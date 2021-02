Renault Bank zum sechsten Mal in Folge –Fairster Autofinanzierer–

Die Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, erzielte bei der Verbraucherstudie „Fairster Autofinanzierer“ in allen Bereichen Bestnoten und ist zum sechsten Mal hintereinander Top-Performer bei den Autobanken (Focus Money 8/2021).

Die Bestnote „Sehr gut“ in der Kundenzufriedenheit erreichte die Renault Bank in der Gesamtwertung und gleichzeitig bei allen in der Studie untersuchten Kategorien, bei Konditionen, Produktleistung, Kundenkommunikation, Kundenberatung und Kundenservice.

Focus Money hat in der Studie „Fairster Autofinanzierer“ insgesamt 31 Autofinanzierer in Deutschland (Autobanken, klassische Finanzinstitute und Direktbanken) in Bezug auf 22 Service- und Leistungsmerkmale untersucht.

Über die Renault Bank

Die 1947 gegründete Renault Bank ist ein Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland (RCI Bank and Services Deutschland), deutsche Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.

Die Renault Bank vertreibt ihre Produkte über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia und Alpine. Neben Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services für Kunden des markengebundenen Automobilhandels wird das Unternehmen den spezifischen Anforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändler gerecht.

Als „Renault Bank direkt“ ist RCI Banque Deutschland seit 2013 unter renault-bank-direkt.de auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Seit 2017 bietet die RCI Versicherungs-Service GmbH Versicherungsprodukte auch online unter rci-versicherungs-service.de an. Unternehmenssitz ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.renault-bank.de | www.rcibanque.de | www.rci-versicherungs-service.de

Pressekontakt:

Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail: presse@rcibanque.com

RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss

Internet: www.rcibanque.de

Original-Content von: Renault Bank Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell