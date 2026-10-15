Primion zeigt auf der GATE FUTURE 2026, wie moderne Flughäfen Zutritt in Echtzeit steuern können

Flughäfen gehören zu den anspruchsvollsten Sicherheitsumgebungen überhaupt. Unterschiedlichste Dienstleister, Crews und Systeme müssen innerhalb kürzester Zeit reibungslos zusammenarbeiten. Im Rahmen der GATE FUTURE 2026 in Hamburg zeigt Primion am 21. Oktober, wie moderne Zutrittskonzepte diese Dynamik unterstützen können.

Im Workshop „From Badge Silos to a Policy Driven Access Model – When Access Thinks Like a Flight Schedule“ steht der Turnaround einer Boeing 737 im Mittelpunkt. Während Crewwechsel, Reinigung, Catering, Betankung und Bodenabfertigung parallel stattfinden, müssen die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt Zugang zu den erforderlichen Bereichen erhalten.

Die Teilnehmer erfahren von Alexander Friesen, Primion CTO, wie Attribute Based Access Control (ABAC) und Edge Technologien helfen können, Zutrittsentscheidungen auf Basis aktueller Kontextinformationen zu treffen. Entscheidend ist nicht nur, wer Zutritt benötigt, sondern auch wann, wo und aus welchem Grund. Darüber hinaus zeigt Primion, wie zentrale Richtlinien, transparente Entscheidungsprozesse und lokale Entscheidungsfähigkeit die Sicherheit erhöhen und gleichzeitig Abläufe beschleunigen können. Selbst bei Ausfällen zentraler Systeme bleiben sicherheitsrelevante Prozesse handlungsfähig.

Der Workshop richtet sich an Airport Security Manager sowie Verantwortliche für Sicherheit und Digitalisierung. Neben technologischen Einblicken erhalten die Teilnehmer konkrete Empfehlungen für die Weiterentwicklung ihrer Zutrittsstrategie.

Workshop: From Badge Silos to a Policy Driven Access Model – When Access Thinks Like a Flight Schedule am 21. Oktober 2026 auf der GATE FUTURE 2026, Hamburg. Referent: Alexander Friesen, CTO und Director R&D Primion.

Protect what matters. Primion ist globaler Marktführer für konvergente Sicherheitslösungen und Workforce Management und bietet intelligente Systeme zum Schutz von Unternehmen, Menschen und kritischen Werten weltweit. Web: primion.io