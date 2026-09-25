Rheinwasser für die Tagebauseen im Rheinischen Revier

(Düsseldorf) – Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen sieht bei der geplanten

Flutung der Tagebaue Hambach und Garzweiler mit Rheinwasser erheblichen

Klärungsbedarf bei der künftigen Wasserqualität und fordert, dass RWE Power sämtliche

damit verbundenen Kosten trägt.

Nach dem Ende der Braunkohleförderung sollen die Restlöcher der Tagebaue Hambach und

Garzweiler über eine rund 45 Kilometer lange Rheinwassertransportleitung geflutet werden.

Die ÖDP NRW begrüßt grundsätzlich das Ziel einer ökologischen Rekultivierung, sieht in der

aktuellen Planung jedoch mehrere ungelöste Probleme.

Entnahme nur mechanisch gefiltert:

Am geplanten Entnahmebauwerk in Dormagen-Rheinfeld wird das Rheinwasser lediglich

über eine Rechen- und eine Siebbandanlage von groben Schwebstoffen befreit. Eine

Aufbereitung gegen gelöste Schadstoffe findet nicht statt. Die Entnahmestelle liegt zudem

nur wenige Kilometer unterhalb der Einleitstelle der Industriekläranlage des Chemieparks

Dormagen. Nach Einschätzung von Umweltwissenschaftlern reicht diese Fließstrecke im

Rhein nicht aus, um eingeleitetes Abwasser gleichmäßig zu verdünnen.

Schadstoffprüfung noch nicht abgeschlossen:

Die bislang erteilte Genehmigung umfasst den Bau der Transportleitung und die

Wasserentnahme, nicht jedoch die eigentliche Flutung der Restlöcher. Für Letztere ist eine

weitere Umweltverträglichkeitsprüfung mit erneuter Bewertung der Wasserqualität

erforderlich. Nach Angaben der Bezirksregierung Arnsberg wird die Liste der zu

untersuchenden Stoffe derzeit noch in zuständigen Gremien diskutiert; unklar ist demnach

auch, ob bislang unerforschte Substanzen im Rheinwasser dabei berücksichtigt werden.

„Es kann nicht sein, dass mit dem Bau der Pipeline längst begonnen wird, während die

entscheidende Frage nach der künftigen Wasserqualität noch offen ist“, erklärt Frank Schulz,

stellvertretender Landesvorsitzender der ÖDP NRW. „Erst prüfen, dann bauen – nicht

umgekehrt.“

Grundwasser mit begrenzter Selbstreinigungskraft:

Mit dem Ende der bergbaubedingten Sümpfung steigt das abgesenkte Grundwasser wieder

an und vermischt sich mit dem zugeführten Rheinwasser. Für den sogenannten Nordraum

nördlich von Garzweiler weisen Fachleute darauf hin, dass die dortigen Grundwasserleiter

kaum natürliche reaktive Substanzen enthalten und Spurenstoffe daher nur schwer

zurückhalten oder abbauen können. Diskutiert wird zudem eine langfristige Sulfatbelastung,

die Teile des Grundwassers für die Trinkwassergewinnung unbrauchbar machen könnte.

Kostenfrage: Verursacherprinzip statt Zahlungsverweigerung:

Nach dem Wasserentnahmeentgeltgesetz NRW ist für die Entnahme von Wasser aus

oberirdischen Gewässern grundsätzlich ein Entgelt von 5 Cent pro Kubikmeter zu entrichten.

Bei den geplanten Entnahmemengen von bis zu 340 Millionen Kubikmetern jährlich

entspräche dies rund 17 Millionen Euro pro Jahr. RWE Power begründet seine

Zahlungsverweigerung damit, es handle sich um eine „behördlich angeordnete Benutzung“.

Ein von Umweltverbänden in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten hält diese Argumentation

für nicht haltbar, da die Flutung vor allem dem eigenen wirtschaftlichen Interesse des

Konzerns diene, seine bergrechtlichen Nachsorgepflichten erfüllen zu können.

„Wer die Kosten seines eigenen Bergbaubetriebs jahrzehntelang der Allgemeinheit aufbürden

will, handelt gegen jedes Verursacherprinzip“, so Frank Schulz weiter.

Die ÖDP NRW fordert:

1. Keine Freigabe zur Flutung ohne verbindliche, unabhängige Prüfung aller relevanten

Schadstoffe – einschließlich bislang unerforschter Substanzen

2. Wirksame technische Schutzmaßnahmen für das Grundwasser statt bloßer

nachträglicher Beobachtung

3. Vollständige Kostentragung durch RWE Power nach dem Verursacherprinzip,

einschließlich des gesetzlichen Wasserentnahmeentgelts

4. Volle Transparenz und frühzeitige, unabhängige Bürgerbeteiligung im weiteren

Genehmigungsverfahren