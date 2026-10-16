Premiere in der Black Forest Power Region: Jugend forscht kommt nach Lahr

Unter dem Motto „Wozu Zukunft? Finde deine Antwort.“ ist Jugend forscht in die 62. Wettbewerbsrunde gestartet. Für die Black Forest Power Region ist das eine Premiere: Auf Initiative der regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft nectanet finden erstmals Deutschlands bekanntester MINT-Nachwuchswettbewerb vor Ort statt. Am 19. und 20. Februar 2027 wird die Sport- und Mehrzweckhalle im Bürgerpark Lahr zum Treffpunkt für junge Forscher und ihre Ideen. Der Wettbewerb kommt somit dorthin, wo Technik zu Hause ist – in eine Region, deren Unternehmen von Sondermaschinenbau über Umwelttechnik bis zu Elektronik und Software auf den Nachwuchs von morgen angewiesen sind.

Zwei Tage Forschergeist in Lahr

Am Freitag, 19. Februar 2027, stellen die Teilnehmer ihre Projekte der Fachjury vor. Am Samstag, 20. Februar, ist ab 10 Uhr auch die Öffentlichkeit eingeladen: Besucher können die Projektausstellung besichtigen und an der Feierstunde mit Preisverleihung teilnehmen. Die Sieger qualifizieren sich für den Landeswettbewerb Baden-Württemberg.

Organisiert wird der Regionalwettbewerb vom Team der nectanet GmbH, die als Patenunternehmen der Stiftung Jugend forscht e. V. den Wettbewerb ausrichtet. Patenbeauftragte ist Chiara Paprotny, Leiterin der Bildungsregion bei nectanet, Wettbewerbsleiter ist Ersin Kurun vom Schülerforschungszentrum Xenoplex in Gengenbach.

„Wir holen die Talente sichtbar in die Region“

„Innovation entsteht dort, wo Neugier auf Wissen trifft – und genau das zeigt Jugend forscht jedes Jahr aufs Neue“, sagt Dominik Fehringer, Geschäftsführer der nectanet GmbH. „Wer heute mit einer eigenen Forschungsidee antritt, bringt morgen als begabte Fachkraft frische Impulse in unsere Unternehmen. Aus Ideen des Jugend forscht Wettbewerbs sind auch in unserer Region schon herausragende Start-ups entstanden.“ Fehringer verweist zudem auf die besondere Stärke des Standorts: „Wir sind die Region mit der höchsten Dichte an Hidden Champions in Baden-Württemberg. Diese Stärke beginnt in den Physik- und Technikräumen unserer Schulen. Die Unterstützung von MINT-Talenten ist also nicht nur eine wertvolle Investition in die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts, sondern auch die Langlebigkeit der regionalen Bildungslandschaft.“ Verbunden damit richtet nectanet einen Sponsoren-Aufruf an die Unternehmen der Region: „Damit die Premiere in Lahr erstklassig gelingt, brauchen wir Partner aus der Wirtschaft. Ich lade alle interessierten Unternehmen herzlich ein, den Regionalwettbewerb als Sponsor zu unterstützen. Jeder Beitrag hilft, Jugend forscht dauerhaft in der Black Forest Power Region zu verankern.“

Was Sponsoren erwartet

Für Unternehmen bietet das Engagement direkten Kontakt zu den Nachwuchskräften von morgen: Sponsoren präsentieren sich am öffentlichen Ausstellungstag als attraktiver Arbeitgeber, können mit einem benannten Sonderpreis zeigen, was sie technologisch bewegt, und werden auf der Website, in den Drucksachen und in der Pressearbeit des Wettbewerbs sichtbar. Möglich sind Sponsoringpakete in verschiedenen Stufen ebenso wie die Stiftung eines Sonderpreises in Form von Geld- oder Sachleistungen. Alle Informationen zu den Möglichkeiten des Engagements erhalten interessierte Unternehmen auf Anfrage bei Chiara Paprotny, Leiterin der Bildungsregion bei nectanet, per E-Mail an cp@nectanet.de oder telefonisch unter 0781 96867-40.

Jetzt anmelden: Forschungsideen gesucht

Mitmachen können alle, die mindestens die 4. Klasse besuchen, höchstens 21 Jahre alt sind und eine eigene Forschungsidee haben oder bereits an einem Projekt arbeiten – ausdrücklich auch Auszubildende aus Unternehmen der Region. Die Anmeldung ist noch bis zum 30. November 2026 unter www.jugend-forscht.de möglich. Präsentiert werden die Arbeiten dann im Februar 2027 in Lahr. Aktuelle Informationen zum Regionalwettbewerb gibt es unter www.bildungsregion.de.

Auf einen Blick

Termin 19./20. Februar 2027 – Freitag Jurytag, Samstag ab 10 Uhr öffentliche Projektausstellung und Feierstunde mit Preisverleihung

Ort Sport- und Mehrzweckhalle im Bürgerpark Lahr, Bürgerpark 1, 77933 Lahr

Ausrichter nectanet GmbH als Patenunternehmen der Stiftung Jugend forscht e. V.; Wettbewerbsleiter Ersin Kurun, Patenbeauftragte Chiara Paprotny

Teilnehmer Schüler ab Klasse 4 bis 21 Jahre, auch Auszubildende; die Sieger qualifizieren sich für den Landeswettbewerb Baden-Württemberg

Fachgebiete Technik, Physik, Mathematik/Informatik, Arbeitswelt, Chemie, Biologie, Geo- und Raumwissenschaften

Anmeldung bis 30. November 2026 unter www.jugend-forscht.de

Informationen www.bildungsregion.de

Über Jugend forscht

Jugend forscht ist Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Seit 1965 fördert er junge Talente in den drei Stufen Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb. Träger ist die Stiftung Jugend forscht e. V.; die Regionalwettbewerbe werden von Unternehmen und Institutionen als Patenunternehmen ausgerichtet.

Die nectanet GmbH mit Sitz in Offenburg ist die Wirtschaftsförderungs- und Standortmarketinggesellschaft der Black Forest Power Region. Getragen von 53 kommunalen Gesellschaftern und begleitet von einem Wirtschaftsbeirat aus rund 200 Unternehmen, bündelt sie ihre Leistungen in den drei Marken foundersnet (Gründung und Innovation), futurenet (Fachkräfte und Talente) und educationnet (Bildung und KI). Unter der Marke educationnet trägt nectanet die Bildungsregion (www.bildungsregion.de) und verbindet Schulen, Lehrkräfte und Unternehmen der Region.