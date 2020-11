PROCAD übertrifft Erwartungen mit PLM-Launch von PRO.FILE next

?Eine toll gemachte Präsentation ? habe ich so spannend und gut gemacht kaum jemals gesehen, in jeder Hinsicht.? Wenn schon Event-erprobte Pressevertreter so urteilen, dann scheint das Konzept der PROCAD eines ?etwas anderen? Produkt-Launches voll aufgegangen zu sein. Am 3. und 11. November lüftete der PLM-Spezialist den Schleier seiner neuen PLM-Generation PRO.FILE next für den deutschsprachigen sowie den amerikanischen und europäischen Markt. 700 Teilnehmende zählte das deutsche, über 500 das internationale Online-Event.

Die Nachfrage nach einem neuen Industriestandard für PLM und DMS, wie ihn PRO.FILE next darstellt, ist groß. Dies zeigte sich schon in der Zusammensetzung der Teilnehmenden von Code:n@xt: Bei beiden Veranstaltungen waren es nur etwa zur Hälfte Bestandskunden oder Partner, die andere Hälfte bestand aus Interessenten und potenziellen Neukunden. Ihnen präsentierte ein engagiertes PROCAD-Team die weltweit schnellste No Code Plattform und zeigte, wie PLM heute geht: mit transparent kalkulierbaren Betriebskosten, einer extrem kurzen Implementierungszeit, durch einfach zu konfigurierende Best Practices und direktes Prototyping im Projekt auf der Basis von mehr als 30 Jahren Erfahrung.

Neben Break-Out-Sessions und einer Live-Demo zog auch die Skybar zahlreiche Gäste an. Hier gingen Kunden und Interessenten in den direkten Austausch, konnten Gespräche führen und Feedback erhalten ? fast so wie auf einer ?richtigen? Messe.

Mehr als deutlich war folglich das Feedback, was eine kleine Auswahl an Gästebucheintragungen beweist:

?Super aufbereitet, passt zur Aussage, ein modernes Produkt geschaffen zu haben.?

?Geniale Präsentation. Großen Respekt für eine solche Leistung. Die Kernelemente von PRO.FILE n@xt in einem ?Spielfilm? zu demonstrieren, war großartig. Die Idee und Umsetzung mit der Skybar ist auch sehr gut gelungen.?

?Was PROCAD macht, macht PROCAD hervorragend. Ich fand die Veranstaltung, spannend, informativ, authentisch und unterhaltend.?