Rentenberater:in werden: Sachkundelehrgang startet im September in Heidelberg

Rentenberater:in werden: ein Berufsfeld mit Perspektive

In den kommenden Jahren erreicht ein großer Teil der Babyboomer das Rentenalter. Gleichzeitig ist das deutsche Renten- und Sozialversicherungsrecht komplex. Qualifizierte Beratung rund um Rente und soziale Sicherung bleibt damit ein wichtiges Thema.

Rentenberater:innen sind registrierte Rechtsdienstleister. Ihre Tätigkeit umfasst unter anderem die gesetzliche Renten- und Unfallversicherung, die betriebliche und berufsständische Altersversorgung sowie weitere Bereiche des Sozialversicherungs- und Schwerbehindertenrechts mit Bezug zu einer gesetzlichen Rente.

Das Berufsfeld kann deshalb auch für Menschen interessant sein, die bereits Erfahrungen in angrenzenden Bereichen mitbringen und sich beruflich spezialisieren oder neu orientieren möchten.

Welche Voraussetzungen gelten für angehende Rentenberater:innen?

Wer als Rentenberater:in registriert werden möchte, muss unter anderem theoretische und praktische Sachkunde nachweisen. Die theoretische Sachkunde wird in der Regel durch einen erfolgreich abgeschlossenen Sachkundelehrgang gemäß § 4 Rechtsdienstleistungsverordnung (RDV) nachgewiesen.

Der Sachkundelehrgang der MAH bereitet gezielt auf diesen Nachweis vor. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein qualifiziertes Zeugnis gemäß § 4 Abs. 5 RDV.

Sachkundelehrgang Rentenberater:inin: Das sind die Inhalte

Das Programm reicht von den Grundlagen der sozialen Sicherung und rentenrechtlichen Zeiten über Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten bis zu Versorgungsausgleich, Rentenberechnung und gesetzlicher Unfallversicherung. Auch die betriebliche Altersversorgung sowie Verfahrens- und Prozessrecht gehören zum Lehrplan.

Der Lehrgang wird in Kooperation mit dem Bundesverband der Rentenberater e. V. durchgeführt und umfasst 21 Unterrichtstage in vier kompakten Präsenzphasen sowie eine zweitägige Prüfungsphase. Zwei schriftliche Aufsichtsarbeiten und eine abschließende mündliche Prüfung sind Bestandteil des Qualifikationsnachweises. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 16 Personen begrenzt.

Präsenzlehrgang startet am 22. September 2026

Der nächste Sachkundelehrgang Rentenberater:in beginnt am 22. September 2026 im NH Collection Heidelberg und endet mit der Prüfungsphase am 5. und 6. März 2027.

Nach Angaben des Veranstalters sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Das Präsenzformat richtet sich insbesondere an Interessierte, die den persönlichen Austausch in einer festen Gruppe schätzen und bevorzugt in kompakten Lernphasen arbeiten.

Weitere Informationen zum Sachkundelehrgang und zu den Voraussetzungen für angehende Rentenberater stellt die Management Advisory Heidelberg GmbH auf ihrer Website bereit.