Qlik und Amazon Web Services: Qlik Sense Enterprise SaaS im AWS Marketplace verfügbar

Düsseldorf, 16.12.2020 – Qlik , der führende Data-Analytics-Spezialist, gibt mit dem Debüt von Qlik Sense Enterprise SaaS im AWS Marketplace die Vertiefung/Festigung seiner Beziehung zu Amazon Web Services (AWS) bekannt. Um unternehmensweite Analytics in der AWS Cloud zu ermöglichen, können Kunden die moderne Data Analytics Plattform von Qlik mit hochentwickelter KI und assoziativer Engine nutzen.

Beschleunigung strategischer Projekte zur effektiven Datennutzung

Der Launch markiert den jüngsten Meilenstein für die Beziehung von Qlik und AWS. In den vergangenen zwei Quartalen wurde Qlik von AWS als Advanced Technology Partner anerkannt. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen für seine Datenintegrations- und Data-Analytics-Plattformen sowohl die Auszeichnung als Amazon Redshift Ready, als auch als Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Service Ready.

„Wir freuen uns sehr darüber, Qlik auf dem AWS Marketplace willkommen zu heißen“, so Garth Fort, Director of Product Management, AWS Marketplace, Amazon Web Services, Inc. „Kunden können nun durch den Zugriff auf die Lösungen von Qlik im AWS Marketplace ihre strategischen Datenprojekte ganz im Sinne von AWS beschleunigen.“

Komplette, SaaS-basierte Data-Journey von der Bereitstellung bis zum realen Geschäftswert

Die intensivierte Beziehung zwischen Qlik und AWS beinhaltet eine Vielzahl von Zertifizierungen und Auszeichnungen, welche die gesamte End-to-End-Daten- und Analytics-Plattform von Qlik würdigen:

– Ernennung von Qlik zum AWS Advanced Technology Partner als Anerkennung der umfassenden Möglichkeiten, mit der AWS-Kunden innerhalb des Qlik-Ökosystems Daten bereitstellen, integrieren, analysieren und in echten Geschäftswert transformieren können.

– AWS-Auszeichnung bei Daten- und Analytics-Kompetenz, die Qliks Stärken beim Sammeln, Speichern, Verwalten und Analysieren von großen Datenmengen herausstellt.

– Amazon-Redshift-Ready-Zertifizierung für die Integrationsfähigkeit über Amazon Redshift auf der gesamten Plattform von Qlik.

– AWS-Auszeichnung bei Migrationskompetenz zur Beschleunigung sowie Vereinfachung von Daten- und Workload-Migrationen zu AWS.

Durch die Bereitstellung der Qlik-Lösungen auf dem AWS Marketplace sind Kunden nun noch besser in der Lage, Qlik und AWS für ihre zentralen strategischen Daten- und Analysebedürfnisse SaaS-basiert einzusetzen.

„Angesichts unseres Status als AWS Advanced Technology Partner und diverser Zertifizierungen, können Kunden sicher sein: Die Verfügbarkeit von Qlik-Lösungen auf Enterprise-Niveau im AWS Marketplace bietet sichere, hoch skalierbare Möglichkeiten, SaaS-basiert das Beste aus allen Datenquellen mit Qlik und AWS herauszuholen“, so Wolfgang Kobek, SVP EMEA bei Qlik. „Egal, ob es um den Einsatz von SaaS-BI in der Cloud, die Migration von Analytics-Workloads oder um Datenintegrationen, auch über AWS, geht: Die Qlik Datenintegrations- und Analyticsplattformen als Cloud-Services sind ganz im Sinne von AWS und den Bedürfnissen der AWS-Kunden konzipiert.“

Für mehr Informationen über die Data-Analytics- und Datenintegrationslösungen von Qlik und AWS, besuchen Sie entweder die Seite AWS re:Invent, die Jam Lounge von Qlik oder https://www.qlik.com/us/products/technology/amazon-web-services.

