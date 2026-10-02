Preisverleihung: 7. Internationaler TÜV Rheinland Global Compact Award für Felix Neureuther

Felix Neureuther, einer der erfolgreichsten deutschen Skirennläufer und heutiger TV-Experte, Autor sowie UN-Botschafter für saubere Berge und Gletscher, hat in Köln den 7. Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Award erhalten. Der ehemalige Spitzensportler erhielt den Preis der TÜV Rheinland Stiftung für sein herausragendes Engagement in den Bereichen Bildung, Gesundheit sowie Natur- und Umweltschutz.

Die Auszeichnung wurde im Rahmen eines Festaktes mit gut 250 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur im Historischen Rathaus zu Köln verliehen. Als Laudator würdigte der Musiker und Fernsehmoderator Werner Schmidbauer den Preisträger. Torsten Burmester, Oberbürgermeister der Stadt Köln, lud Felix Neureuther dazu ein, sich in das Gästebuch der Stadt Köln einzutragen. Oberbürgermeister Torsten Burmester: „Felix Neureuther hat aus dem Leistungssport die Haltung mitgenommen, in allen Lebensbereichen Verantwortung zu übernehmen. Sein Einsatz für saubere Berge und Gletscher kommt unserer Umwelt und damit der nächsten Generation zugute. Mit seiner Stiftung lehrt er Kindern einen respektvollen Umgang mit der Natur und zeigt ihnen den Wert von Gesundheit und Bewegung. Mit seinem Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft ist er ein Vorbild für jeden von uns.“

In diesem Video spricht Felix Neureuther über sein Engagement:

7. Internationaler TÜV Rheinland Global Compact Award – Interview Felix Neureuther

Felix Neureuther ist der siebte Preisträger des Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Awards. Mit der Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Preises zeichnet die TÜV Rheinland Stiftung Persönlichkeiten aus, die sich mit ihrer Arbeit umfassend für Nachhaltigkeit und die Ziele des Global Compact der Vereinten Nationen einsetzen.

Professor Dieter Spath, Vorsitzender des Vorstands des TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. und der TÜV Rheinland Stiftung, begründete die Wahl der Jury: „Felix Neureuther bewegt – im wahrsten Sinne des Wortes: Er motiviert Menschen von Kindesbeinen an für ein gesundes Leben im Einklang mit der Natur und damit für ihren persönlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Zusätzlich lenkt er mit seinen Medienbeiträgen den Blick von Öffentlichkeit, Politik sowie Veranstaltungs-, Tourismus- und Sportindustrie auf die entscheidenden Faktoren, um Wintersport und insbesondere die Olympischen Winterspiele nachhaltig zu gestalten. Sein Engagement zur Förderung von Bildung, Gesundheit sowie Natur- und Umweltschutz steht so in direktem Einklang mit den Zielen des UN Global Compact und den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen.“

Global Compact und TÜV Rheinland Stiftung

Um eine nachhaltige Entwicklung in Gesellschaft und Wirtschaft weltweit zu fördern, ist TÜV Rheinland seit 2006 Teil des Global Compact der Vereinten Nationen. Der UN Global Compact ist eine freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen, weltweit zehn universelle Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprävention einzuhalten.

Ein wichtiger Baustein des langjährigen Engagements von TÜV Rheinland zur Umsetzung der Global Compact Ziele ist die Verleihung des Internationalen TÜV Rheinland Global Compact Awards, der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal stattfindet. Die Auszeichnung wird seit 2008 von der TÜV Rheinland Stiftung vergeben, deren Stifter der TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V. ist. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Reinhold Messner, Dr. Auma Obama und Professorin Antje Boetius.

TÜV Rheinland Stiftung

Die gemeinnützige TÜV Rheinland Stiftung ist aus der TÜV Pfalz Stiftung Sicherheitstechnik und Umweltschutz hervorgegangen. Die Stiftung engagiert sich insbesondere im Bereich der Technikförderung, des Umweltschutzes, in Bildung und Ausbildung sowie nachhaltiger Entwicklung. Stifter ist der TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V., alleiniger Aktionär der TÜV Rheinland AG, die das operative Geschäft des Konzerns führt. Gemeinsam mit der TÜV Rheinland Stiftung bilden Verein und Aktiengesellschaft die TÜV Rheinland Group.

Die Welt zu einem sicheren Ort machen: Dafür steht die TÜV Rheinland AG als einer der international führenden Prüfdienstleister – seit über 150 Jahren. Mehr als 29.000 Mitarbeitende prüfen, testen und zertifizieren Produkte, Anlagen und Prozesse und trainieren Menschen in zahlreichen Berufen – an 500 Standorten in gut 50 Ländern rund um den Globus. Als Teil der Qualitätsinfrastruktur mit Hauptsitz in Köln und einem jährlichen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro bringt TÜV Rheinland Sicherheit in zentrale Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Seit 2006 ist das Unternehmen Mitglied im UN Global Compact gegen Korruption und für mehr Nachhaltigkeit. Website: www.tuv.com