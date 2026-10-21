Rangee auf der it-sa in Nürnberg

Die Fachmesse zählt zu den weltweit größten Dialogplattformen für branchenspezifische IT-Security-Lösungen und steht als „Home of IT Security“ für ein umfassendes Informationsangebot, Networking und den Wissenstransfer zu Datenschutz und IT-Sicherheit. Die angebotenen fachspezifischen Forenbeiträge und inspirierenden Vorträge sind echte Trendbarometer für den gesamten IT-Sicherheitsmarkt.

Gemeinsam mit anderen Mitgliedern stellen die Experten von Rangee auf dem Gemeinschaftsstand mit dem BITMi aktuelle Neuerungen vor. Am Stand 7-211 in Halle 7 lassen sich die neuesten Generationen der zentralen Verwaltungssoftware TCMS 2.0 (Thin Client Management Server) und des Betriebssytems RangeeOS 14 direkt live vor Ort erleben und testen.

„Wir freuen uns auf den fachlichen Austausch und vereinbaren gerne individuelle Gesprächstermine mit interessierten Besuchern.“ sagt Geschäftsführer Ulrich Mertz, der gemeinsam mit Vertriebskollege Taha Gabdouri vor Ort sein wird. Auf Anfrage stehen Freitickets bereit, die über die Rangee-Website erhältlich sind.

Sichere Endpoints. Smarter Workspace.

Die Rangee GmbH mit Sitz in Aachen ist ein etablierter deutscher Entwickler und Hersteller von professionellen Thin-Client- und Zero-Client-Lösungen. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, IT-Infrastrukturen in Unternehmen und öffentlichen Institutionen sicherer, langlebiger und effizienter zu gestalten.

Durch die eigene Software-Entwicklung und ein erreichbares Kompetenz-Team erhalten Kunden und Partner maximale Flexibilität, schnelle Reaktionszeiten und individuelle Anpassungen bei IT-Projekten. Ein erfahrenes Distributorennetz erhöht die weltweite Verfügbarkeit.

Die Rangee GmbH mit Sitz in Aachen ist ein etablierter deutscher Entwickler und Hersteller von professionellen Thin-Client- und Zero-Client-Lösungen. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, IT-Infrastrukturen in Unternehmen und öffentlichen Institutionen sicherer, langlebiger und effizienter zu gestalten.

Das Kernkonzept von Rangee basiert auf der Bereitstellung von Software und Hardware aus einer Hand. Im Zentrum des Portfolios steht das hauseigene, Linux-basierte Betriebssystem RangeeOS. Es zeichnet sich durch höchste Sicherheitsstandards aus und wurde mit dem Siegel „Software Made in Germany“ zertifiziert. Die Kombination mit dem kostenfreien, zentralen Thin Client Management Server (TCMS) ermöglicht IT-Administratoren eine einfache, souveräne Verwaltung und Absicherung von Virtual Desktop (VDI)- , Server-Based Computing (SBC)- und Cloud-Arbeitsplätzen.

Vielseitige Einsatzbereiche Digitale und virtuelle Arbeitsbereiche finden sich in unterschiedlichen Branchen mit jeweils spezifischen Anforderungen. In Industrie und Logistik kommen robuste, staub- und vibrationsresistente Terminals zum Einsatz, u.a. auf Gabelstaplern. In Büro und Verwaltung schaffen energieeffiziente Systeme moderne Workspaces mit Office- und Remote-Arbeitsplätze. In Bildung, Medizin und Pflege punkten zentral verwaltete und schnell zugängliche Endgeräte bei Schulen und Prüfungsräumen, sowie hygienegerechte Ausführungen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Neben Sicherheit steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus der Firmenphilosophie. Rangee setzt bewusst auf langlebige Hardware, um die Lebenszyklen bestehender Infrastrukturen zu verlängern und Elektroschrott zu vermeiden. Einzelne Hardware-Modelle des Herstellers wurden bereits mit dem renommierten Umweltsiegel „Blauer Engel“ ausgezeichnet.

Durch die eigene Software-Entwicklung und ein erreichbares Kompetenz-Team erhalten Kunden und Partner maximale Flexibilität, schnelle Reaktionszeiten und individuelle Anpassungen bei IT-Projekten. Ein erfahrenes Distributorennetz erhöht die weltweite Verfügbarkeit.