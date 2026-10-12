Reell Reibscharnier HTI-360 mit Hohlwelle für hygienisches Design in der Medizintechnik

Bei der Entwicklung des Hohlwellen-Reibscharniers HTI-360 als Torque-Insert standen für Reell Precision die nächsten Maschinengeneration medizinischer Anwendungen im Fokus. Wesentliche Anforderungen aus der Konstruktion betreffen ein klares Design ohne störende freiliegende Kabel, z.B. aus Hygienegründen und eine kompakte Bauweise.

Die 5mm Hohlwelle des Hohlwellen-Drehmomentscharniers HTI-360 ermöglicht eine interne Kabeldurchführung durch die Mitte des Scharniers, so dass diese nicht mehr freiliegend außen verlegt werden müssen. Damit ist es möglich, eine wesentliche Herausforderung bei medizinischen Geräten zu lösen, bei denen Displays, Sensoren und Beleuchtung sich frei bewegen müssen, während sie gleichzeitig mit Strom versorgt und verbunden bleiben.

Durch die interne Kabelführung schützt das Reibscharnier HTI-360 die Verkabelung, verbessert die Betriebssicherheit und ermöglicht ein sauberes, leicht zu reinigendes Design, das für klinische Umgebungen geeignet ist.

Das Drehmomentscharnier HTI-360 basiert auf der bewährten ReellTorq®-Technologie und liefert ein gleichmäßiges, symmetrisches Drehmoment über eine lange Lebensdauer mit extrem guten haptischen Eigenschaften. Seine Einpresskonstruktion vereinfacht die Montage und Installation. ReellTorq minimiert den Wartungsaufwand, da Einstellschrauben, Hebel und Verriegelungsmechanismen entfallen.

Das Friktionsscharnier HTI-360 eignet sich ideal für die Verlegung von Kabeln zu Patientenmonitoren, schwenkbaren Displays an Bildgebungs- und Diagnosesystemen, medizinischen Wagen-Workstations, Untersuchungsleuchten und anderen elektrisch integrierten Gerätekomponenten. Das Konstantmomentscharnier zum Einbau in die Drehachse (Torque-Inserts) HTI-360 ermöglicht ein höheres Maß an Designintegration, bewährte Langlebigkeit und ein optimiertes Benutzererlebnis für medizinisches Personal und Patienten gleichermaßen.

Der Vertrieb für die REELL Friktionsscharniere wird von der Adelsdorfer Firma Actronic-Solutions GmbH wahrgenommen; den direkten Link zu den Drehmomentscharnieren zum Einbau in die Drehachse (Torque-Inserts) finden Sie hier:

https://www.actronic-solutions.de/…

Die aktuelle Presseinformation inkl. Bildmaterial der Firma Actronic-Solutions GmbH finden Sie ebenfalls zum Download unter: https://www.actronic-solutions.de/…

Wir freuen uns über eine entsprechende Veröffentlichung in einer Ihrer nächsten Ausgaben (Print/Online). Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen sowie für weitere Beiträge zur Verfügung.

Die ACTRONIC – SOLUTIONS GmbH ist ein technisch führender Anbieter für elektronisch gesteuerte Aktuatoren und Servokomponenten mit Firmensitz in Adelsdorf / Mittelfranken. Zum Vertriebsspektrum gehören Komponenten der elektrischen Antriebstechnik renommierter internationaler Partner, die als Standardprodukte oder auch als kundenspezifische Lösung hauptsächlich im deutschsprachigen Raum vertrieben werden.

Unser Leistungsspektrum (auch kundenspezifisch): Servoregler, Schrittmotorregler, CAN-Interfaces, Servomotoren, Schrittmotoren, EC-Motoren, Voice-Coil-Motoren (Tauchspulenaktuatoren), Vibrationsaktuatoren, Drehmagnete und Hubmagnete, Elektrohaftmagnete, Konstantmomentscharniere, Schleifringe.