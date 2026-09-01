Prospect Markets unterzeichnet endgültige Vereinbarung mit Crypto.com mit dem Ziel, den US-Markt mit einem jährlichen Handelsvolumen von über 1 Billion $ zu erschließen

Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft Prospect Brokerage USA LLC („Prospect Brokerage“) eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung“) mit OG Prediction Markets und Crypto.com | Derivatives North America („CDNA“) unterzeichnet hat, um ein Angebot für ereignisbasierte Prognosemärkte auf den Markt zu bringen, zunächst in den USA. Die Vereinbarung ermöglicht es Prospect Brokerage, die Event Contracts von OG.com und CDNA in den USA anzubieten. Damit steigt das Unternehmen in den sich rasch entwickelnden Sektor der Prognosemärkte ein und erschließt sich eine neue strategische Wachstumschance im Bereich der sportbezogenen Prognosemärkte.

Die Vereinbarung folgt der zuvor angekündigtenAbsichtserklärung mit Foris DAX FCM LLC (tätig unter dem Namen OG Broker) und stellt den Übergang von diesem unverbindlichen Rahmen zu einer endgültigen, verbindlichen Vereinbarung dar.

Ein schnell wachsender Markt

Der Sektor der Prognosemärkte wächst in außergewöhnlichem Tempo. Das kombinierte monatliche Handelsvolumen der größten Plattformen stieg von unter 5 Milliarden US$ im September 2025 auf etwa 25,7 Milliarden US$ im Mai 2026.¹ Im Juni 2026 erreichte der Sektor einen neuen Rekord und überschritt ein monatliches Nominalvolumen von 50 Milliarden US$, da die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und die NBA-Endrunde eine Welle von Aktivitäten im Bereich der Event Contracts auslösten.²

Sport war die führende Kategorie und der wichtigste Einstiegspunkt für die breite Akzeptanz. Im Juni 2026 machten Event Contracts im Sportbereich etwa 85 % des Handelsvolumens auf der größten Plattform der Branche aus³, und Prognosemärkte verzeichneten während der Weltmeisterschaft schätzungsweise 27 % des gesamten legalen Sportwettenvolumens in den USA – ein Anstieg gegenüber etwa 9 % zu Beginn des Jahres.?

Das Wall-Street-Analyseunternehmen Bernstein schätzt, dass das Gesamtvolumen der Prognosemärkte im Jahr 2026 etwa 240 Milliarden US$ erreichen wird, was einem Anstieg von 370 % gegenüber 2025 entspricht, und bis 2030 auf etwa 1 Billion US$ jährlich ansteigen könnte, was eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 80 % bedeuten würde.? Bernstein führt dieses prognostizierte Wachstum auf zunehmende regulatorische Klarheit auf Bundesebene, Vertriebspartnerschaften mit etablierten Anbietern und die Akzeptanz durch institutionelle Anleger zurück, die für eine höhere Liquidität sorgen.?

Diese branchenweiten Trends stellen die Marktchancen dar, die Prospect Markets mit seiner sportbezogenen Plattform und dem Zugang zum US-Markt erreichen will.

„Die Formalisierung dieser endgültigen Vereinbarung mit Prospect ist ein wichtiger Schritt bei der Ausweitung des Zugangs zu vollständig regulierten, ereignisbasierten Prognosemärkten in den USA“, so Steve Humenik, Chief Legal Officer, OG und EVP und Global Head of Legal for Prediction and Capital Markets von Crypto.com. „Da die Nachfrage nach sportbezogenen Prediction Contracts im Mainstream weiter stark zunimmt, können wir dank unserer bei der CFTC registrierten Clearing- und Börseninfrastruktur Fans und Händlern gleichermaßen im Vorfeld der kommenden Sportsaison eine sichere, vorschriftskonforme und äußerst liquide Handelsplattform bieten.“

„Das Unterzeichnen einer endgültigen Vereinbarung mit Crypto.com ist ein maßgeblicher Meilenstein für Prospect, den wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten“, meint Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer von Prospect Markets. „Ich möchte unserem Team und unseren Partnern bei Crypto.com meinen Dank aussprechen, da sie unermüdlich daran gearbeitet haben, das Projekt zum Erfolg zu führen. Die Vereinbarung ebnet Prospect den Weg für den Start, die Einbindung von Nutzern und die Erzielung von Einnahmen. Wir beabsichtigen, vor der kommenden NFL- und NBA-Saison für Sportfans live zu gehen.“

Übersicht über die Vereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die von CDNA – einem bei der CFTC registrierten, ausgewiesenen Contract-Markt und einer Clearingstelle für Derivate – angebotenen Event Contracts den Kunden über Prospect Brokerage zur Verfügung gestellt. Prospect Brokerage, ein bei der CFTC registrierter Introducing Broker, wird US-Kunden im Rahmen einer Geschäftsbeziehung mit dem bei der CFTC registrierten Futures Commission Merchant von Crypto.com, Foris DAX FCM LLC (tätig unter dem Namen OG Broker), diese Event Contracts anbieten.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Crypto.com und seine verbundenen Unternehmen über die Vertriebskanäle von Prospect Brokerage in den USA Anbieter von Prediction Market Contracts werden, und sie soll neue Einnahmequellen für das Unternehmen erschließen. Die Partnerschaft bietet Kunden die Möglichkeit, Event Contracts im Sportbereich über eine rechtmäßige, regulierte und benutzerfreundliche Plattform zu handeln.

