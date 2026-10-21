Projektmanagement, Innovation und Agilität: neue Trainings der UMS Academy

UMS Academy erweitert Angebot für Projektmanagement, Innovation und Agilität

Projekte werden komplexer, Veränderungszyklen kürzer und die Erwartungen an Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit steigen. Gleichzeitig braucht erfolgreiche Umsetzung weiterhin klare Ziele, belastbare Strukturen und ein gemeinsames Verständnis darüber, wie Vorhaben gesteuert werden. Die UMS Academy erweitert deshalb ihr Trainingsportfolio um neue Angebote für Projektmanagement sowie Innovation und Agilität.

Mit den Trainings Pragmatisches Projektmanagement und Einführung in Projektmanagement / PMI-basiert stärkt die Academy gezielt klassische und anwendungsorientierte Projektmanagement-Kompetenzen. Agile Awareness und Kreativitätstechniken ergänzen das Angebot um Fähigkeiten, die Teams benötigen, wenn neue Lösungen gefragt sind oder agile Arbeitsweisen sinnvoll eingesetzt werden sollen.

Zwischen Struktur und Anpassungsfähigkeit: Projekte wirksam gestalten

Die entscheidende Frage lautet heute selten „klassisch oder agil?“. Entscheidend ist vielmehr, welches Vorgehen zur jeweiligen Aufgabe, Organisation und Unsicherheit passt. Projekte brauchen Orientierung und Verbindlichkeit, gleichzeitig müssen Teams auf neue Informationen reagieren und Lösungen iterativ weiterentwickeln können.

Die UMS Academy verbindet deshalb im erweiterten Portfolio strukturiertes Projektmanagement mit einem pragmatischen Verständnis von Innovation und Agilität. Das Themenfeld Projektmanagement vermittelt Methoden, um Vorhaben klar aufzusetzen, zu planen und zu steuern. Innovation und Agilität ergänzt diese Kompetenz um agile Denkweisen, kreative Problemlösung und die Fähigkeit, unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben.

Pragmatisches Projektmanagement – mit klaren Strukturen sicher zum Erfolg

Projektmanagement muss nicht kompliziert sein, um professionell zu funktionieren. Das Training Pragmatisches Projektmanagement konzentriert sich auf die Methoden und Strukturen, die in der Praxis tatsächlich helfen, Projekte zu unterstützen und sicher zum Erfolg zu führen.

Teilnehmende lernen, Projekte sinnvoll zu strukturieren, Verantwortlichkeiten und Ziele zu klären und hilfreiche Projektmanagement-Methoden situationsgerecht einzusetzen. Im Mittelpunkt steht kein methodischer Selbstzweck, sondern ein gesunder Pragmatismus: so viel Struktur wie nötig, so wenig Bürokratie wie möglich. Das macht das Training besonders relevant für Menschen, die Projekte verantwortlich begleiten und ihre Arbeit verlässlicher, transparenter und wirksamer organisieren möchten.

Einführung in Projektmanagement / PMI-basiert – ein belastbares Framework für Projekte

Wer Projekte professionell steuern will, braucht ein gemeinsames methodisches Fundament. Die Einführung in Projektmanagement / PMI-basiert vermittelt ein strukturiertes, praxisnahes Projektmanagement-Framework, mit dem Projekte geplant, gesteuert und erfolgreich umgesetzt werden können.

Das Training orientiert sich an etablierten Prinzipien des Projektmanagements und schafft Klarheit über Rollen, Vorgehensweisen und zentrale Steuerungsaufgaben. Dadurch eignet es sich sowohl für den Einstieg in professionelles Projektmanagement als auch für Fach- und Führungskräfte, die ihre bisherige Projekterfahrung systematisieren möchten. Der PMI-basierte Ansatz gibt Orientierung, ohne den Transfer in die konkrete Unternehmenspraxis aus dem Blick zu verlieren.

