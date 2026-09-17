Remote-Zugriff ohne Passwortwissen: Warum privilegierte Zugänge neu gedacht werden müssen

Remote-Zugriff gehört heute zum IT-Alltag. Administratoren arbeiten von unterwegs, externe Dienstleister betreuen Systeme aus der Ferne und Support-Teams müssen schnell auf kritische Infrastrukturen zugreifen können.

Doch eine Frage wird dabei häufig übersehen:

Warum muss derjenige, der Zugriff auf ein System benötigt, eigentlich auch dessen Passwort kennen?

Genau hier setzt Segura an, einer PAM-Lösung für die zentrale Verwaltung und Absicherung privilegierter Zugriffe. Statt administrative Zugangsdaten an Benutzer zu verteilen, wird der Zugriff zentral über die Plattform gesteuert.

Der Benutzer erhält die benötigte Berechtigung, ohne das eigentliche Passwort kennen oder verwenden zu müssen.

Zugriff ermöglichen, ohne Zugangsdaten zu verteilen

Gerade bei externen Dienstleistern oder temporären Administrationsaufgaben entsteht häufig ein Zielkonflikt: Der Zugriff auf ein System wird benötigt, gleichzeitig sollen sensible Zugangsdaten nicht weitergegeben werden.

Mit einem zentral gesteuerten PAM-Ansatz lassen sich solche Zugriffe gezielt freigeben und auf die tatsächlich benötigten Systeme und Berechtigungen beschränken.

„Aus meiner Sicht sollte ein Administrator ein Passwort nicht kennen müssen, nur weil er damit arbeiten soll“, erklärt Bernd Ochsmann, CTO und Technischer Leiter der AERAsec Network Services and Security GmbH. „Wenn der Zugriff zentral gesteuert wird, können wir Berechtigungen gezielt vergeben und gleichzeitig verhindern, dass privilegierte Zugangsdaten unnötig verteilt werden.“

Damit lassen sich verschiedene Sicherheitsanforderungen miteinander verbinden:

Zugangsdaten bleiben zentral geschützt, statt sie an Mitarbeiter oder Dienstleister weiterzugeben.

Remote-Zugriffe können gezielt freigegeben und eingeschränkt werden.

Privilegierte Sessions lassen sich protokollieren und für spätere Prüfungen nachvollziehbar machen.

Berechtigungen können nach dem Least-Privilege-Prinzip vergeben werden.

Externe Dienstleister erhalten nur Zugriff auf die Systeme, die sie tatsächlich benötigen.

Administrative Aktivitäten werden transparenter und nachvollziehbarer.

Passwörter können zentral verwaltet und regelmäßig automatisch geändert werden.

Nicht nur Zugriff kontrollieren – auch nachvollziehen

Für Unternehmen stellt sich bei privilegierten Zugriffen längst nicht mehr nur die Frage, ob jemand Zugriff erhalten darf.

Ebenso wichtig sind Fragen wie:

Wer hatte Zugriff? Wann? Auf welches System? Mit welcher Berechtigung? Und was ist während der Sitzung passiert?

Gerade im Umfeld von ISO/IEC 27001 spielen nachvollziehbare Prozesse, definierte Verantwortlichkeiten und der kontrollierte Umgang mit Zugriffsrechten eine wichtige Rolle.

„Im Sicherheitsbetrieb reicht es nicht, einen Zugriff einfach zu erlauben oder zu blockieren“, so Ochsmann. „Wir müssen auch nachvollziehen können, was passiert ist. Genau diese Verbindung aus kontrolliertem Zugriff, geschützten Zugangsdaten und nachvollziehbaren Sessions macht PAM für Unternehmen interessant.“

Weniger Passwortwissen, mehr Kontrolle

Der Grundgedanke ist dabei einfach:

Keine gemeinsam genutzten Administrator-Passwörter.

Keine unnötige Weitergabe von Zugangsdaten.

Keine unkontrollierten Remote-Zugriffe.

Stattdessen werden privilegierte Zugriffe zentral gesteuert, Berechtigungen gezielt vergeben und Sessions nachvollziehbar dokumentiert.

Für AERAsec ist PAM deshalb nicht nur ein Werkzeug zur Passwortverwaltung. Es geht darum, privilegierte Zugriffe so zu organisieren, dass Sicherheit, Kontrolle und praktischer IT-Betrieb zusammenpassen.

Security muss nicht komplizierter werden. Sie muss kontrollierbarer werden.

Über AERAsec:

Die AERAsec Network Services and Security GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Sitz in Hohenbrunn bei München. Als spezialisiertes IT-Sicherheitsunternehmen unterstützt AERAsec mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne bei der Planung, Implementierung und dem Betrieb moderner Cybersecurity-Lösungen.

Das Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Netzwerksicherheit, Authentifizierung, sicherer Remote Access, Malware- und Content-Filterung sowie Firewall Policy & Change Orchestration. Ergänzt wird das Portfolio durch fundierte Beratung, praxisnahe Trainings und qualifizierte Support- und Managed-Services-Leistungen.

AERAsec ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert und erfüllt damit international anerkannte Standards für ein wirksames Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS). Die Zertifizierung unterstreicht den hohen Anspruch des Unternehmens an Qualität, Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Informationen.

Weitere Informationen zu AERAsec finden Sie unter https://AERAsec.de.

Kontakt:

AERAsec Network Services and Security GmbH

Dr. Matthias Leu

Wagenberger Straße 1

85662 Hohenbrunn

Telefon (08102) 895 190

Telefax (08102) 895 199

E?Mail: info@AERAsec.de

Inline Sales GmbH: Services – MADE IN GERMANY

Die Inline Sales GmbH, mit Sitz in Frankfurt und Hamburg, ist Spezialist für Business Process Outsourcing in Vertrieb und Marketing. Die Inline Sales GmbH übernimmt für Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen, für Regierungen, Konsulate und Wirtschaftsförderungs-Gesellschaften aus der ganzen Welt den strategischen und operativen Geschäftsaufbau durch die Bereitstellung von Services und Ressourcen in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Business Development.

Die Dienstleistungen der Inline Sales GmbH wurden in 2008 und 2009 als qualifiziertes INNOVATIONSPRODUKT, in 2009 als qualifiziertes INDUSTRIEPRODUKT, in 2013 als „BEST OF INDUSTRIEPREIS 2013“, in 2014 als „BEST OF INNOVATIONSPREIS IT 2014“ und in 2016 als „BEST OF INDUSTRIEPREIS 2016“ von der Initiative Mittelstand ausgezeichnet.

Die Inline Sales GmbH ist Bestandteil der Inline Sales International Group und verantwortlich für das Geschäft der Gruppe in Zentral- und Osteuropa. Weitere Niederlassungen und Vertriebsbüros der Gruppe befinden sich in vielen Ländern in Europa, USA, Asien und Afrika.

In ihrer über 20-jährigen Tätigkeit hat die Inline Sales GmbH namhafte Kunden betreut. Darüber hinaus wurden bereits hunderte von internationalen Startups und Scaleups erfolgreich aufgebaut. Außerdem arbeitete die Inline Sales GmbH bereits für verschiedene Landesregierungen Deutschlands sowie Regierungen von Israel, Süd-Korea, Thailand, Malta, Australien, Belgien, Ungarn, Costa Rica und im Auftrag der Europäischen Union.