Raynet ist Leader in der SPARK Matrix™ für Unified Endpoint Management (UEM) 2026

Raynet, global agierender Softwarehersteller mit marktführenden Lösungen und Spezialist für True IT Asset Visibility, wurde von der QKS Group in der SPARK Matrix™: Unified Endpoint Management (UEM), 2026 als Leader ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung spiegelt die starken Bewertungen wider, die Raynet One in den Bereichen technologische Exzellenz und Kundennutzen erhalten hat.

Die SPARK Matrix™ der QKS Group umfasst eine detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, wichtiger Trends, der Anbieterlandschaft sowie der Wettbewerbspositionierung. Darüber hinaus bietet die Studie ein Wettbewerbsranking der führenden Anbieter im Bereich Unified Endpoint Management (UEM) sowie strategische Informationen zur Bewertung von Anbieterfähigkeiten, Differenzierungsmerkmalen und Marktpositionen.

„Wir sind stolz darauf, in der SPARK Matrix™ für Unified Endpoint Management als Leader ausgezeichnet zu sein. Der Markt entwickelt sich über die reine Verwaltung von Geräten hinaus. Unternehmen müssen verstehen, welche Anwendungen auf ihren Endgeräten laufen, wo Schwachstellen und Lifecycle-Risiken bestehen und wie Endpoint-Daten mit der übergeordneten Sicherheits- und IT-Umgebung zusammenhängen. Wir sehen, dass KI und Automatisierung eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Informationen besser verwertbar zu machen und Teams dabei zu unterstützen, nicht mehr nur auf Risiken zu reagieren, sondern diese zu verhindern. Das ist der Weg, den wir mit Raynet One eingeschlagen haben“, sagt Ragip Aydin, Gründer und CEO von Raynet.

Die QKS Group definiert Unified Endpoint Management-Lösungen als zentrale Plattformen, die es Unternehmen ermöglichen, komplexe Endpoint-Umgebungen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg über eine einheitliche Oberfläche zu verwalten, abzusichern, zu überwachen und zu steuern. Diese Lösungen vereinen Device Management, Anwendungskontrolle, Endpoint Security, Compliance-Durchsetzung, Patch Governance, Remote Support und Endpoint Intelligence für Laptops, Desktops, mobile Geräte und weitere Endpoints im Unternehmensumfeld.

Intelligentes Endpoint Management mit True IT Asset Visibility Raynet One verfolgt im Unified Endpoint Management einen daten- und erkenntnisbasierten Ansatz, der die Verwaltung von Endpoints mit der gesamten IT-Landschaft verbindet. Über den Raynet One Technology Catalog können Teams Endpoint-Daten mit Informationen zu Software, Hardware, Schwachstellen und Lifecycle-Status verknüpfen. Dadurch entsteht der notwendige Kontext, um Endpoints effektiver zu managen und Risiken innerhalb der gesamten IT-Umgebung gezielt zu adressieren.

„Raynet differenziert sich im Markt für Unified Endpoint Management vor allem durch die Fähigkeit, Endpoint-Prozesse mit tiefgreifenden Informationen über technologische Assets zu verbinden. Anstatt Geräteverwaltung, Informationen zum Software-Lifecycle, Patching und Schwachstellen-Transparenz als voneinander getrennte Funktionen zu betrachten, führt Raynet One diese Bereiche zusammen und bietet IT- und Security-Teams dadurch einen umfassenderen Kontext für das Management von Endpoint-Risiken und operativer Komplexität. Dieser datenbasierte Ansatz gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen über eine reine Endpoint-Administration hinausgehen und verstärkt auf automatisiertes, risikobasiertes und Lifecycle-orientiertes Endpoint Management setzen“, sagt Sofia Ali, Associate Director & Principal Analyst bei QKS Group.

Die Positionierung als Leader in der SPARK Matrix™: Unified Endpoint Management (UEM), 2026 unterstreicht die anhaltende Stärke der Raynet One-Plattform und ihre wachsende Bedeutung für Unternehmen, die zunehmend komplexe Endpoint-Umgebungen mit mehr Transparenz, Sicherheit und Kontrolle verwalten möchten.

Der vollständige Report ist über diesen Link verfügbar.

Über QKS Group

Die QKS Group ist ein globales Beratungs- und Consultingunternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden bei der Erreichung ihrer Unternehmensziele mit strategischen Geschäfts- und Wachstumsberatungsleistungen zu unterstützen. Unsere Vision bei der QKS Group ist es, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind darauf ausgelegt, umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse zu liefern, die unseren Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld zu überleben und zu gedeihen.

Weitere Informationen: https://qksgro up.com/market-research?page=0&size=10

Raynet ist ein global agierender Softwarehersteller mit marktführenden Lösungen und komplementierenden Managed Services für ein erfolgreiches End-to-End-Management von IT-Projekten und IT-Betrieben. Der Mission „Discover to Manage“ folgend, bietet Raynet Unternehmen weltweit Transparenz und Sicherheit sowie die Optimierung ihrer IT-Investitionen durch den Einsatz der Raynet-Technologien.

Neben der Zentrale in Paderborn unterhält Raynet weitere Niederlassungen in Deutschland, USA, Polen, Türkei und Großbritannien. Mit mehr als 170 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Raynet mit ihrem Portfolio seit 1999 namhafte Kunden und Partner weltweit bei ihren IT-Initiativen in den Bereichen IT Management und Cybersecurity. True IT Asset Visibility bildet dabei die Grundlage für eine einzige, zuverlässige Quelle aller IT-Assets und ermöglicht es Unternehmen, ihre komplexen IT-Landschaften zu schützen, zu optimieren und effizient zu steuern.

Darüber hinaus unterhält Raynet starke Partnerschaften mit den führenden Unternehmen in dieser Branche. Raynet-Technologien sind einzigartig in Design und Funktionalität. Ihre Entwicklung wird hochgradig durch Kunden und Partner mitbestimmt, die eine wichtige Rolle in der Produktoptimierung spielen und der Hauptgrund dafür sind, dass diese immer eine Spitzenposition einnehmen.

Weitere Informationen: www.raynet.de