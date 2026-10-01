Qualität lässt sich nicht aus der Preisliste ablesen

Was macht eine gute Bank aus? Auf diese scheinbar einfache Frage gibt es sehr unterschiedliche Antworten. Wer Banken miteinander vergleichen möchte, kann beispielsweise auf Kontogebühren, Tagesgeldzinsen, Depotkosten, die Anzahl der Filialen oder den Umfang des Produktangebotes schauen. Viele dieser Daten lassen sich schnell ermitteln, übersichtlich gegenüberstellen und auf wenige Kennzahlen reduzieren. Das ist hilfreich; aber beantwortet eine andere Frage als die nach der Qualität einer Bankberatung. Denn ob ein Girokonto fünf oder zehn Euro im Monat kostet, lässt sich objektiv aus einem Preis- und Leistungsverzeichnis ablesen. Wie gut eine Bank dagegen erkennt, was ein Kunde tatsächlich benötigt, welche finanziellen Risiken bestehen, welche Versorgungslücken vorhanden sind und ob aus diesen Erkenntnissen eine verständliche, strukturierte und bedarfsgerechte Beratung entsteht, lässt sich nicht aus einer Tabelle ablesen.

Genau an dieser Stelle setzt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung an. Unsere Bankentests sind deshalb bewusst keine Konditionenvergleiche. Im Mittelpunkt steht das tatsächliche Kundenerlebnis und insbesondere dort, wo Banken ihren vielleicht wichtigsten Mehrwert gegenüber rein digitalen und standardisierten Angeboten entfalten können: in einer qualifizierten persönlichen Beratung.

Konditionen kann man vergleichen. Qualität muss man prüfen.

Ein Vergleich von Zinsen und Preisen hat seinen Wert. Verbraucher können damit relativ schnell feststellen, welches Konto günstig ist, wo ein attraktiver Sparzins angeboten wird oder welche Kosten mit einem Depot verbunden sind. Dafür stehen heute zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten zur Verfügung. Preisverzeichnisse sind online abrufbar, Konditionen können automatisiert ausgewertet und Angebote innerhalb weniger Minuten miteinander verglichen werden.

Schwieriger wird es, wenn ein Kunde wissen möchte: Wo werde ich wirklich gut beraten? Diese Frage lässt sich nicht mit drei oder vier Produktkennzahlen beantworten.

Denn Beratungsqualität zeigt sich beispielsweise darin,

ob die persönliche Situation des Kunden zunächst ausreichend analysiert wird,

ob relevante Finanzthemen erkannt und angesprochen werden,

ob bestehende Absicherungs- oder Vorsorgelücken nachvollziehbar ermittelt werden,

ob Prioritäten sinnvoll gesetzt werden,

ob finanzielle Zusammenhänge verständlich erklärt werden,

ob Empfehlungen tatsächlich zum individuellen Bedarf passen,

und ob ein Kunde am Ende weiß, welche nächsten Schritte für ihn sinnvoll sind.

Das sind qualitative Merkmale. Und gerade deshalb benötigt ihre Bewertung mehr als eine Datenbank.

Gute Beratung beginnt vor dem Produkt

Ein zentrales Prinzip unserer Bewertungslogik lautet deshalb: Eine gute Finanzberatung sollte nicht mit einem Produkt beginnen, sondern mit dem Kunden. Bevor über eine Geldanlage, eine Altersvorsorge, eine Versicherung oder eine Finanzierung gesprochen wird, muss zunächst verstanden werden, welche finanzielle Situation vorliegt.

Welche Einnahmen und Ausgaben bestehen? Welche Verpflichtungen gibt es? Welche Risiken sind bereits abgesichert? Welche Ziele verfolgt der Kunde? Welche Versorgungslücken bestehen? Und welche Themen haben angesichts der individuellen Situation Priorität? Für diese Fragen braucht es nachvollziehbare fachliche Maßstäbe.

Eine wichtige Orientierung bietet hierbei unter anderem die DIN 77230 zur Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte, an deren Entwicklung wir uns beteiligt haben. Die Norm beschreibt einen strukturierten Ansatz zur Erfassung und Bewertung der finanziellen Situation eines Privathaushalts in den Bereichen Absicherung, Vorsorge und Vermögensplanung. Entscheidend ist dabei der Grundgedanke: Erst analysieren, dann einordnen und erst anschließend über geeignete Lösungen sprechen. Damit lässt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen einer produktorientierten und einer bedarfsorientierten Beratung beschreiben.

