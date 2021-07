RISE setzt zentralen Identity Provider für die deutsche Gesundheitstelematik um

Der Informationstechnologie-Hersteller und IT-Anlagenbauer Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH hat für die gematik GmbH die Entwicklung des zentralen Identity Providers (IDP) für Zukunftsservices in der gematik Telematikinfrastruktur (TI) umgesetzt, und den Betrieb dessen aufgenommen.

Als zentrale, hochsichere und hochverfügbare Drehscheibe in der TI erteilt der IDP nach erfolgter Authentifizierung einen „Access Token“. Dieser ist zwingende Voraussetzung für den Zugriff auf neuartige TI Services für Versicherte sowie Leistungserbringer. In der ersten Ausbaustufe wird ein solcher Token benötigt, um elektronische Rezepte (E-Rezepte) auszustellen bzw. einzulösen zu können. Damit stehen die technischen Voraussetzungen für die Anbindung für Versicherte und Leistungserbringer zur Verfügung, um das Service E-Rezept wie vom Gesetzgeber geplant bis 1.1.2022 bundeseinheitlich über den IDP abzuwickeln.

Der Identitätsanbieter der gematik (engl. Identity-Provider) authentifiziert und prüft die Identität der Teilnehmer (Kranken?häuser, Ärzte, Apotheken und Versicherte) und regelt derart den Zugriff auf die Systeme des E-Rezepts.

Der Auftrag der gematik sieht eine Umsetzung auf Basis aktueller Standards (u.a. OpenID Connect, OAuth 2.0) und den Richtlinien der europäischen eIDAS Verordnung vor und verbindet so die Idententitätslösung in der aktuellen TI mit den Lösungen einer kommenden TI 2.0. RISE ergänzt diese Standards u.a. um ihre Erfahrungen und Lösungen im Bereich IAM (Identity Access Management) basierend auf dem RISE AccessKeeper. Diese Produktfamilie wurde neben der Nutzung in der öffentlichen und betrieblichen Verwaltung, der Industrie u.a. auch im Gesundheitswesen z.B. für Ärzteverzeichnisse, bei weltweiten Sportverbänden oder bei der BITMARCK eingesetzt, die mehr als 80 gesetzliche Kassen mit IAM-Services versorgt.

Die Telematikinfrastruktur (TI) ist aktuell Europas größte selbstbestimmte IT-Infrastruktur mit dem Ziel der Digitalisierung von öffentlichen Verwaltungsprozessen unter Einhaltung von Integritäts- und Sicherheitsbedingungen im Stil von prüfbaren Bürgerrechten unter Prüfungsverfahren des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Der Bau der TI belegt die Vereinbarkeit von hohem Datenschutz mit bequemer digitaler Verfügbarkeit. Die Kennzahlen mit 80 Mio. Nutzern, 800 Mio. Rezepten und der Verfügbarkeiten von 99,99% weisen das IDP als das derzeit größte europäische, elektronische Identitäts-Service im Sektor öffentlicher Verwaltung aus.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering): Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-How verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleich?zeitig gutes altes Verfahrens- und Bestands?wissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitge?wirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verant?wortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, ein Service für die sichere E-Mail Kommunikation der Ärzte (KIM) sowie viele Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE auch PKV Kunden mit der ePA Technologie aus.

Als global denkendes Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in Digitalisierungs?bereichen wie Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesens, Logistik, Transport, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik und Gov-Tech,.

