Rio Grande Resources sichert sich die historischen Minen North Star und Little Wonder und kann mit Probenwerten von bis zu 35,9 g/t Gold und 248 g/t Silber eine Mineralisierung bestätigen

Rio Grande Resources Ltd. (CSE: RGR, OTCQB: RGRLF) („Rio Grande“ oder „RIO“, das „Unternehmen“), freut sich bekannt zu geben, dass es 26 weitere Lode-Mining-Claims mit einer Fläche von etwa 537 Acre in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Winston („Winston“ oder das „Projekt“) in Sierra County, New Mexico, abgesteckt hat. Durch die Absteckung wird der Claim-Block des Unternehmens erweitert und umfasst nun die historischen Bergbaugebiete North Star und Little Wonder (siehe Abbildung 1 unten) sowie weitere vielversprechende Gebiete entlang mutmaßlicher mineralisierter Strukturverläufe. Diese wurden im Rahmen des Explorationsprogramms von Rio Grande im Mai 2026 (das „Phase-Zwei-Explorationsprogramm“ oder „Phase-Zwei-Programm“) identifiziert. Das Programm hat das Verständnis von Rio Grande hinsichtlich der strukturellen Kontrollfaktoren für die Mineralisierung bei Winston erheblich verbessert und dem Unternehmen neue geologische Informationen aus dem Gebiet North Star–Little Wonder unmittelbar westlich der bisherigen Claim-Grenze des Unternehmens geliefert.

„Die Ergebnisse von Poverty Creek liefern uns einen zwingenden Grund, die Geologie über unsere bestehende Claim-Grenze hinaus weiter zu untersuchen“, sagte der CEO von Rio Grande, Jason Barnard. „Auf Poverty Creek haben wir Schlitzproben mit Gehalten von bis zu 46,3 g/t Gold und 1.030 g/t Silber erhalten, zusammen mit hochgradigen Ergebnissen entlang mehrerer interpretierter mineralisierter Aderkorridore. Mit zunehmendem Verständnis dieses Systems ergaben unsere Arbeiten in den historischen Minen North Star und Little Wonder sowie in der umliegenden Gegend in allen entnommenen Proben eine Gold- und Silbermineralisierung. Da unsere strukturelle Interpretation darauf hindeutet, dass diese Adern Teil eines größeren Netzwerks sein könnten, das sich von Poverty Creek aus erstreckt, war der Erwerb dieses Gebiets ein wichtiger nächster Schritt. Wir verfügen nun über ein wesentlich größeres Gebiet, in dem wir die Ausdehnung und Kontinuität des mineralisierten Systems untersuchen können. Wir arbeiten daran, das potenzielle Ausmaß von Winston zu erfassen, und freuen uns darauf, das Potenzial dieser Proben und dieses Gebiets im Rahmen unseres ersten Bohrprogramms zu erproben.“

Ergebnisse der Probenahmen

Die Entscheidung, den Schürfblock auf Winston zu vergrößern, folgt auf das Phase-Zwei-Explorationsprogramm des Unternehmens. Es umfasste Oberflächenprobenahmen, Gesteinssplitterprobenahmen und ein Programm zur strukturellen Kartierung (siehe Pressemitteilungen vom 6. Mai und 21. Mai 2026). Es wurde von Dahrouge Geological Consulting USA Ltd. („Dahrouge“) durchgeführt. Dahrouge identifizierte in dem Gebiet Aderverläufe und epithermale Strukturen und lieferte damit die geologische Grundlage für Rio Grande, sich die historischen Abbaustätten und das umliegende vielversprechende Gebiet zu sichern.

Sieben Proben, die im Rahmen des Phase-Zwei-Programms im Gebiet North Star–Little Wonder (siehe Abbildungen 2 und 3) entnommen wurden, wiesen eine Gold- und Silbermineralisierung auf, darunter 3,21 g/t Gold und 351 g/t Silber, 2,69 g/t Gold und 70,6 g/t Silber sowie 1,38 g/t Gold und 317 g/t Silber. Tabelle 1 unten enthält die vollständigen Untersuchungsergebnisse, einschließlich der Proben aus dem Explorationsprogramm des Unternehmens für das Jahr 2020 (siehe Pressemitteilung vom 21. September 2020), zu denen auch bisher unveröffentlichte Ergebnisse der Proben gehören, darunter 35,9 g/t Gold und 248 g/t Silber.

Bei der Feldkartierung wurden Ader- und epithermale Strukturen identifiziert, darunter kartierte Aderverläufe, die sich von den historischen Abbaustellen North Star und Little Wonder aus erstrecken, wie in Abbildung 4 unten dargestellt. Zusammen mit den geologischen Beobachtungen von Dahrouge liefern die Ergebnisse dem Unternehmen eine moderne geologische Grundlage für die Exploration eines Gebiets, in dem vor mehr als einem Jahrhundert Bergleute unterirdische Erschließungsarbeiten durchführten. Alle im Gebiet North Star–Little Wonder entnommenen Proben wiesen eine Gold- und Silbermineralisierung auf (siehe Abbildung 3 für die Probenahmestellen auf North Star).

Das historische Gebiet North Star–Little Wonder

Historische Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass der Bergbau im Gebiet North Star mindestens bis ins Jahr 1883 zurückreicht, in die Zeit der frühen Erschließung des Bergbaugebiets Black Range. In einem Bericht der Zeitung The Black Range[i] aus jener Zeit wurden die laufenden Arbeiten auf North Star beschrieben. Dem Bericht zufolge trugen diese Arbeiten sowohl zur Verbesserung der Liegenschaft als auch zur „Darstellung der Mineralvorkommen“ bei, wobei Gouverneur Foster eine Erweiterung der Erschließung um weitere 50 bis 100 Fuß in Erwägung zog.

Weiterführung des Explorationsprogramms auf Poverty Creek

Im Rahmen der Vorbereitungen von Rio für sein Bohrprogramm der Phase 1 baut die Erweiterung des Claim-Blocks Winston direkt auf den jüngsten Explorationsergebnissen von Rio Grande auf Poverty Creek sowie auf der sich weiterentwickelnden Interpretation des Unternehmens hinsichtlich eines potenziell ausgedehnteren mineralisierten Adersystems auf Winston auf. Wie in der Pressemitteilung vom 6. Juli 2026 berichtet, lieferte das Phase-Zwei-Explorationsprogramm im gesamten Zielgebiet Poverty Creek mehrere hochgradige Gold- und Silberergebnisse, darunter Schlitzproben mit Gehalten von bis zu 46,3 g/t Gold und 1.030 g/t Silber, Stichproben mit Gehalten von bis zu 67,1 g/t Gold sowie Gesteinssplitterproben mit Gehalten von bis zu 26,1 g/t Gold und 348 g/t Silber. Durch Probenahmen und strukturelle Kartierungen wurden mehrere mineralisierte Strukturkorridore mit Nordost-Südost- und Südwest-Verlauf im gesamten Poverty-Creek-Gebiet definiert, wobei sich die hochgradigen Proben auf mehrere interpretierte Adersysteme verteilen (siehe Abbildung 5).

Die Bedeutung von Poverty Creek für Rio Grande beruht daher nicht ausschließlich auf einzelnen hochgradigen Proben, sondern auf dem sich abzeichnenden Ausmaß und der strukturellen Komplexität des mineralisierten Systems. Die Zusammenführung der Explorationsdaten des Unternehmens aus den Jahren 2025 und 2026 hat die Interpretation der Ausrichtung, Geometrie und potenziellen Kontinuität der kartierten Adern erheblich verfeinert und das Vertrauen in das auf Winston entwickelte geologische Modell gestärkt. Von besonderem Interesse für Rio Grande ist das Potenzial, dass sich die auf North Star und Little Wonder identifizierten mineralisierten Strukturen über die historischen Abbaustätten hinaus erstrecken könnten. In Verbindung mit dem Umfang und der Verteilung der Ergebnisse aus dem Gebiet Poverty Creek lieferten diese Beobachtungen Rio Grande überzeugende Argumente für die Exploration, sodass das Unternehmen das dazwischenliegende und umliegende vielversprechende Gebiet erwerben konnte.