Standards schaffen erst die Voraussetzung für eine objektive Qualitätsbewertung

Wer Beratungsgespräche bewerten möchte, steht vor einer besonderen Herausforderung. Ein Beratungsgespräch ist keine normierte Ware. Menschen kommunizieren unterschiedlich. Kunden haben unterschiedliche Ausgangssituationen. Gespräche entwickeln sich nicht immer nach demselben Muster. Gerade deshalb braucht ein professioneller Test klare Regeln. Aus dieser Überzeugung heraus sind bei uns bereits vor vielen Jahren die sogenannten GOTs (Grundsätze ordnungsgemäßer Testkaufdurchführung) entstanden. Sie bilden eine wichtige Grundlage dafür, dass ein Test nicht lediglich den subjektiven Eindruck eines einzelnen Testkunden wiedergibt.

Denn zwischen der Aussage: „Mir hat das Gespräch gefallen“ und der Feststellung: „Die Beratung hat wesentliche Qualitätsanforderungen erfüllt“ liegt ein erheblicher Unterschied.

Professionelle Qualitätsprüfung muss deshalb Kriterien definieren, Beobachtungen dokumentieren und fachlich einordnen. Unsere Prüfansätze beschäftigen sich beispielsweise damit, welche Themen im Rahmen einer Finanzanalyse angesprochen werden sollten, welche Informationen für die Beurteilung des persönlichen Bedarfs erforderlich sind und auf welche Weise sich eine vorhandene Lücke nachvollziehbar bestimmen lässt. Standards und Normen liefern dabei Orientierung und Referenzpunkte. Bewertet wird anschließend jedoch die tatsächliche Leistung im Beratungsgespräch.

Unsere Tester sind keine gewöhnlichen Testkunden

Hinzu kommt ein weiterer wesentlicher Punkt unserer Methodik: Die Bewertung erfolgt durch erfahrene Profi-Tester mit eigener Bankausbildung. Das ist wichtig, weil Beratungsqualität nicht ausschließlich aus der Perspektive eines spontanen Kundeneindrucks beurteilt werden sollte. Ein Kunde kann ein Gespräch als angenehm empfinden und dennoch nicht erkennen, dass wichtige Themen überhaupt nicht angesprochen wurden. Umgekehrt kann ein fachlich anspruchsvolles Gespräch zunächst komplex erscheinen und dennoch von hoher Qualität sein. Professionelle Tester müssen deshalb beides zusammenbringen: die Kundenperspektive und die fachliche Beurteilung.

Sie erleben den Prozess wie ein Kunde: vom ersten Kontakt über die Terminvereinbarung bis zum Beratungsgespräch und zur Nachbetreuung. Gleichzeitig verfügen sie über den fachlichen Hintergrund, um einschätzen zu können, ob eine Analyse vollständig war, ob Berechnungen nachvollziehbar sind und ob wesentliche Bedarfsfelder angemessen berücksichtigt wurden. Damit wird aus einem Testkauf eine strukturierte Kundenreise bzw. Qualitätsprüfung.

Der entscheidende Mehrwert von Regionalbanken wird dadurch überhaupt erst messbar

Gerade für Regionalbanken ist diese Betrachtungsweise von besonderer Bedeutung. Denn ihre Differenzierung gegenüber Direktbanken, Plattformen und digitalen Produktanbietern kann langfristig kaum allein darin bestehen, das günstigste Konto oder jederzeit den höchsten Zinssatz anzubieten. Eine ihrer wesentlichen Stärken liegt vielmehr in der Verbindung aus digitaler Erreichbarkeit, regionaler Nähe, persönlichem Ansprechpartner und qualifizierter Beratung. Wer Bankqualität ausschließlich über Preise, Konditionen oder Produktzahlen beurteilt, bildet diesen Teil der Leistung nur unzureichend ab.

Ein Beispiel verdeutlicht das: Eine Bank kann 5 ETFs anbieten oder 100. Diese Zahl sagt zunächst wenig darüber aus, ob ein Kunde weiß, welcher ETF zu seinen Zielen, seinem Anlagehorizont, seiner Risikobereitschaft und seiner finanziellen Gesamtsituation passt. Ähnliches gilt für die Altersvorsorge. Entscheidend ist nicht allein, wie viele Altersvorsorgeprodukte eine Bank vertreibt. Entscheidend ist zunächst, ob überhaupt erkannt wird, welche Versorgungslücke ein Kunde hat, wie groß diese Lücke ist, welche Zeit ihm bis zum Ruhestand bleibt und welcher finanzielle Aufwand erforderlich sein könnte, um sein persönliches Vorsorgeziel zu erreichen.

Nicht die Zahl der verfügbaren Lösungen entscheidet über Beratungsqualität, sondern die Qualität des Weges von der persönlichen Situation zur passenden Lösung.

Preis ist messbar. Beratungsqualität (aber) auch. Daraus ergibt sich eine wichtige Differenzierung verschiedener Bankentests. Konditionenvergleiche beantworten Fragen wie:

Was kostet das Konto?

Wie hoch ist der Zinssatz?

Welche Depotgebühren fallen an?

Wie viele Produkte stehen zur Auswahl?

Qualitätsprüfungen beantworten dagegen andere Fragen:

Wie intensiv beschäftigt sich die Bank mit dem Kunden?

