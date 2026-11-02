Professionell Diktieren mit der App

Professionelles Diktieren: Optionen und Anforderungen

Juristen, Mediziner und Verwaltungsmitarbeiter, die regelmäßig diktieren, können aus einer Vielzahl professioneller Lösungen wählen: Diktat-Workflows, Spracherkennungssysteme sowie Hardware wie Diktiergeräte, Mikrofone und Headsets. Auch Diktier-Apps sind eine Option – sie ersetzen zwar die klassischen Bedienelemente, ermöglichen aber mobiles Arbeiten und sparen die Anschaffung zusätzlicher Geräte.

Wer eine App als Ergänzung oder Ersatz nutzt, sollte wissen, worauf es ankommt. Der folgende Überblick zeigt die wichtigsten Kriterien, vergleicht Apps und gibt Empfehlungen.

Was Viel-Diktierer brauchen

Für lange, komplexe Texte reicht eine einfache Aufnahme-App nicht aus. Entscheidend sind:

Zuverlässige Audioqualität auch bei umfangreichen Diktaten

Datensicherheit, besonders bei sensiblen Inhalten

Kompakte Dateiformate für schnelle Übertragung

Integration in bestehende Workflows, um Zeit und Fehler zu sparen

Kompatibilität mit Spracherkennung für automatische Transkription

Findentity Mobile Dictate: Workflow im Überblick

Die App für Android und iOS bietet eine intuitive Bedienung per Wischgesten und fügt sich nahtlos in den Findentity-Diktatworkflow ein:

Diktieren – Funktionen wie Überschreiben, Einfügen, Indizes setzen, Spulen und paralleles Lesen von Texten.

Übermitteln – Versand per E-Mail, FTP oder an definierte Kontakte; optional AES-256-Verschlüsselung.

Import – Automatische Zuordnung in der Desktop-Software Findentity Dictate.

Transkription – Mit Dragon-Spracherkennung im Hintergrund, lokal oder auf Servern.

Dokumentausgabe – Bearbeitbares Word-Dokument für direkte Weiterverarbeitung.

Korrektur – Anpassungen fließen ins Sprachprofil ein, ohne Zusatzaufwand.

Warum Standard-Apps nicht genügen

Integrierte Smartphone-Recorder oder Messenger sind praktisch für kurze Notizen, aber ungeeignet für professionelle Anforderungen. Typische Schwächen:

Keine Verschlüsselung oder strukturierte Ablage

Fehlende Workflow-Integration

Unzureichende Spracherkennung bei Fachbegriffen

Datenschutzprobleme durch Cloud-Dienste

Begrenzte Bearbeitungsfunktionen und zentrale Administration

Für Kanzleien, Kliniken oder technische Büros sind spezialisierte Lösungen wie Findentity Mobile Dictate daher unverzichtbar.

Thax Software GmbH | Findentity · Das modulare Büromanagementsystem

Thax Software GmbH ist mit über 50.000 verkauften Lizenzen und über 15.000 verkauften Diktiergeräten und Headsets ein führender Anbieter von Büromanagement- und Spracherkennungslösungen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung bieten wir innovative und ausgereifte Lösungen für Mandanten-, Akten-, Dokumenten-, Aufgaben- und Fristenmanagement, Diktieren, Spracherkennung (Nuance Dragon, Corti, Dragon Copilot), Diktiertechnik, Headsets u. v. m.

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