Regelmäßiger IHK-Zukunftssprechtag im IPAI

Die IHK Heilbronn-Franken bündelt ihre Kompetenzen und bietet Unternehmen, Start-ups, Gründerinnen und Gründern einen neuen Beratungstag im Heilbronner IPAI zu den Bereichen Innovation, Digitalisierung und KI an.

Die Zukunftssprechtag findet alle zwei Monate, jeweils am zweiten Dienstag, von 9 bis 15 Uhr statt. Der erste Termin ist am 10. November, der zweite am 12. Januar. Ansprechpartnerinnen und -partner sind Klara Denzin, Referentin Unternehmensförderung und -finanzierung, Dr. Yana Rüdenauer, Referentin Technologietransfer, und Ninos Mirza, Projektkoordinator KI Transfer Office.

Hintergrund sind immer komplexere Anforderungen an die Unternehmens- und Gründungsberatung. Neben den Finanzierungsfragen rücken zunehmend Themen wie Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Innovation und die passende Förderstrategie in den Mittelpunkt. Der Beratungstag bietet Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich von allen drei IHK-Expertinnen und -Experten bei der Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle unterstützen zu lassen, geeignete Förderprogramme zu finden und Fragen rund um Digitalisierung, KI-Anwendung, Businessplan und Finanzierung zu klären.

Anmeldungen sind möglich bei

Klara Denzin

Telefon 07131 9677-317

klara.denzin@heilbronn.ihk.de