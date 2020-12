Responsives Webdesign: Darum ist es heutzutage so wichtig

Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten ist das Internet heutzutage nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Nun wird auch unterwegs mit dem Smartphone im Internet gesurft und dies ist der Grund, weshalb die Homepage von Verlagsservice MBH UG korrekt dargestellt werden soll, und zwar unabhÃ?ngig vom anzuzeigenden GerÃ?t. Die richtige Darstellung und die einfache Bedienbarkeit werden durch das responsive Webdesign gewÃ?hrleistet.

Was ist eigentlich dieses „responsive Webdesign“?

„Responsive“ bedeutet eigentlich „reagieren“, wenn es aus dem Englischen ins Deutsche Ã?bersetzt wird. Das Design reagiert demnach auf das GerÃ?t, auf dem es dargestellt wird. Responsives Webdesign beschÃ?ftigt sich damit, wie die Webseite von Verlagsservice MBH UG aussieht, wenn sie auf verschiedenen BildschirmgrÃ?Ã?en dargestellt wird. Das ist auch einer der wichtigsten GrÃ?nde, warum das Design so erstellt werden soll. Denn sehen Sie sich den Monitor mit einer 1024-Pixel AuflÃ?sung an, sehen Sie die Webseite klassisch mit Spaltenabschnitten. Sehen Sie sich das Ganze nun aber auf einem Tablet an, passen sich die Spalten an die geringere Breite an und die Darstellung ist trotzdem optimal. Ein weiterer Fall ist das Aufrufen der Seite mit dem Smartphone, wobei sich der Inhalt der Seite noch weiter anpassen muss. Oftmals werden dabei dann keine Spalten mehr angezeigt, sondern der Inhalt ist untereinander gegliedert.

Der Einfluss des responsiven Webdesigns auf die Suchmaschinenoptimierung

Nachdem erlÃ?utert wurde, dass die Darstellung der Webseite unabhÃ?ngig vom GerÃ?t einwandfrei funktionieren soll, ist noch ein weiterer relevanter Faktor zu nennen, weshalb responsives Webdesign heutzutage eine derart hohe Wichtigkeit fÃ?r Verlagsservice MBH UG hat. Dieser Faktor ist die Suchmaschinenoptimierung, oder auch bekannt unter der AbkÃ?rzung SEO.

Warum das so wichtig ist, erklÃ?rt ein einfacher Sachverhalt. NÃ?mlich ist die Suchmaschine Google die meistgenutzte Suchmaschine im Web. Die Unternehmen mit ihren Webseiten, die in der Ergebnisliste einer Google-Suche der NutzerInnen mÃ?glichst weit oben in der Liste erscheinen wollen, werden allerdings auch immer mehr. Demnach muss beispielsweise Google, aber auch andere Suchmaschinen wie Bing oder Yahoo, eine gezielte Selektion vornehmen, durch welche NutzerInnen die am hÃ?chsten gerankten Seiten dann in den ersten Ergebnissen der Suche sehen. Selektiert wird aufgrund des Mehrwerts, den eine Seite bringt und verglichen zu Mitbewerbern. Die Bewertung von Google beinhaltet seit April 2014 auch die Nutzerfreundlichkeit einer Webseite. Diese sogenannte Nutzerfreundlichkeit ist schlichtweg ein anderes Wort fÃ?r das responsive Webdesign. Die Webseite von Verlagsservice MBH UG wird demnach bevorzugt, wenn die Webseite im Vergleich zu den Seiten der Mitbewerber im responsiven Webdesign erstellt ist, und wird dann hÃ?her in der Ergebnisliste angezeigt.