PR-Bild Award 2020: Malteser Hilfsdienst gewinnt mit dem Foto “Tetris Challenge – 1800 Dinge, die Leben retten”

Der Malteser Hilfsdienst e.V. gewinnt den PR-Bild Award 2020. Mit dem Foto “Tetris Challenge – 1800 Dinge, die Leben retten” will die katholische Hilfsorganisation auf die wichtige Arbeit ihres Rettungsdienstes aufmerksam machen. Dazu wurde die vollständige Ausrüstung eines Rettungswagens aus dem Fahrzeug geholt und davor ausgebreitet – insgesamt 1.800 Einzelteile. Das Bild setzte sich gegen knapp 900 Bewerbungen durch. Bereits zum 15. Mal vergibt die dpa-Tochter news aktuell den PR-Bild Award für herausragende Fotografie von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen.

“2020 ist ein besonderes Jahr – auch für unseren PR-Bild Award. Viele der eingereichten Motive hätte es ohne Corona nicht gegeben. Möglicherweise liegt es auch an den vergangenen bewegenden Monaten, dass wir dieses Jahr 300 Bewerbungen mehr als im Vorjahr erhalten und mit über 22.000 Votings so viele Menschen wie noch nie an der Abstimmung teilgenommen haben”, resümiert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell und Initiatorin des PR-Bild Award, die Rekordzahlen zum 15. PR-Bild Award. “Die Fotos, die dieses Jahr gewonnen haben, sind enorm stark und facettenreich. Denn neben der handwerklichen Qualität erzählen sie uns eine Geschichte und wecken Emotionen. Sie schaffen es, aus der Bilderflut hervorzustechen – sei es, weil sie uns irritieren, provozieren, inspirieren oder zum Schmunzeln bringen.”

Das Foto des Malteser Hilfsdienstes mit dem Titel “Tetris Challenge – 1800 Dinge, die Leben retten” überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil für Deutschland. Außerdem belegt es den ersten Platz in der Kategorie Social Media. Fotografiert hat es Alexander Licht.

Die Malteser hatten sich bei der sogenannten “Tetris-Challenge” beteiligt, die im vergangenen Jahr auf Instagram für große Aufmerksamkeit sorgte. Für die Challenge hatten Polizei, Rettungsdienste, THW und andere Organisationen ihre Ausrüstung auf dem Boden ausgebreitet und fotografiert, um zu zeigen, welche Utensilien sie für ihre Arbeit brauchen. Die Tetris-Challenge basiert auf dem Computerspiel-Klassiker der 80er Jahre, bei dem verschiedene Bausteine möglichst lückenlos ineinandergefügt werden müssen.

Michael Schäfers, Leiter Rettungsdienst bei den Maltesern: “Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Mit diesem Bild wollten wir der Öffentlichkeit zeigen, wie wichtig unsere Arbeit im Rettungsdienst ist. Die Tetris-Challenge war im letzten Jahr eine tolle Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürger, die einen RTW nur vom Bürgersteig aus oder aus dem Auto heraus kennen, zu zeigen, wieviel Equipment wir dabeihaben, um Leben zu retten. Kaum jemand weiß, wieviel das tatsächlich ist. Unsere Retterinnen und Retter geben täglich alles, um die Versorgung bei medizinischen Notfällen oder Unfällen auf der Straße sicherzustellen, worauf wir sehr stolz sind. Das Bild ging über sämtliche Social-Media-Kanäle viral und lenkte den Blick auf die bedeutsame Arbeit im Rettungsdienst.”

news aktuell Geschäftsführerin Edith Stier-Thompson zum Siegerfoto: “Das Foto zeigt auf einfache aber umso eindrücklichere Weise, wie viel Professionalität es braucht, um Menschenleben zu retten. Es hat mir bewusst gemacht, wie Rettungskräfte mitunter in kürzester Zeit die Situation einschätzen müssen, um dann zu entscheiden, was mit welchen Mitteln in welcher Abfolge zu tun ist. Und darum geht es bei herausragender PR-Fotografie: Eine Geschichte im Kopf loszutreten, die im besten Fall unseren Horizont nachhaltig erweitert.”

In diesem Jahr gibt news aktuell aufgrund der Corona-Pandemie die Gewinner des PR-Bild Award per Video bekannt. In dem Clip verkünden die Jurymitglieder die Sieger in den Kategorien Lifestyle, NGO-Foto, Portrait, Reisen, Social-Media-Foto und Storys & Kampagnen sowie das jeweils beste PR-Bild des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild “Aus dem Leben einer Dragqueen”, eingereicht von Digitec Galaxus AG und fotografiert von Thomas Kunz. Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Foto “Patienten aus Plastik” von der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmundi Vienna), Fotografin ist Stephanie Scholz.

