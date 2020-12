Prospect wird Primärrohstoffpartner der Europäischen Rohstoffallianz!

Auch wenn dieses Wort oft inflationär verwendet werden mag, dieses Mal hat es volle Berechtigung, denn was die australische Lithiumgesellschaft Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) heute meldet, ist unserer Ansicht nach wahrlich ein Ritterschlag!

Das in Afrika tätige Unternehmen teilt nämlich brandaktuell mit, dass es als „Primärrohstoffpartner“ (!) in die Europäische Rohstoffallianz („ERMA“, European Raw Material Alliance) aufgenommen wurde! Die ERMA wurde Anfang September 2020 von der EU als Teil des Aktionsplans zu kritischen Rohstoffen https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849 und zusammen mit der Veröffentlichung der Liste kritischer Rohstoffe https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849 vorgestellt und zielt darauf ab, Europa wirtschaftlich widerstandsfähiger zu machen, indem es seine Lieferketten diversifiziert, Arbeitsplätze schafft, Investitionen in die Rohstoff-Wertschöpfungskette anzieht, Innovationen fördert, junge Talente ausbildet und zum weltweit besten wegbereitenden Rahmenplan für Rohstoffe beiträgt. Sie wird von der Europäischen Investitionsbank EIB unterstützt.

Lesen Sie hier den gesamten Artikel:

