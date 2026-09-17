QUICKSURFACE: Scandaten im CAD nutzen – ganz ohne Frust

QuickSurface bietet einen besonders einfachen Weg von rohen Scannerdaten (wie STL, OBJ oder PLY) zu einem editierbaren 3D-CAD-Modell, weil die Software als spezialisiertes Bindeglied (Reverse Engineering) zwischen Scanner und CAD entwickelt wurde.

Klassische CAD-Programme tun sich mit unstrukturierten Polygonnetzen extrem schwer – QuickSurface hingegen bereitet diese Daten über einen geführten Workflow optimal auf.

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Die wichtigsten Gründe für den einfachen und schnellen Prozess im Überblick:

1. Intuitiver, linearer Workflow

Das Hauptmenü leitet logisch durch den gesamten Prozess

Import & Optimierung:

Laden des Meshes (z. B. STL ) Scandaten sind oft riesig, die Software reduziert die Polygonanzahl automatisch krümmungsabhängig. Flache Bereiche werden vereinfacht, während wichtige Kanten und Details exakt erhalten bleiben.

Ausrichtung:

Der Scan lässt sich über automatische Geometrieerkennung präzise im globalen Koordinatensystem ausrichten.

2. Hybrid-Modellierung (Parametrik & Freiform) Eine Unterscheidung zwischen starren geometrischen Körpern und organischen Flächen ist nicht erforderlich.

Geometrische Features:

Mit interaktiven Auswahlwerkzeugen ist das „malen“ auf dem Netz möglich, und die Software extrahiert automatisch Regelgeometrien wie Zylinder, Ebenen, Kugeln oder Kegel. Diese können zueinander ausgerichtet werden (z. B. Parallelität oder Rechtwinkligkeit erzwingen).

Freiformflächen (Surfacing):

Für komplexe, organische Formen bietet die Software eine automatische Patchflächenfunktion. Sie legt ein sauberes, glattes Flächennetz über das gescannte Objekt.

3. Echtzeit-Abweichungskontrolle Während des Aufbaues des CAD-Modells über den Scan, wird jederzeit farblich visualisiert, wie stark das 3D-Modell noch vom Original-Scan abweicht.

4. Nahtloser CAD-Export Sobald das Modell fertig ist, muss es nicht umständlich konvertiert werden. QUICKSURFACE bietet saubere Exporte in universelle Standardformate wie STEP und IGES sowie direkte, hervorragende Schnittstellen zu gängigen Konstruktionsprogrammen wie SOLIDWORKS oder Autodesk Inventor. Kurz gesagt: Die Software nimmt dem Anwender die mathematisch komplizierte Flächenrückführung ab und macht sie durch visuelle Werkzeuge auch ohne monatelange CAD-Erfahrung für jedermann zugänglich.

Reverse Engineering eines Diablo-Felgeneinsatzes mit QUICKSURFACE

QUICKSURFACE ist bereits erfolgreich im Einsatz bei:

– Maschinenbauunternehmen

– Automotive-Zulieferern

– Werkzeug- und Formenbau

– Medizintechnik & Kunststofftechnik

„Dank Quicksurface sparen wir täglich Stunden beim Reverse Engineering – und die Modelle sind sofort CAD-bearbeitbar!“

– Zufriedener Kunde aus dem Maschinenbau

Quicksurface bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Kosten. Es ist besonders geeignet für Firmen, die eine effiziente und erschwingliche Lösung für die Flächenrückführung suchen, ohne Kompromisse bei der Qualität der Ergebnisse einzugehen. Die Software ist eine ideale Wahl, um schnell und präzise CAD-Modelle aus 3D-Scans zu erstellen.

Wir sind Zertifizierter Demo- und Support-Partner von Quicksurface.

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