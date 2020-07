ProSymmetry verkündigt internationale Partnerschaft mit VALKEEN

Beachwood, Ohio: ProSymmetry baut sein ?Ressourcenmanagement der nächsten Generation? in Europa durch eine neu gegründete Partnerschaft mit dem Zürcher Beratungsunternehmen VALKEEN aus.

Das Flaggschiff-Ressourcenmanagement-Tool von ProSymmetry, Tempus Resource, wird eine Schlüsselkomponente in VALKEEN?s Mission sein, Führungskräfte im Projektportfoliomanagement bei der Erreichung langfristiger Geschäftswerte und nachhaltigem Wirtschaften zu unterstützen.

Tempus Resource ist eine speziell für die Ressourcenvorhersage und Kapazitätsplanung entwickelte Lösung, die von einem vielfältigen und globalen Kundenstamm erfolgreich genutzt wird. Das Tool ermöglicht es weltweit führenden Unternehmen und Branchen wie IT, Produktentwicklung, Engineering, Forschung und Entwicklung und anderen projektorientierten Organisationen, ihre Ressourcenmanagementreife zu verbessern und Entscheidungsvorlagen für das Management durch innovative Funktionen wie What-If-Analysen abzuleiten, Ressourcengenehmigungsworkflows einzuführen, sowie dank zahlreicher Eingabemasken Daten zu erfassen und per integrierten Reports auszulesen. Dabei ist Tempus Resource eine extrem skalierbare Softwareplattform für Unternehmen von 100 bis über 50.000 Ressourcen.

Die Führung von VALKEEN verfügt über umfassende Erfahrung im Ressourcenmanagement sowie den damit verbundenen Software-Implementierungen und plant, die Reichweite von Tempus innerhalb der Schweiz und Deutschlands und weiter in Europa auszubauen. “Das Ressourcenmanagement hat sich während der digitalen Transformation als oberste und vorteilhafteste PPM-Disziplin erwiesen. Auch der kritische Pfad heutiger Initiativen hat sich völlig in Richtung Ressourcen und Kapazitäten verlagert. Mit Tempus Resource stellt ProSymmetry einen neuen Industriestandard bereit, der in keinem anderen PPM-Tool auf dem Markt zu finden ist, um genau diese Verlagerung zu meistern. Diese Partnerschaft ist eine eins-plus-eins-gleich-drei Allianz und voll auf den langfristigen Erfolg unserer Kunden ausgerichtet”, sagt Marc Neckermann, CEO von VALKEEN.

VALKEEN?s Expertise in der Ressourcenmanagement-Methodik, sowie der Bereitstellung und Implementierung von Unternehmenssoftware hat bereits führenden Unternehmen wie Deloitte, Helvetia, Intertek und Lonza einen starken Partner und kontinuierlichen Support-Anbieter zur Seite gestellt, der ihre Ressourcenmanagementprozesse über Tempus Resource transformieren und optimieren konnte. “Mit der Kombination unserer Leistungen können unsere Kunden einen Single-Point-of-Truth institutionalisieren und gleichzeitig ihre Projektdurchsätze mit der gleichen Ressourcenanzahl in weniger als einem Jahr verdoppeln”, fügt Neckermann weiter hinzu.

Sean Pales, CEO von ProSymmetry, sieht diese Partnerschaft als vielversprechend an. “VALKEEN ist ein führender globaler Partner, mit dem wir uns glücklich schätzen zusammen zu arbeiten, um Tempus Resource breiter in Europa zu positionieren. Wir freuen uns, dass wir ein Unternehmen von VALKEEN?s Kaliber an unserer Seite haben, das seinen Kunden massgeschneiderte Beratungsdienstleistungen anbietet, um Prozesse und Technologien für das Ressourcenmanagement zu unterstützen und auszubauen.”

ProSymmetry ist der Macher von Tempus Resource, eine speziell für Ressourcenvorhersagen und Kapazitätsplanung entwickelte Lösung, die von Fortune 500-Unternehmen genutzt wird und von Gartner als Cool Vendor 2016 ausgezeichnet wurde. Erfahren Sie mehr über ProSymmetry und besuchen Sie https://ProSymmetry.com.

VALKEEN ist ein internationales Beratungsunternehmen, das sich auf die Herausforderungen der digitalen Transformation, die Nutzenrealisierung sowie die Erreichung von Business Agilität durch Resource Portfolio Management fokussiert. Erfahren Sie mehr über VALKEEN und besuchen Sie https://VALKEEN.com.