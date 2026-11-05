QUICKSURFACE: aus „kaputt“ wird „perfekt“. Reverse Engineering neu gedacht

Beim Reverse Engineering von verschlissenen Altteilen steht man oft vor demselben Problem: Der 3D-Scan ist zwar präzise, liefert aber nur den aktuellen, beschädigten Ist-Zustand. Beim eins zu eins kopieren der Scandaten, druckt oder fräst man den Fehler einfach mit.

QuickSurface schließt die Lücke zwischen unstrukturierten STL-Polygonnetzen und fertigungsgerechtem CAD-Daten.

Entwurfsabsicht statt Fehlerkopie: Materialabtrag, Verzug oder Dellen werden einfach rechnerisch ausgeblendet. Durch das Ableiten idealer geometrischer Grundkörper und das Skizzieren auf den Scandaten wird die ursprüngliche Designabsicht wieder hergestellt.

Hybrid-Modellierung: Mathematisch exakte Regelgeometrien (für Passungen und Bohrungen) werden mit organischen Freiformflächen (für komplexe, abgenutzte Gehäuseteile) kombiniert.

Echtzeit-Kontrolle: Das integrierte Analyse-Modul zeigt Ihnen per Farb-Mapping sofort, wie stark das CAD-Modell vom Scan abweicht.

Das Ergebnis? Ein sauberes, fehlerfreies STEP- oder IGES-Modell, das direkt auf die CNC-Maschine oder in Ihr Standard-CAD (SolidWorks, Inventor, Fusion 360 etc.) übergeben werden kann. Keine Kompromisse mehr bei der Qualität.

QUICKSURFACE ist bereits erfolgreich im Einsatz bei:

– Maschinenbauunternehmen

– Automotive-Zulieferern

– Werkzeug- und Formenbau

– Medizintechnik & Kunststofftechnik

„Dank Quicksurface sparen wir täglich Stunden beim Reverse Engineering – und die Modelle sind sofort CAD-bearbeitbar!“

– Zufriedener Kunde aus dem Maschinenbau

Quicksurface bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Kosten. Es ist besonders geeignet für Firmen, die eine effiziente und erschwingliche Lösung für die Flächenrückführung suchen, ohne Kompromisse bei der Qualität der Ergebnisse einzugehen. Die Software ist eine ideale Wahl, um schnell und präzise CAD-Modelle aus 3D-Scans zu erstellen.

Wir sind Zertifizierter Demo- und Support-Partner von Quicksurface.

Weitere Informationen zu QUICKSURFACE finden Sie hier: Reverse Engineering Software: Quicksurface | DataCAD

Allgemeine Informationen zu Reverse Engineering finden Sie hier: Innovative Softwarelösungen | DataCAD