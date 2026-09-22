Ein Vorstellungsgespräch vermittelt einen ersten Eindruck. Wie sich die Arbeit tatsächlich anfühlt, bleibt danach aber oft noch offen: Wie laut ist es vor Ort? Wie arbeitet das Team zusammen? Sind die beschriebenen Aufgaben realistisch? Und passt der Arbeitsweg zum eigenen Alltag?

Ein Probearbeitstag oder eine Betriebsbesichtigung kann einige dieser Fragen beantworten. Beide Formate zeigen jedoch nur einen Ausschnitt. Wer weiß, worauf es zu achten gilt, kann diesen Einblick besser nutzen – ohne aus einer einzelnen Situation vorschnelle Schlüsse zu ziehen.

Auch der Zeitpunkt kann unterschiedlich sein: Manchmal findet eine Besichtigung bereits vor einer Bewerbung statt, manchmal folgt sie auf ein Gespräch. Einen Überblick über typische weitere Schritte bietet der Bewerbungsprozess für Kandidatinnen und Kandidaten.

Zwei Formate, unterschiedliche Einblicke

Bei einer Betriebsbesichtigung beobachten Sie hauptsächlich. Sie sehen mögliche Arbeitsbereiche, Wege, Maschinen oder Büros und erhalten einen Überblick über den Betrieb. Ablauf und Auswahl der gezeigten Bereiche bestimmt meist das Unternehmen. Eine solche Besichtigung hilft deshalb besonders dabei, Umgebung, Größenordnung und grundsätzliche Abläufe kennenzulernen.

Bei einem Probearbeitstag werden Sie dagegen selbst aktiv. Je nach Vereinbarung beobachten Sie zunächst, übernehmen einzelne Übungen oder bearbeiten begrenzte Aufgaben unter Anleitung. Dadurch erfahren Sie eher, welche Bewegungen, Arbeitsmittel, Konzentrationsanforderungen oder Abstimmungen zum Arbeitsalltag gehören.

Die Bezeichnung allein sagt allerdings wenig über den genauen Ablauf aus. Fragen Sie deshalb vorab, ob Sie nur zuschauen, Aufgaben ausprobieren oder bereits in reguläre Abläufe eingebunden werden sollen. Wenn Sie verschiedene Tätigkeitsfelder vergleichen möchten, können Ihnen auch aktuelle Stellenangebote dabei helfen, typische Aufgaben und Anforderungen gegenüberzustellen.

Was Sie tatsächlich erkennen können

Schon ein kurzer Besuch vermittelt Eindrücke, die sich aus einer Stellenanzeige kaum gewinnen lassen. Achten Sie zunächst auf die Arbeitsumgebung: Wie sind Arbeitsplätze aufgebaut? Welche Schutzkleidung wird getragen? Wie hoch sind Lautstärke, Temperatur oder körperliche Belastung? Wirken Wege und Arbeitsmittel sinnvoll organisiert?

Beobachten Sie außerdem die Zusammenarbeit. Werden neue Personen begrüßt und verständlich eingewiesen? Ist erkennbar, wer bei Fragen ansprechbar ist? Wie wird kommuniziert, wenn mehrere Arbeitsschritte ineinandergreifen? Ein einzelner Termin zeigt zwar nicht die gesamte Unternehmenskultur, kann aber Hinweise darauf geben, wie Orientierung und Abstimmung im Alltag funktionieren.

Bei praktischen Aufgaben können Sie zusätzlich einschätzen, wie gut Ihnen die Tätigkeit liegt. Dabei geht es nicht darum, vom ersten Moment an fehlerfrei zu arbeiten. Wichtiger ist, ob Sie Anweisungen nachvollziehen können, wie Sie mit ungewohnten Abläufen umgehen und welche Teile der Tätigkeit Ihnen leicht oder schwerfallen.

Was ein einzelner Termin nicht zeigt

Eine Besichtigung findet häufig in einer vorbereiteten Situation statt. Ein Probearbeitstag zeigt wiederum nur eine bestimmte Schicht, ein Team oder einen begrenzten Ausschnitt der Aufgaben. Saisonale Spitzen, Personalausfälle, besonders ruhige Phasen oder seltene Belastungssituationen bleiben möglicherweise unsichtbar.

Auch das Verhalten einzelner Personen sollte nicht automatisch für den gesamten Betrieb stehen. Ein zurückhaltendes Teammitglied bedeutet nicht zwingend ein schlechtes Arbeitsklima; eine besonders freundliche Begrüßung beweist umgekehrt noch keine dauerhaft gute Zusammenarbeit.

Nur eingeschränkt beurteilen lassen sich zudem langfristige Entwicklungsmöglichkeiten, der tatsächliche Führungsstil, die Verlässlichkeit von Dienstplänen oder der Umgang mit Konflikten. Solche Punkte sollten Sie gezielt erfragen und später mit den Angaben aus Stellenanzeige, Gespräch und möglichen Vertragsunterlagen vergleichen.

