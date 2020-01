Rechte am Kindersparbuch

Häufig legen Eltern für ihre Kinder Sparbücher an. Dabei stellt

sich die Frage, ob die Eltern vom “Kinderkonto” Geld abheben dürfen. Haben sie

sich nicht die Verfügungsbefugnis vorbehalten, besteht womöglich ein

Rückzahlungsanspruch des Kinds oder ein Anspruch auf Schadensersatz.

Dies hängt jeweils von den Umständen des Einzelfalls ab, so der

Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

“Kinderkonto” – Verfügungsbefugnis der Eltern?

Kurz nach der Geburt der Tochter legten die Eltern ein Sparbuch an, das auf den

Namen des Kinds lief. Im Laufe der Jahre zahlten die Eltern Geldbeträge aus dem

eigenen Vermögen ein. Taschengeld oder Geldgeschenke Dritter, etwa der

Großeltern, wurden dagegen nie auf dieses Konto überwiesen.

Zwischen 2010 und 2011 hob der Vater insgesamt 17.200 Euro ab – ohne Rücksprache

mit Mutter oder Kind. Im Jahr 2015 übergab er dem Kind das Sparbuch. Das

Guthaben belief sich auf nur noch 242 Euro. Die 22-jährige Tochter beantragte

vor dem Amtsgericht erfolgreich die Zahlung von 17.200 Euro von ihrem Vater.

Dagegen legte der Vater Beschwerde ein. Und zwar mit Erfolg. Nach Auffassung des

Oberlandesgerichts war das Kind nie Inhaber des Kontos.

Rückzahlungsanspruch oder Schadensersatz gegen den Vater?

Das höchste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof, sieht es

differenzierter, im Ergebnis aber ähnlich. Kontoinhaber sei derjenige, der nach

dem erkennbaren Willen der Kunden, die das Konto eröffnen, Gläubiger der Bank

werden soll. Dabei komme es gar nicht so sehr drauf an, in wessen Händen das

Sparbuch sich befinde. Dies sei nur ein Indiz. In dem Fall spreche für den

Vater, dass er das Sparbuch gehabt habe.

Das Gericht wies auch darauf hin, dass Eltern das angesparte Geld oft als

Reserve für finanzielle Engpässe ansehen. Genauso sei es aber auch möglich, dass

die Eltern das Sparbuch nur aufbewahren, damit das Kind es nicht verliere.

In Betracht kam vor allen Dingen auch, dass die Mittel, mit denen das Guthaben

angespart wurde, ausschließlich von den Eltern kamen. Auch hat das Kind das

Sparbuch nicht nach dem Grundschulalter erhalten.

Bei einem “Kindersparbuch” der Großeltern gilt: Geben diese eine im Namen des

Enkels errichtetes Sparbuch nicht aus der Hand, behalten sie sich die

Verfügungsgewalt vor.

Bundesgerichtshof am 17. Juli 2019 (AZ: XII ZB 425/18)