Prospect Markets strebt die Produkteinführung in den USA für das dritte Quartal 2026 im Vorfeld der bevorstehenden NFL- und NBA-Saison an. Nach Unterzeichnung der Vereinbarung beabsichtigt das Unternehmen, weitere Informationen zu seinem Produkt, seiner Marke, dem Zeitpunkt der Markteinführung und seinen Marketingmaßnahmen bereitzustellen.

https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/05/27/trading-volume-on-prediction-markets-has-soared-in-recent-months/

https://www.coindesk.com/business/2026/07/14/prediction-markets-just-crushed-traditional-sportsbooks-in-a-massive-usd50-billion-world-cup-breakout

https://www.coindesk.com/business/2026/07/14/prediction-markets-just-crushed-traditional-sportsbooks-in-a-massive-usd50-billion-world-cup-breakout

https://fortune.com/2026/07/19/prediction-markets-sports-betting-world-cup-kalshi-polymarket-fan-duel-draftkings/

https://www.cnbc.com/2026/04/14/prediction-markets-will-grow-to-1-trillion-by-2030-bernstein-says.html

Über Crypto.com

Crypto.com wurde 2016 gegründet und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Das Unternehmen ist Branchenführer in den Bereichen Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Sicherheit und Datenschutz. Unsere Vision ist einfach: Cryptocurrency in Every Wallet™ – Kryptowährung in jedem Wallet. Crypto.com hat es sich zum Ziel gesetzt, die Verbreitung von Kryptowährungen durch Innovation und die Entwicklung neuer Anwendungsfälle, darunter Prognosemärkte und tokenisierte Real-World Assets (RWAs), voranzutreiben.

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Über OG

OG ist die globale Marke des Crypto.com-Unternehmens, das mehrere Geschäftsbereiche betreibt, um Kunden weltweit zu bedienen. Die North American Derivatives Exchange, Inc. ist ein mit Crypto.com verbundenes Unternehmen, ist unter den Marken OG Prediction Markets und Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) tätig und bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als Designated Contract Market und Derivatives Clearing Organization registriert. OG Prediction Markets und CDNA bieten den Handel mit Prediction Market Contracts für verschiedene Anlageklassen – darunter Kryptowährungen, Finanzwerte, Unternehmen, Wirtschaft, Klima und Kultur – sowohl über direkten Zugang als auch über Vermittler wie Introducing Brokers und Futures Commission Merchants (FCMs) an.

Bei OG können Kunden handeln, sich mit anderen austauschen und in Ranglisten aufsteigen. Hier lohnt es sich, richtig zu liegen. Vorbehaltlich der geltenden Rechtsvorschriften bietet OG Sportfans und Verbrauchern die Möglichkeit, auf Unsicherheiten zu reagieren, von zukünftigen Entwicklungen zu profitieren und Erfolge zu feiern – und zwar durch ein äußerst umfassendes Angebot an sport- und kulturbezogenen Event Contracts.

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Über Prospect Markets

Prospect Markets ist die Prognosemarkt-Plattform, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben – Prospect macht jeden Sportmoment zu einem handelbaren Markt. Fans handeln untereinander im Hinblick auf Ergebnisse auf Basis von Echtzeitdaten aus unserem Second-Screen-Erlebnis, das passives Zuschauen in aktive Marktteilnahme verwandelt.

Im Namen des Unternehmens

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu: der endgültigen Vereinbarung zwischen Prospect Brokerage und CDNA und den damit verbundenen erwarteten Vorteilen; der Strategie des Unternehmens für den Markteintritt in den USA; der erwarteten Einführung des Prognosemarktangebots des Unternehmens in den USA und dem entsprechenden Zeitpunkt, einschließlich der Einführung im Vorfeld der bevorstehenden NFL- und NBA-Saison; der erwarteten Schaffung neuer Einnahmequellen; der Größe des adressierbaren Marktes; sowie der allgemeinen strategischen Pläne und Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: dass die erwarteten Vorteile der Vereinbarung möglicherweise nicht realisiert werden können; dass die erwartete Einführung verspätet oder gar nicht stattfinden kann; dass das Unternehmen den erwarteten Umsatz oder die kommerziellen Vorteile der Vereinbarung nicht realisieren kann; dass sich die Schätzungen des adressierbaren Marktes als falsch erweisen können; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittpartnern, einschließlich CDNA und dessen Futures Commission Merchant; die sich weiterentwickelnde regulatorische Behandlung von Ereigniskontrakten und Prognosemärkten in den Vereinigten Staaten; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und Nutzerakzeptanz; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken, einschließlich Cybersicherheit; sowie weitere Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.

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