Die richtigen Fragen mitnehmen

Eine gute Vorbereitung hilft, aus dem Termin mehr als nur ein allgemeines Bauchgefühl mitzunehmen. Notieren Sie sich vorher, welche Rahmenbedingungen für Ihre Entscheidung besonders wichtig sind. Wer noch unterschiedliche Möglichkeiten prüft, kann beispielsweise Stellenangebote nach Arbeitszeit, Tätigkeitsbereich und Einsatzort vergleichen und daraus konkrete Fragen ableiten.

Hilfreich sind unter anderem folgende Fragen:

Welche Aufgaben gehören täglich zur Position und welche nur gelegentlich?

Wie erfolgt die Einarbeitung und wer ist in dieser Zeit ansprechbar?

In welchem Schichtmodell wird gearbeitet und wie weit im Voraus stehen die Zeiten fest?

Welche körperlichen, sprachlichen oder technischen Anforderungen sind besonders wichtig?

Gibt es feste Leistungs- oder Mengenvorgaben?

Welche Schutzkleidung oder Arbeitsmittel werden bereitgestellt?

Mit welchen Personen oder Bereichen arbeitet die Position regelmäßig zusammen?

Wie sieht ein typischer Arbeitstag nach der Einarbeitung aus?

Sie müssen nicht jede Frage während eines Rundgangs stellen. Wählen Sie die Punkte aus, die Sie nicht selbst beobachten können oder die für Ihre persönliche Situation entscheidend sind.

Rahmenbedingungen vorab klären

Vor einem Probearbeitstag sollten Dauer, Aufgaben, Ansprechperson, Kleidung, Sicherheitsvorgaben und der organisatorische Status eindeutig geklärt sein. Fragen Sie auch, ob und wie der Termin vergütet wird, wie Sie versichert sind und ob Fahrtkosten übernommen werden. Aus der Bezeichnung „Probearbeit“ allein lassen sich diese Punkte nicht zuverlässig ableiten.

Für Deutschland beschreibt die Bundesagentur für Arbeit mit der „Maßnahme bei einem Arbeitgeber“ – kurz MAG – eine besondere, vorab zu bewilligende Möglichkeit für arbeitslose Personen. Dabei gelten eigene Regeln: Laut Bundesagentur darf die Maßnahme erst nach der Bewilligung beginnen; sie ist nicht mit jeder frei vereinbarten Probearbeit gleichzusetzen.

Wenn Umfang, Vergütung oder Versicherung unklar bleiben oder Sie reguläre Arbeit ohne nachvollziehbare Vereinbarung übernehmen sollen, bitten Sie vor Beginn um eine schriftliche Klärung. Bei arbeitsrechtlichen Zweifeln können die zuständigen öffentlichen Stellen oder Arbeitnehmervertretungen in Deutschland beziehungsweise Österreich beraten.

Fazit: Hinweise sammeln statt vorschnell urteilen

Ein Probearbeitstag ermöglicht einen praktischeren Einblick als eine reine Besichtigung. Die Betriebsbesichtigung kann dafür einen besseren Überblick über Arbeitsumgebung, Wege und verschiedene Bereiche vermitteln. Beide Formate sind hilfreich, ersetzen aber weder konkrete Fragen noch eine sorgfältige Prüfung der Rahmenbedingungen.

Halten Sie nach dem Termin möglichst zeitnah fest, was Sie beobachtet haben, was lediglich erklärt wurde und welche Fragen offenbleiben. Prüfen Sie anschließend, ob Aufgaben, Arbeitszeiten, Erreichbarkeit und Umgang miteinander zu Ihren Anforderungen passen. Wenn später noch organisatorische Fragen entstehen, finden Sie auf unserer Kandidatenseite oder in den FAQ für Kandidatinnen und Kandidaten weitere Hinweise zum Bewerbungs- und Vermittlungsablauf.

Trenkwalder zählt zu den führenden Outsourcing-Dienstleistungsunternehmen in Zentral- und Osteuropa mit über 700 Mio. EUR Umsatz und ist in 15 europäischen Ländern vertreten. Mit über 40 Jahren Erfahrung ist die Trenkwalder Group einer der führenden Personaldienstleister in Österreich und Ungarn und verfügt über eine flächendeckende Präsenz in der DACHLI-Region sowie den osteuropäischen Ländern. Trenkwalder hat sich in den vergangenen Jahren sukzessive von einem Zeitarbeits- und Personalberatungsunternehmen zu einem digitalen allround-hybrid-Anbieter entwickelt. Heute bietet die Gruppe als strategischer Partner für Kunden aus allen Wirtschaftszweigen Lösungen in den Bereichen Personalbereitstellung, HR-Services und Business Process Outsourcing. Seit 2011 gehört das Unternehmen zur Droege Group mit Sitz in Düsseldorf. www.trenkwalder.com

Über die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für maßgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in „Special Situations“. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung.