Proton Motor managt seinen Produktionsstandort perfekt durch Krise

Puchheim bei München, 15. April 2020 – Der bayerische Wasserstoff-Brennstoffzellen-Spezialist Proton Motor Fuel Cell GmbH ( www.proton-motor.de ) produziert trotz der seit Mitte März geltenden staatlichen Einschränkungen erfolgreich: “Bisher hatten wir keinen einzigen mit der Virus-Pandemie in Zusammenhang stehenden Krankheitsfall. Daher lassen sich unsere Pläne für Wachstum und Entwicklung auch in der Corona-Krise umsetzen, wobei die Sicherheit jeden Mitarbeiters an oberster Stelle steht”, berichtet Manfred Limbrunner, Vorstandsmitglied und Direktor Vertrieb & Marketing. Demnach arbeitet ein Großteil der Verwaltung und Entwicklung reibungslos aus dem Homeoffice heraus. Die Produktion sowie der Prüfstandbetrieb werden weiter aufrecht gehalten, so dass die aktuellen Aufträge realisiert werden können.

Dazu gehört die Bearbeitung des Kooperationsvertrages mit der APEX Energy Teterow GmbH. Das Rostocker Unternehmen plant am 12. Juni 2020 die Eröffnung eines neuen netzgekoppelten Wasserstoffkraftwerks in Rostock-Laage auf Basis des containerintegrierten 100 kW-Brennstoffzellen-Systems von Proton Motor. Generell wurden zum Ausbau der Proton Motor-Strategie inklusive Erweiterung von betrieblichen Abläufen zum 1. April drei weitere Mitarbeiter eingestellt. Außerdem finden fortlaufend Rekrutierungen für vakante Stellen in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Engineering statt. Erst Anfang März hatte der Beitrag “Wasserstoff – Element der Zukunft” auf dem TV-Sender PHOENIX über das Wertschöpfungs-Potenzial “made in Germany” der emissionsfreien Energielösungen aus Puchheim berichtet:

https://www.phoenix.de/sendungen/ereignisse/phoenix-plus/wasserstoff—element-der-zukunft-a-1524615.html?ref=suche

sowie: https://www.youtube.com/user/phoenix/search?query=Proton+Motor