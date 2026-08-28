Ratenkredite in Deutschland: BaFin zählt über zehn Millionen neue Verträge für 2024 und nimmt Kleinkredite unter 1.000 Euro in den Blick

Kleine Finanzierungen prägen den deutschen Konsumkreditmarkt stärker als noch vor fünf Jahren. Zahlen dazu hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in ihrem Bericht Risiken im Fokus 2026 vorgelegt, den die Aufsicht am 28. Januar 2026 vorgestellt hat. Wer eine Anschaffung trotz laufender Rate finanzieren will, findet eine Einordnung zur Autofinanzierung bei bestehendem Kredit im Ratgeberportal der Provimedia GmbH. Für Haushalte mit mehreren kleinen Raten verschiebt sich die Frage damit vom Zinssatz hin zur Übersicht.

Kleinkredite treiben das Wachstum bei den Neuverträgen

Nach Angaben der Schufa aus deren Risiko- und Kredit-Kompass, den die Finanzaufsicht in ihrem Bericht aufgreift, wurden im Jahr 2024 erstmals mehr als zehn Millionen neue Ratenkreditverträge geschlossen. Der Zuwachs gegenüber 2020 beträgt rund 50 Prozent. Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Über zehn Millionen neu abgeschlossene Verträge im Jahr 2024, rund 50 Prozent mehr als 2020

19,6 Millionen laufende Ratenkredite im Jahr 2024 gegenüber 17,6 Millionen im Jahr 2020

3,8 Millionen Kleinkredite unter 1.000 Euro im Jahr 2024 nach 1,3 Millionen im Jahr 2020

Rund die Hälfte aller neu abgeschlossenen Verträge entfällt inzwischen auf Beträge unter 1.000 Euro

Kleinbeträge sind für sich genommen unauffällig. In der Summe entsteht daraus eine Zahl offener Raten, die viele Haushalte nicht mehr überblicken.

Zahlpausen im Onlinehandel verschieben die Ausgabengrenze

Die Finanzaufsicht hat im Jahr 2025 eine eigene repräsentative Verbrauchererhebung durchgeführt. Laut der BaFin haben 24 Prozent aller Befragten schon einmal einen Impulskauf über ein Bezahlverfahren mit späterer Zahlung getätigt. In der Generation Z liegt dieser Anteil bei 38 Prozent. 14 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer solcher Verfahren verloren bereits den Überblick über offene Rechnungen, in der Generation Z waren es 24 Prozent.

„Ein Kleinbetrag fühlt sich nicht wie ein Kredit an, und genau darin liegt das Problem. Wer fünf Zahlpausen parallel laufen hat, führt faktisch ein zweites Konto ohne Kontoauszug“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Voreingestellte Teilzahlung bei Kreditkarten bleibt oft unbemerkt

Kreditkarten bilden den zweiten Zugang zu kurzfristigen Krediten. Nach Angaben der BaFin nutzen zehn Prozent der Kreditkarteninhaberinnen und -inhaber echte Kreditkartenkredite mit Ratenzahlung. Drei Viertel von ihnen gaben an, dass die Rückzahlung in Raten vom Institut voreingestellt war. Sieben von zehn Befragten kannten den fälligen Zinssatz nicht, der bei dieser Finanzierungsform bis zu 25 Prozent effektiv im Jahr erreicht.

Wird eine Forderung an ein Inkassounternehmen abgegeben, ändert sich die Ausgangslage für weitere Finanzierungen deutlich. Eine Einordnung zur Kreditaufnahme bei laufendem Inkassoverfahren beschreibt, worauf Betroffene in dieser Lage achten sollten.

Woran sich eine beginnende Überschuldung erkennen lässt

Warnzeichen zeigen sich meist früher als der erste Mahnbescheid. Die Finanzaufsicht nennt in ihrem Bericht vom Januar 2026 höhere Ausgaben als geplant, den Verlust des Überblicks über offene Rechnungen und geliehenes Geld aus dem Familien- oder Freundeskreis. Rund ein Viertel der befragten Nutzerinnen und Nutzer von Zahlpausen gab an, mehr ausgegeben zu haben als vorgesehen.

Für Haushalte lohnt sich im August 2026 vor allem eine schlichte Aufstellung aller laufenden Raten auf einem Blatt Papier. Erst diese Summe zeigt, ob kleine Beträge zusammengenommen noch tragbar sind.

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