Agile Awareness – agile Denkweise verstehen und sinnvoll anwenden

Agilität entfaltet ihren Nutzen nicht dadurch, dass Teams möglichst viele agile Begriffe oder Tools verwenden. Entscheidend ist das Verständnis der dahinterliegenden Denkweise. Im Agile Awareness Training lernen Teilnehmende, zentrale agile Begriffe sicher einzuordnen und erste Methoden pragmatisch im Teamalltag anzuwenden.

Das Training schafft Orientierung darüber, wann agile Arbeitsweisen sinnvoll sind und wie sich Prinzipien wie iterative Entwicklung, Feedback und Anpassungsfähigkeit in die tägliche Zusammenarbeit übertragen lassen. Damit richtet es sich insbesondere an Menschen und Teams, die Agilität verstehen wollen, ohne gleich eine umfassende agile Transformation anzustoßen.

Kreativitätstechniken – neue Lösungsräume für festgefahrene Probleme öffnen

Innovation braucht mehr als spontane Einfälle. Das Training Kreativitätstechniken vermittelt systematische Methoden, mit denen Teams neue Ideen erzeugen, Lösungsräume öffnen und aus einer Vielzahl von Ansätzen tragfähige Lösungen auswählen können.

Teilnehmende lernen Kreativitätstechniken für die professionelle Moderation kreativer Problemlösung kennen und wenden sie praktisch an. Eine Auswahl-Matrix unterstützt dabei, Ideen zu strukturieren und zu verdichten. Besonders hilfreich ist das Training für Fach- und Führungskräfte, Projektleitende sowie Prozess- und Teamverantwortliche, die regelmäßig vor festgefahrenen Problemen stehen oder Workshops moderieren, in denen bewusst neue Perspektiven entstehen sollen.

Das passende Vorgehen für die jeweilige Herausforderung

Erfolgreiche Projekte brauchen Struktur – erfolgreiche Veränderung braucht zugleich Anpassungsfähigkeit und neue Ideen. Genau diese Verbindung macht die Kombination aus Projektmanagement, Agile Awareness und Kreativitätstechniken relevant für den heutigen Arbeitsalltag.

Die UMS Academy vermittelt keine Methoden um ihrer selbst willen. Ziel ist es, Fach- und Führungskräfte sowie Projektverantwortliche in die Lage zu versetzen, für ihre konkrete Situation das passende Vorgehen zu wählen und direkt anzuwenden. Wer Projekte verlässlicher steuern, agile Arbeitsweisen besser einordnen oder Teams zu neuen Lösungen führen möchte, findet in den Themenfeldern Projektmanagement sowie Innovation und Agilität passende Weiterbildungen.

Über die UMS Academy

Die UMS Academy steht für praxisnahe Weiterbildung mit messbarer Wirkung. Seit mehr als 40 Jahren verbindet sie fundiertes Methodenwissen mit intensiver Praxis, interaktiven Lernformaten und dem direkten Transfer in den Arbeitsalltag. Ziel ist es, Menschen und Organisationen zu befähigen, Strategien in konkrete, messbare Ergebnisse zu übersetzen und Veränderung nachhaltig zu verankern.

Das Trainingsportfolio reicht von Leadership und Teamkollaboration über Projektmanagement, Prozessoptimierung und -management sowie Innovation und Agilität bis zum Changemanagement. Die Trainings werden von erfahrenen Beraterinnen und Beratern durchgeführt, die die vermittelten Methoden regelmäßig in realen Kunden- und Transformationsprojekten einsetzen. Dadurch verbindet die UMS Academy methodische Exzellenz mit praktischer Umsetzungserfahrung.

Das Angebot richtet sich an Fach- und Führungskräfte, Projekt- und Prozessverantwortliche sowie Unternehmen, die Kompetenzen systematisch aufbauen und Lernen als Bestandteil wirksamer Organisationsentwicklung verstehen. Neben offenen Trainings bietet die UMS Academy maßgeschneiderte Inhouse-Trainings, Entwicklungsprogramme, Corporate Learning Services, Coaching und digitale Lernformate an.