Die aktuelle strukturelle Interpretation des Unternehmens deutet darauf hin, dass die im Gebiet North Star–Little Wonder identifizierten mineralisierten Adern Teil eines umfassenderen strukturellen Netzwerks sein könnten, das sich vom Gebiet Poverty Creek nach Süden erstreckt. Da North Star und Little Wonder nun in den Claim-Block Winston integriert sind, kann Rio Grande einen größeren Teil des interpretierten mineralisierten Systems systematisch bewerten. Ziel ist es, die Ausdehnung, Kontinuität und potenzielle Größe der Mineralisierung auf Winston zu ermitteln. Eine Verbindung zwischen diesen Gebieten wurde bislang noch nicht nachgewiesen und muss durch weitere Kartierungen, Probenahmen und Bohrungen überprüft werden.

Die nächsten Schritte

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Mineralisierung möglicherweise über die historischen Abbaustätten auf North Star und Little Wonder hinaus erstreckt. Die nächste Arbeitsphase von Rio Grande in dem neu erworbenen Gebiet wird sich auf zusätzliche geologische und strukturelle Kartierungen sowie systematische Probenahmen konzentrieren, um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der Aderausrichtungen, der Ausdehnung der Mineralisierung und der potenziellen Kontinuität in Richtung der bekannten mineralisierten Strukturtrends im Gebiet Poverty Creek zu verfeinern. Die historischen Abbaustätten auf North Star und Little Wonder sowie die während des Mai-Programms gesammelten strukturellen Beobachtungen, Aderausrichtungen und Probenahmestellen erfordern ein umfassenderes geologisches Modell für das Projekt Winston. Parallel dazu treibt Rio Grande sein erstes Phase-1-Bohrprogramm auf Winston weiter voran. Der erweiterte Claim-Block bietet dem Unternehmen zusätzliches Gelände für systematische Exploration, wobei es gleichzeitig seine Ziele mit höchster Priorität weiter in Richtung Bohrungen vorantreibt.

Aktienvergütungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einem Director des Unternehmens gemäß dem langfristigen Incentive-Plan des Unternehmens insgesamt 30.000 Aktienoptionen (die „Optionen“) und 30.000 Restricted Share Units (die „RSUs“), zusammenfassend als die „Vergütungen“ bezeichnet, gewährt hat. Die Vergütungen wurden am 30. September 2026 vom Board of Directors genehmigt. Die Vergütungen sollen die Interessen von Management, Directors, Mitarbeitern und Consultants mit denen der Aktionäre in Einklang bringen und gleichzeitig die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen.

Die Optionen sind zu einem Preis von 0,33 $ ausübbar, vorbehaltlich der geltenden Vorschriften der Canadian Securities Exchange, und haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Optionen und RSUs unterliegen Vesting-Bedingungen. Alle Vergütungen unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag sowie den Bestimmungen des langfristigen Incentive-Plans des Unternehmens und den geltenden Haltefristen des Wertpapierrechts.

Probenahme, Analysemethoden und QA/QC

Mitarbeiter von Dahrouge entnahmen Schlitzproben und Gesteinssplitterproben aus freiliegenden Adern in situ und schickten diese an das ALS-Labor in Tucson, Arizona. Die Schlitzproben mit einer Länge von 0,45 m bis 4,42 m wurden senkrecht zum Streichen der Ader entnommen und umfassten in der Regel Abschnitte aus dem linken Wirtsgestein, dem Erzgang und dem rechten Wirtsgestein. An Stellen, an denen nicht genügend Wirtsgestein freilag, wurden repräsentative Gesteinssplitterproben quer zum Erzgang entnommen. Die Probenentnahmestellen wurden fotografiert, gekennzeichnet und per GPS erfasst.

