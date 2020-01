Praxistage Social Media und Onlinekommunikation am 17./18. März in Köln

Berlin, den 7. Januar 2020: Am 17. und 18. März 2020 veranstaltet die SCM –School for Communication and Management die Praxistage Social Media und Onlinekommunikation in Köln. In Vorträgen und Workshops erhalten die Teilnehmer*innen unter anderem Einblicke in die folgenden Themen:

„Social Video – Bewegung statt Stillstand“

„People–s Marketing – Der neue Weg neben Branding und Performance“

„Social Media Monitoring: Freund & Helfer im Kommunikationsalltag“

„Kreativ schreiben: Praxisorientierte Techniken zum Ausprobieren“

Ausgewählte Unternehmensvertreter*innen wie z. B. Patricia Janßen (Thyssenkrupp) und Kevin Roller (Bosch) präsentieren in Keynotes und Best Cases ihre Strategien für Social Media und Onlinekommunikation. In interaktiven Workshops vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen und erhalten die Möglichkeit, das Gelernte praktisch anzuwenden.

Referent*innen auf den Praxistagen Social Media und Onlinekommunikation sind u.a. Sascha Himmelreich (Profilwerkstatt), Kevin Roller (Bosch), Carmelo Rosso & Joy Gantevoort (Social DNA),

Patricia Janßen (Thyssenkrupp), Franziska Dau (Performics), Sabine Krippl (textwende) und Maria Broberg (strg).

Die Praxistage richten sich an Mitarbeiter*innen aus PR, Marketing und verwandten Disziplinen, die bereits Erfahrungen mit Social Media sammeln konnten. Im intensiven Austausch miteinander vertiefen sie ihr Wissen und erweitern ihr Kommunikationsnetzwerk.

Weitere Informationen zu den Praxistagen Social Media und Onlinekommunikation sowie zum Ablauf und Programm finden Sie unter https://www.scmonline.de/tagung-praxistage/praxistage-social-media-und-onlinekommunikation/