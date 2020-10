Privates und Berufliches rechtskonform und perfekt trennen mit dem günstigen Service von Anschrift.net

Was haben Internetshop-Betreiber, Let–s Player und Autoren gemeinsam? Richtig, sie erscheinen mit ihren Angeboten im Internet auf eigenen Websites. Und damit benötigen sie rechtskonforme Angaben für ihre Webpräsenz. Nicht erst seit der Corona-Krise ist es für viele Selbstständige normal, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber wie kann man dabei die eigene Privatsphäre schützen? Schließlich ist es zwingend notwendig, im Impressum die Firmenadresse anzugeben.

Zum Glück gibt es eine praktische Lösung: www.anschrift.net bietet ladungsfähige Anschriften an. Was heißt das? Der Geschäftsinhaber oder eine bevollmächtigte Person müssen als Rechtspartei an einer ladungsfähigen Adresse anzutreffen sein. Dies ist u.a. gesetzlich vorgeschrieben, damit Geschäftspartner oder Kunden im Konfliktfall eine ladungsfähige Anschrift im Impressum der Webpräsenz vorfinden.

Rechtliche Vorgaben erfüllen und gleichzeitig die Privatsphäre wahren

“Unser Service ist ideal für mobile Unternehmer und für alle, die ihre private Anschrift nicht im Impressum ihrer Website, auf Verkaufsplattformen oder auf Videoportalen veröffentlichen möchten”, so Daniel Block von Anschrift.net. Seine Dienstleistung nützt beispielsweise Freelancern, Vereinen oder Vereinsvorständen, freien Journalisten, Künstlern oder YouTubern. Dabei handelt es sich nicht um die Vergabe von reinen Briefkastenadressen oder Postfächern. “Wir bieten unseren Kunden einen tagsüber personell besetzten Empfang, sodass die Briefpost der Kunden eigenhändig entgegengenommen werden kann – bei Bedarf auch gegen Unterschrift”, berichtet der Betreiber von Anschrift.net.

Und wie kommt der Kunde nun an seine Briefpost? Ganz einfach: Die eingegangenen Sendungen werden digitalisiert und im Kundenaccount zum Abruf als PDF zur Verfügung gestellt. Und wenn eine Sendung einmal im Original nachgesandt werden soll, ist auch das auf Wunsch machbar.

https://anschrift.net/dein-impressum/

Homeoffice ohne unerwünschte Störungen

Arbeiten mit Blick auf kristallklare Seen, schneebedeckte Berge oder romantische Strände, oder eben auch einfach gemütlich von zu Hause aus – das können sich heutzutage viel mehr Menschen leisten als man denkt. Vor allem, weil nicht mehr jeder Beruf ortsgebunden ist. Es gibt immer mehr Jobs, die man aus dem Homeoffice oder von irgendwo auf der Welt erledigen kann. Auch Freiberufler, Selbstständige und Freelancer sind mittlerweile nicht mehr zwingend auf ein teuer angemietetes Büro angewiesen, in dem sie ständig anwesend sein müssen. Dank Internet, WLAN und mobiler Endgeräte kann man sozusagen überall arbeiten und bleibt dennoch mit dem Chef, den Kollegen oder Kunden verbunden und erreichbar. Eigentlich sehr praktisch und zeitgemäß. Dennoch ist es nicht jedem Selbstständigen recht, seine Geschäftsanschrift, die gleichzeitig seine Privatadresse ist, zu veröffentlichen. Die Gründe können vielfältig sein, spielen aber auch für diesen berechtigten Wunsch keine Rolle. Wichtig ist nur: Es geht! Man kann auch in solchen Fällen Berufliches von Privatem trennen – Anschrift.net macht–s möglich.

Was kostet der Service?

Für nur 6,90 ? im Monat kann man dieses hilfreiche Angebot nutzen – und im Übrigen jederzeit wieder kündigen. Die damit erworbene Geschäftsadresse in Deutschland ist verwendbar für Websites, auf Verkaufsportalen, Videoportalen, für Versandhändler, Freiberufler und vieles mehr. Sie ist gegenüber Gerichten und Behörden als ladungsfähige Anschrift einsetzbar. Dort wird die eingehende Briefpost angenommen und digital oder auf Wunsch postalisch an den Adresseninhaber weitergeleitet. Es wird nicht nach eingehender Briefmenge abgerechnet. Im Monatspreis ist der komplette Scan- und digitale Weiterleitungsservice enthalten. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, für 7,50 ? eine Geschäftsadresse in London zu mieten.

Wer sich genauer informieren möchte, findet hier alle Details: www.anschrift.net