Die Proben wurden mittels 33-Element-ICP-MS mit vier Säuren analysiert, wobei der Goldgehalt mittels Brandprobe und ICP-AES bestimmt wurde. Etwa alle 10 Proben wurden Blindproben eingefügt, deren Gold- und Silberwerte an oder nahe den Grenzen der Erkennung lagen. Aufgrund des Erkundungscharakters des Programms wurden keine zertifizierten Referenzmaterialien oder Doppelproben einbezogen. ALS Tucson ist nach ISO/IEC 17025 akkreditiert.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Gareth Flitton, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Flitton steht in keinem Nahverhältnis zu Rio Grande Resources. Die qualifizierte Person hat die Probenahmeverfahren, Analysemethoden und hierin veröffentlichten Ergebnisse geprüft und hat zu ihrer Zufriedenheit festgestellt, dass die Informationen genau wiedergegeben sind. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der Verfahren vor Ort, der Probenstandorte und der Übereinstimmung mit historischen Aufzeichnungen.

Über Rio Grande Resources

Rio Grande Resources (CSE:RGR) (OTCQB: RGRLF) (FWB: 488) ist ein aufstrebendes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, das hochgradige Gold- und Silberpotenzial innerhalb seines rund 3.500 Acres großen, bohrbereiten Konzessionsgebiets in der Black Range in Sierra County (New Mexico) zu erschließen. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an der Projektgruppe Winston, zu der neben den Minen Little Granite, North Star und Little Wonder auch die beiden patentierten historischen Claims Ivanhoe und Emporia gehören, die allesamt für ihre frühere Produktion hochgradiger Edelmetalle bekannt sind. Rio Grande Resources wird von einem Team erfahrener Fachleute mit Kenntnissen in der Mineralexploration und -erschließung geleitet, die große Edelmetallentdeckungen innerhalb des gut dokumentierten epithermalen Milieus mit geringer Sulfidierung auf dem Konzessionsgebiet ins Visier nehmen.

Das Infoblatt des Unternehmens und die Unternehmenspräsentation können Sie auf unserer Website unter www.riogranderesources.ca einsehen.

Kontakt und Informationen

Unternehmen

Jason Barnard, CEO und Direktor

(604) 767-6598

jason.barnard@riogranderesources.ca

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Tatsachen stellen die in dieser Pressemitteilung dargestellten Informationen sowie die von Zeit zu Zeit von Vertretern des Unternehmens abgegebenen mündlichen Erklärungen „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Gesetze der Vereinigten Staaten und von Kanada dar oder können solche darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Bedeutung im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, wobei sich das Unternehmen in Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen auf die „Safe-Harbor“-Bestimmungen beruft. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen noch nicht bestimmbarer Beträge und Annahmen des Managements beruhen. Alle sonstigen Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Vorhersagen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „geht davon aus“ oder „geht nicht davon aus“, „plant“, „schätzt“ oder „beabsichtigt“ verwendet werden oder in denen angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass die Identifizierung struktureller Merkmale oder geophysikalischer Anomalien nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer wirtschaftlich verwertbaren Mineralisierung hindeutet und dass keine Gewähr dafür besteht, dass die geologische Interpretation oder die Explorationsziele des Unternehmens zu einer Entdeckung führen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die aus der Kapitalbeschaffung mittels Aktienverkauf resultierende Verwässerung, die Fortführung von Vereinbarungen mit Dritten, Umweltrisiken und -ungewissheiten sowie Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Trends und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Viele dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle oder den Vorhersagemöglichkeiten des Unternehmens. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken könnten, sind in den bei SEDAR+ eingereichten Unterlagen des Unternehmens zu finden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf die in dieser Pressemitteilung und in den darin genannten Dokumenten enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Weitere Informationen zu den Risiken, die das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit betreffen, finden Sie in den jüngsten Unterlagen des Unternehmens unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

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[i] The Black Range, 30.11.1883

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