Raynet One wird durch Autonomous Endpoint Management zur handelnden Plattform

Mit Autonomous Endpoint Management erweitert Raynet seine Plattform über die Analyse hinaus bis zur operativen Umsetzung – auf derselben verlässlichen Datenbasis, die in Raynet One bereits IT Asset Management, Software Asset Management und Cybersecurity unterstützt.

Raynet, global agierender Softwarehersteller mit marktführenden Lösungen und Spezialist für True IT Asset Visibility, erweitert Raynet One um Autonomous Endpoint Management. Die Plattform verbindet damit das Wissen über die IT-Landschaft unmittelbar mit der Fähigkeit, auf Endgeräten zu handeln. IT- und Security-Teams können Handlungsbedarf erkennen und passende Maßnahmen im Dialog mit der KI-Assistentin Raynée umsetzen lassen. Menschliche Freigaben und nachvollziehbare Abläufe sichern dabei die Kontrolle.

Discover to Manage. Autonomously.

Zwischen dem Erkennen eines Problems und seiner Behebung liegen im IT-Alltag häufig mehrere Tools, manuelle Arbeitsschritte und aufwendige Abstimmungen. Raynet One führt diese Schritte auf einer Plattform zusammen. KI wird dabei zum Bindeglied zwischen Erkenntnis und Handlung und übernimmt zunehmend operative Aufgaben. IT-Teams geben die Richtung vor, prüfen vorgeschlagene Maßnahmen und steuern deren Umsetzung.

„Bei der Live-Premiere auf unseren Raynet Innovation Days im September haben wir gezeigt, wie aus verlässlichen IT-Asset-Daten konkretes Handeln wird. Darauf bin ich stolz, denn hier wird unsere Vision greifbar: Dieselbe Datenbasis, die in Raynet One bereits Software Asset Management und Cybersecurity unterstützt, ermöglicht jetzt auch, Endgeräte zunehmend autonom zu verwalten. Damit bringen wir zusammen, was für unsere Kunden zusammengehört – ihre IT verstehen, fundiert entscheiden und gezielt handeln“, sagt Ragip Aydin, Gründer und CEO von Raynet.

Autonomie beginnt mit verlässlichen Daten

Welche Technologien vorhanden sind, wie sie eingesetzt werden und welche Risiken damit verbunden sind, lässt sich nur auf einer belastbaren Informationsgrundlage beurteilen. Raynet One schafft dieses Fundament mit normalisierten und angereicherten IT-Asset-Daten.

Entscheidend ist dabei der Kontext: Eine erkannte Schwachstelle allein sagt noch nicht, wo zuerst gehandelt werden sollte. Erst die Verbindung mit den tatsächlich betroffenen Geräten und weiteren Risikoinformationen ermöglicht eine gezielte Priorisierung. Diese Informationsqualität gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn KI aus einer Bewertung operative Maßnahmen ableitet.

Raynet überträgt damit ein gemeinsames Prinzip auf mehrere Disziplinen: Belastbare Daten unterstützen die Bearbeitung komplexer Lizenzfragen, die Bewertung von Cyberrisiken und jetzt auch die Ausführung von Aufgaben auf Endgeräten.

Mehr Handlungsmöglichkeiten auf einer gemeinsamen Plattform

Die Erweiterung eröffnet Unternehmen neue Perspektiven für ihre Toollandschaft. Aufgaben, für die bislang Informationen zwischen Systemen übertragen und Maßnahmen separat angestoßen werden mussten, können innerhalb von Raynet One zusammengeführt werden.

Je nach Einsatzszenario entsteht damit die Möglichkeit, Funktionen bestehender Einzellösungen auf der Plattform zu bündeln. Unternehmen können ihre IT-Landschaft gezielt vereinfachen, manuelle Übergaben reduzieren und IT-Management und Cybersecurity enger miteinander verzahnen.

Die nächste Entwicklungsstufe von „Discover to Manage“

Mit Autonomous Endpoint Management führt Raynet seine Plattformstrategie konsequent weiter. Die Vision dahinter: Unternehmen steuern ihre IT zunehmend über Ziele und Prioritäten, während intelligente Systeme die operative Umsetzung übernehmen.

Für IT-Teams entsteht dadurch Freiraum, sich stärker auf die Weiterentwicklung ihrer IT zu konzentrieren. „Discover to Manage“ beschreibt damit einen wachsenden Handlungsspielraum – von der Transparenz über die gesamte IT-Landschaft bis zu ihrer zunehmend autonomen Steuerung.

Als global agierender Softwarehersteller mit marktführenden Lösungen und komplementierenden Managed Services ermöglicht Raynet erfolgreiches End-to-End-Management von IT-Projekten und IT-Betrieben. Der Mission „Discover to Manage“ folgend ist es Raynets Vision, dass alle Unternehmen weltweit Transparenz und Sicherheit sowie die Optimierung ihrer IT-Investitionen durch den Einsatz von Raynet-Technologien erreichen.

Weitere Informationen: www.raynet.de