Qualityze schafft es zum dritten Mal in Folge auf die Inc. 5000-Liste und treibt das KI-gestützte Qualitätsmanagement voran

Die Aufnahme in die Inc. 5000-Liste ist ein Beleg für das anhaltende Wachstum von Qualityze und unser Engagement, Qualitäts-, Compliance-, Sicherheits- und Risikomanagementprozesse für qualitätsorientierte Unternehmen mit intelligenteren, sicheren und skalierbaren Lösungen zu modernisieren – bereitgestellt auf der bewährten Cloud-Plattform von Salesforce.

Qualityze, ein führender Anbieter von cloudbasierten Qualitätsmanagementsystemen für Unternehmen (EQMS), gab seine Aufnahme in die renommierte Inc. 5000-Liste bekannt, das maßgebliche Ranking der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten.

Dieses Wachstum spiegelt die Geschäftsleistung sowie das Vertrauen wider, das regulierte Unternehmen in Qualityze setzen, um einige ihrer wichtigsten Qualitäts- und Compliance-Prozesse zu unterstützen. Es steht zudem für die gemeinsamen Anstrengungen der Mitarbeiter, Kunden und Partner bei der Innovation, Verbesserung und Schaffung von Mehrwert.

„Wir sind unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen, unseren Mitarbeitern für ihr fortwährendes Fachwissen und unseren Partnern für ihre unermüdlichen Bemühungen, den Mehrwert branchen- und marktübergreifend zu steigern, äußerst dankbar“, sagte Krishnappa Chandrashekar, Gründer und CEO von Qualityze.

Die nächste Ära des intelligenten Qualitätsmanagements vorantreiben

Der Bedarf an modernem Qualitätsmanagement war noch nie so groß wie heute.

Unternehmen agieren heute in einem Umfeld, das durch zunehmende regulatorische Komplexität, expandierende globale Geschäftstätigkeiten, steigende Erwartungen an die Rechenschaftspflicht und schnell wachsende Mengen an Qualitäts- und Betriebsdaten geprägt ist. Gleichzeitig werden viele Teams nach wie vor durch isolierte Systeme, manuelle Prozesse, eingeschränkte Transparenz und reaktive Entscheidungsfindung beeinträchtigt.

Die Vision von Qualityze ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Übergang von reaktiver zu proaktiver Qualität zu vollziehen – durch ein stärker vernetztes Qualitätsökosystem, das Qualitätsprozesse, Informationen, Mitarbeiter und Entscheidungen in einem geregelten Umfeld zusammenführt. Zu den wichtigsten Säulen ihres Qualitätsmanagement-Ökosystems gehören:

Vernetzte Qualitätsprozesse: Führt Qualitätsworkflows, Daten und Teams auf einer Plattform zusammen, sodass jedes Ereignis funktionsübergreifend weitergeleitet wird, ohne dass der Kontext verloren geht.

Reduzierter manueller Aufwand: Automatisiert sich wiederholende Tätigkeiten und verringert die Abhängigkeit von manuellen Übergaben, wodurch Fehler minimiert und die Prozesskonsistenz verbessert werden.

Durchgängige Rückverfolgbarkeit: Führt ein vernetztes Protokoll über Qualitätsereignisse, Maßnahmen, Genehmigungen und Entscheidungen, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht zu stärken.

Entscheidungsintelligenz: Bringt prädiktive Intelligenz näher an den Entscheidungspunkt, sodass Teams Risikomuster früher erkennen und proaktiver handeln können.

Verbesserte operative Transparenz: Bietet einen einheitlicheren Überblick über Qualitätsaktivitäten, Risiken und Leistung im gesamten Unternehmen.

Proaktives Qualitätsmanagement: Unterstützt Unternehmen dabei, fragmentierte, reaktive Prozesse hinter sich zu lassen und zu einem vernetzten Modell überzugehen, das auf frühzeitiges Eingreifen und kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet ist.

„Die Aufnahme in die Inc. 5000 unterstreicht die Fortschritte, die wir gemacht haben, und das Vertrauen, das Unternehmen weiterhin in Qualityze setzen“, sagte Krishnappa Chandrashekar, Gründer und CEO von Qualityze. „Unser Ziel ist es, durch kontinuierliche Innovation auch in der nächsten Ära des Qualitätsmanagements Innovationsführer zu bleiben und Unternehmen dabei zu helfen, aus jeder Investition in Qualität einen größeren Mehrwert zu generieren.“

Erleben Sie intelligentes Qualitätsmanagement

Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Meilenstein für Qualityze, vor allem aber bekräftigt sie die Ausrichtung des Unternehmens, intelligentere Qualitätslösungen für regulierte Branchen zu entwickeln, um die Compliance zu stärken, die operative Widerstandsfähigkeit zu verbessern und im Unternehmen fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen.

Während das Unternehmen auf dieser Dynamik aufbaut, bleibt seine Priorität klar: Organisationen weltweit dabei zu unterstützen, Qualität in eine vernetzte, intelligente und sich kontinuierlich verbessernde Unternehmenskompetenz zu verwandeln.

Weitere Informationen über die Plattform von Qualityze und ihre Funktionen zum Management von Qualitäts-, Sicherheits-, Lieferanten-, Risiko- und Compliance-Prozessen finden Sie unter www.qualityze.com.

Über Qualityze

Qualityze ist ein Innovationsführer im Bereich Qualität und bietet cloudnative Software für intelligentes Qualitätsmanagement (QMS) sowie für das Sicherheits-, Risiko- und Compliance-Management an. Qualityze wurde nativ auf der bewährten und sicheren Salesforce-Cloud-Plattform entwickelt und ermöglicht es Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences, Fertigung, Pharmazie, Gesundheitstechnologie und anderen regulierten Branchen, Qualitätsprozesse zu optimieren, Risiken zu minimieren und kontinuierliche betriebliche Verbesserungen voranzutreiben.

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Über Qualityze | KI-gestützte Qualität und Compliance

YouTube-Video – https://www.youtube.com/watch?v=g4ylZA94beI

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter:

E-Mail: info@qualityze.com

QUELLE: Qualityze Inc

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