Wie strukturiert erfolgt die Bedarfsanalyse?

Werden wesentliche Finanzthemen erkannt?

Werden Versorgungslücken quantifiziert?

Sind Empfehlungen nachvollziehbar?

Versteht der Kunde, was er tun sollte und warum?

Beide Betrachtungsweisen können für Verbraucher relevant sein. Sie sollten aber nicht miteinander verwechselt werden. Eine günstige Bank ist nicht automatisch eine gut beratende Bank. Und eine Bank mit hervorragender Beratungsleistung muss nicht bei jeder einzelnen Kondition Marktführer sein. Deshalb halten wir die klare Benennung des Prüfgegenstands für so wichtig.

Qualität braucht Regeln – weil sie schwieriger zu messen ist

Genau hier liegt letztlich die Aufgabe eines spezialisierten Testinstituts. Was leicht verfügbar und unmittelbar vergleichbar ist, benötigt kaum eine aufwendige Qualitätsprüfung. Preise und Konditionen lassen sich erheben, sortieren und darstellen. Je schwieriger eine Leistung dagegen für Verbraucher selbst einzuschätzen ist, desto wichtiger werden objektive Maßstäbe. Beratungsqualität gehört zu diesen Leistungen. Ein Kunde kann nach einem Gespräch beurteilen, ob er freundlich empfangen wurde. Viel schwieriger ist für ihn die Einschätzung, ob seine finanzielle Situation vollständig analysiert wurde, ob wichtige Risiken übersehen wurden oder ob eine errechnete Vorsorgelücke fachlich nachvollziehbar ist.

Deshalb braucht Qualität klare Kriterien, definierte Testabläufe, qualifizierte Tester, eine umfassende Dokumentation und eine nachvollziehbare Bewertungsmethodik. Standards wie die DIN 77230 und unsere Grundsätze ordnungsgemäßer Testkaufdurchführung geben hierfür einen Orientierungsrahmen. Am Ende steht aber immer die konkrete Frage: Was erlebt ein Kunde tatsächlich, wenn er diese Bank um eine Beratung bittet?

Qualität zeigt sich im Gespräch

Genau darin liegt unser Verständnis von Bankentests. Wir wollen nicht noch einmal messen, was bereits in Preisverzeichnissen, Produktdatenbanken oder Vergleichsportalen verfügbar ist. Wir wollen diejenigen Leistungen bewertbar machen, die Kunden vor einer Beratung nur schwer selbst einschätzen können.

Wie gut hört eine Bank zu?

Wie gründlich analysiert sie?

Wie verständlich erklärt sie?

Wie konsequent denkt sie aus Sicht des Kunden?

Und wie gut gelingt es ihr, aus einer individuellen Ausgangssituation einen nachvollziehbaren Weg zu einer besseren finanziellen Situation aufzuzeigen?

Diese Fragen lassen sich nicht mit einem Algorithmus aus fünf öffentlich verfügbaren Kennzahlen beantworten. Man muss die Beratung tatsächlich erleben und man muss wissen, worauf zu achten ist. Und es braucht Maßstäbe, anhand derer das Erlebte objektiv eingeordnet werden kann.

Genau deshalb prüfen wir nicht nur, was eine Bank anbietet. Wir prüfen, was beim Kunden davon ankommt.

Und möglicherweise ist genau das die wichtigste Form von Qualität, wenn Banken ihre persönliche Beratung als entscheidenden Wettbewerbsvorteil verstehen und sich selbst ein Bild verschaffen, wie fundiert, nachvollziehbar und umfangreich diese Qualität ermittelt wird.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH zählt zu den führenden unabhängigen Testinstituten für Beratungsqualität und Kundenorientierung in der deutschen Finanzbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen wissenschaftlich fundierte Analysen, Praxistests und Studien zu den Themen Beratung, Service, Digitalisierung, Baufinanzierung, Vermögensberatung, Finanzbildung und Kundenerlebnis.

Mit ihren bundesweiten Testreihen wie „BESTE BANK vor Ort“, „SEHR GUT in der Baufinanzierung“, den Private-Banking-Tests sowie den NextGen-Analysen untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung jährlich mehrere tausend Kundenkontakte und digitale Berührungspunkte. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen sowohl Verbrauchern als Orientierungshilfe als auch Finanzinstituten als Grundlage zur Weiterentwicklung ihrer Beratungs- und Servicequalität.

Darüber hinaus veröffentlicht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung regelmäßig Fachbeiträge, Studien und Marktanalysen zu aktuellen Entwicklungen im Banking und engagiert sich insbesondere für die Stärkung der Finanzbildung sowie die Förderung einer kundenorientierten Beratungskultur.

Getreu dem Unternehmensmotto „Weil wir Qualität prüfen.“ verfolgt sie das Ziel, Qualität sichtbar, vergleichbar und nachhaltig wirksam zu machen.