Premier American Uranium: Strategischer Partner, frisches Kapital und neue Urantrends in Wyoming!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der World Nuclear Fuel Report 2025 der World Nuclear Association (WNA) sieht im Referenzszenario einen Anstieg der globalen Kernkraftleistung von 398 GWe im Juni 2025 auf 746 GWe bis 2040. Der jährliche Uranbedarf der Reaktoren soll demnach von 68.920 Tonnen Uran (tU) im Jahr 2025 auf mehr als 150.000 tU im Jahr 2040 steigen. Am 14. September 2026 veröffentlichten die OECD Nuclear Energy Agency (NEA) und die IAEA die Ausgabe „Uranium 2026: Resources, Production and Demand“: Sie umfasst Daten aus 46 Förder- und Verbrauchsländern und kommt zu dem Schluss, dass ausreichende Ressourcen verfügbar sind, ihre rechtzeitige Erschließung aber anhaltende Investitionen erfordert.

In diesem Umfeld meldete Premier American Uranium Inc. (WKN A3ET9P) neue Bohrdaten für Kaycee, vereinbarte am 15. September 2026 eine noch bedingte Transaktion mit DISA Uranium und wechselte den Board-Vorsitz. Die drei Nachrichten betreffen die Projekte Kaycee, Cebolleta und Cyclone.

Kaycee: Mehrere mineralisierte Urantrends bestätigt

Im Kaycee-Projekt im Powder River Basin von Wyoming absolvierte Premier American Uranium (WKN A3ET9P) kurz PUR nach dem Zwischenstand vom 17. August seit Anfang Mai 50 konventionelle Spülbohrungen mit insgesamt 41.960 Fuß.

Das entsprach rund 42 % des…

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

SRC swiss resource capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

? Uranmarkt und Szenarien: World Nuclear Association, World Nuclear Fuel Report 2025, veröffentlicht 05.09.2025; Abruf 01.10.2026

? Aktuelle Ressourcen-/Angebotseinordnung: OECD NEA/IAEA, Uranium 2026: Resources, Production and Demand, veröffentlicht 14.09.2026; Abruf 01.10.2026

? Kaycee: PUR, Bohr-Update, veröffentlicht 17.08.2026; Abruf 01.10.2026