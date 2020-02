Ridgewood Infrastructure erreicht bei seinem Startfonds festgelegte Obergrenze

Ridgewood Infrastructure LLC gab heute die

endgültige Schließung des Ridgewood Water & Strategic Infrastructure Fund, LP

(der “Fonds”) bei der festgelegten Obergrenze von 600 Millionen US-Dollar

bekannt. Das ursprüngliche Ziel des Fonds lag bei einer Kapitalbeteiligung in

Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Der Fonds war dann aber überzeichnet.

Ridgewood Infrastructure investiert in die grundlegende Infrastruktur im unteren

Bereich des mittleren Marktsegments in den USA. Der Fonds hat bisher drei

Investitionen getätigt: in eine 229 Kilometer lange Pipeline zur Versorgung der

Stadt San Antonio mit 20 Prozent seines Frischwassers über eine Vertragslaufzeit

von 30 Jahren, in einen Sammelladungsspediteur für öffentlich-rechtliche Wasser-

und Abwasseranlagen sowie einen kommunal regulierten Erdgasbetrieb. Ridgewood

Infrastructure geht davon aus, dass der Fonds seine vierte Investition noch vor

dem Ende des Quartals abschließen kann. Zusammengenommen machen diese

Investitionen dann rund 45 Prozent aller Kapitalbeteiligungen des Fonds aus.

“Wir wissen die starke Unterstützung, die wir bislang von führenden

institutionellen Investoren erhalten haben, sehr zu schätzen”, sagte Ross

Posner, Managing Partner von Ridgewood Infrastructure. “Bei den LPs hat man

erkannt, dass wir durch unseren ausdifferenzierten, auf den Betrieb

ausgerichteten Fokus auf den unteren Bereich des mittleren Marktsegments Zugang

zu Geldmitteln haben und überzeugende Gelegenheiten für Investitionen in die

grundlegende Infrastruktur schaffen, die für langfristige, qualitativ

hochwertige, nicht korrelierte Cashflows sorgen.” Er fügte hinzu: “Wir freuen

uns darauf, auch weiterhin ein starkes Fonds-Portfolio aufzubauen und für unsere

Anleger ebenso wie für unsere Portfolio-Partner hervorragende Ergebnisse zu

erzielen.”

An dem Fonds sind sehr unterschiedliche institutionelle Anleger aus Nordamerika

und Europa beteiligt, darunter staatliche und private Pensionsfonds,

Versicherungsunternehmen, Stiftungen und speziell auf Infrastruktur

ausgerichtete Investment-Firmen. Vinson & Elkins LLP war als Fondsberater tätig

und Eaton Partners fungierte als Platzierungsagent.

“Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserer anfänglichen Finanzierungsrunde für

Ridgewood Infrastructure die zuvor festgelegte Obergrenze erreichen konnten”,

sagte Founding Partner Matthew Swanson. “Unser Erfolg ist ein Beleg für die

Führungsqualitäten von Ross Posner, für die tolle Arbeit unseres hervorragenden

Investment-Teams und für die großartigen Mittel und Beziehungen, auf die die

Ridgewood-Plattform zurückgreifen kann. Wir wissen die Partnerschaft mit unseren

LPs zu schätzen und freuen uns, auch in den kommenden Jahren auf diesem Erfolg

aufbauen zu können.”

Informationen zu Ridgewood Infrastructure

Ridgewood Infrastructure investiert in die grundlegende Infrastruktur im unteren

Bereich des mittleren Marktsegments in den USA. Zu den jüngsten Investitionen

gehören das Vista Ridge Regional Water Supply Project, bei dem es sich um einen

langfristigen Vertrag über eine 229 Kilometer lange Wasserpipeline handelt, über

die die Stadt San Antonio in Texas rund 20 Prozent ihres Frischwassers erhält,

Undine, das in einigen wichtigen US-amerikanischen Märkten öffentlich-rechtlich

organisierte Wasser- und Abwassereinrichtungen besitzt und betreibt, sowie

SiEnergy, das zu den größten und am schnellsten wachsenden

öffentlich-rechtlichen Vertriebsunternehmen für Erdgas in Texas gehört und das

rund 25.000 Kunden versorgt.

Ridgewood Infrastructure ist Teil der verbundenen Unternehmen von Ridgewood, die

aktuell Anlagevermögen und Beteiligungen in Höhe von insgesamt 6 Milliarden

US-Dollar verwalten, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in

Infrastrukturprojekte und im Energiesektor liegt.