Die Gewinner 2020 im Detail:

PR-BILD DES JAHRES 2020 DEUTSCHLAND & Kategorie-Sieger “Social Media”

Tetris Challenge – 1800 Dinge, die Leben retten

Malteser Hilfsdienst e.V. / D

Alexander Licht

PR-BILD DES JAHRES 2020 SCHWEIZ & 2. Platz in der Kategorie “Portrait”

Aus dem Leben einer Dragqueen

Digitec Galaxus AG / CH

Thomas Kunz

PR-BILD DES JAHRES 2020 ÖSTERREICH & 2. Platz in der Kategorie “Social Media”

Patienten aus Plastik

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / A

Stephanie Scholz

KATEGORIE NGO

Platz 1

Das erste und das letzte Bild – ein Vater verabschiedet sich

Two Little Designers für Sternenkind.org / D

Fotografin: Katrin Moser

Platz 2:

Zeichen der Hoffnung in Syrien

SOS-Kinderdörfer weltweit / D

Fotografin: Alea Horst

Platz 3:

Corona Awareness Campaign Moria / Lesbos March / April 2020

Stand by me Lesvos / Lesvosmatters.com / D

Fotograf: Muhannad Al-Mandil

KATEGORIE PORTRAIT

Platz 1:

Der letzte Bergmann

FC Schalke 04 Basketball / D

Fotograf: Alexander Mihm

Platz 2 (& Bild des Jahres Schweiz):

Aus dem Leben einer Dragqueen

Digitec Galaxus AG / CH

Fotograf: Thomas Kunz

Platz 3:

Karl B / Kampagne WIR

Lebenshilfe Wien / A

Fotograf: Richard Pobaschnig

KATEGORIE SOCIAL-MEDIA-FOTO

Platz 1 (& Bild des Jahres Deutschland)

Tetris Challenge – 1800 Dinge, die Leben retten

Malteser Hilfsdienst e.V / D

Fotograf: Alexander Licht

Platz 2 (& Bild des Jahres Österreich)

Patienten aus Plastik

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / A

Fotografin: Stephanie Scholz

Platz 3:

Billie Eilish für #waterisahumanright

Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. / D

Fotograf: Henning Heide

KATEGORIE STORYS & KAMPAGNEN

Platz 1:

Worte sind Waffen

Seiring Design Werbeagentur GmbH für Camp Stahl e.V. / D

Fotograf: Torsten Seiring

Platz 2:

#This is parenthood/ #Elternsein

Golin GmbH für WaterWipes / D

Fotografin: Kristin Vicari

Platz 3:

Morgenstimmung bei der Reinigung des Bismarck Denkmals in Hamburg

Alfred Kärcher SE & Co. KG / D

Fotograf: David Franck

KATEGORIE LIFESTLYE

Platz 1:

Burlington Twisted Heritage – Can–t beat the classics

FALKE / D

Fotograf: Stephan Glathe

Platz 2:

Der berühmte “Manila Bay Sunset” / It–s More Fun in the Philippines

Philippines Department of Tourism / D

Fotograf: Per-Andre Hoffmann

Platz 3:

Doppelbürsten Sit-ups

mococo medienmanufaktur für Haarstudio Elisabeth / D

Fotograf: Stefan Schwarz

KATEGORIE REISEN

Platz 1:

Ziegenherde / Nepal

BREPAL e.V. / D

Fotograf: Sebastian Bullinger

Platz 2:

Ford Great Escapes Norwegen

Ford-Werke GmbH / D

Fotograf: Tom Kahler

Platz 3:

Kali Gandaki / Nepal

BREPAL e.V. / D

Fotograf: Sebastian Bullinger

Jury 2020:

– Matthias Ackeret, Chefredakteur “persönlich”

– Mirjam Berle, Geschäftsführende Direktorin Öffentlichkeit & Fans des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

– Ricarda Bohn, Talent der #30u30-Crew 2019 & Corporate Communications Voith

– Amelie Brübach, Talent der #30u30-Crew 2019 & Kommunikationsleiterin Industriemessen Messe Stuttgart

– Boris Entrup, Hair- & Make-up-Artist

– Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA

– Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW & stv. Chefredakteur der GALA

– Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

– Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

– Susanne Marell, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2020 und CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

– Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgeräte GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete

– Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG

– Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien & Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

– Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung Deutsche Post DHL

– Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

– Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

– Volker Thoms, Chefredakteur Magazin pressesprecher

– Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

Social-Media-Hashtag: #prba20

Partner:

Österreich: APA-Comm, http://www.ots.at

Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, http://www.newsaktuell.ch

Medienpartner:

Deutschland: pressesprecher – Magazin für Kommunikation, http://www.pressesprecher.com

Österreich: Horizont AT, http://www.horizont.at

Schweiz: persönlich Verlags AG, http://www.persoenlich.com

