remind.me erweitert Partnerschaften-Portfolio um die Rheingauer Volksbank

Berlin, den 12. August 2020

Nachdem der digitale Wechselassistent remind.me im Juni 2020 bereits eine strategische Partnerschaft mit der Berliner Volksbank einging, folgt mit der Rheingauer Volksbank nun die nächste Genossenschaftsbank.

Seit Anfang Juli läuft die offizielle Zusammenarbeit mit der Rheingauer Volksbank.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht dabei der kostenlose Wechselservice von remind.me, mit dessen Hilfe Verbraucher ihre Strom- und Gasverträge in die Hände von Experten geben können und so kontinuierlich und zuverlässig mit Einsparungen bei ihren Energiekosten rechnen können.

Christian Lang, Mitbegründer von remind.me, zeigt sich begeistert von der neuen Partnerschaft: ?Das Engagement der Rheingauer Volksbank ist beeindruckend. Wir freuen uns, mit ihnen einen weiteren Partner gewonnen zu haben, mit dem wir in Zukunft noch viel erreichen können!?

Über mehrere Touchpoints werden die Kunden der Genossenschaftsbank mit Sitz in Geisenheim seitdem an den Service von remind.me herangeführt. Sowohl online über die eigene Homepage oder Social-Media- Kanäle, als auch offline in den Filialen vor Ort.

?Die Volksbanken zeichnen nicht nur die Verbundenheit zur Region und die Nähe zum Menschen aus. Auch der Sinn für Innovationen ist seit jeher Teil unserer Philosophie. Mit remind.me haben wir nun einen starken Partner, der mit einem intelligenten Service die Haushaltskosten unserer Kunden nachhaltig senken kann und dabei keine Mehrkosten verursacht. Dies ist eine großartige Erweiterung unseres Serviceangebots.?, so Andreas Braun, Bereichsleiter Marketing & Online der Rheingauer Volksbank.