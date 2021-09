RISE und BITMARCK erhalten Zulassung für den Basis-Consumer

Mit dem Basis-Consumer nehmen ab sofort Organisationen des Gesundheitswesens auch ohne Verwendung eines Konnektors an der Telematikinfrastruktur (TI) teil.

Die Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH hat die Hersteller-Zulassung für den Basis-Consumer erhalten. Damit ist es neben gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen auch Organisationen wie beispielsweise den Bundes-/Zahnärztekammern, den Spitzenverbänden DAV, DKG und GKV, sowie den Kassen-/Zahnärztlichen Bundesvereinigungen und dem Verband der Privaten Krankenversicherungen (PKV) und den durch sie vertretenen Organisationen möglich, als Nutzer mittels einer performanten und skalierbaren Rechenzentrumslösung an der Telematikinfrastruktur (TI) teilzunehmen.

Mit dieser Erweiterung des Nutzerkreises über medizinische Leistungserbringer/-organisationen hinaus wurde ein wichtiger Etappensieg für die Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens erreicht. Der Basis-Consumer enthält den neuen Kommunikationsstandard KIM (Kommunikation im Medizinwesen), der den sicheren Austausch von Daten ermöglicht und damit dem Übergang von der papiergebundenen hin zur vollständigen, sicheren elektronischen Kommunikation den Weg bereiten wird. Dazu zählen u.a. Use Cases wie die sichere Übertragung der eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), elektronische Abrechnungen der KVen und KZVen und der eAB (elektronischer Arztbrief).

BITMARCK betreibt den RISE Basis-Consumer für mehr als 80 gesetzliche Krankenkassen. Bereits vor dem offiziellen Start der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) am 01.10.2021 konnten für die am Feldtest der eAU teilnehmenden Krankenkassen erfolgreich eAU-Daten verarbeitet werden. Dem offiziellen Start der eAU für die von BITMARCK betreuten Krankenkassen steht damit nichts mehr im Weg.

Gemeinsam mit anderen sicheren und hoch performanten Produkten wie dem RISE Konnektor, dem KIM Fachdienst, dem zentralen E-Rezept Identity Provider (IDP) und dem in Kürze startenden KTR-Consumer zur Anbindung der ePA für Krankenkassen und private Krankenversicherungen, liefert RISE mit dem Basis-Consumer eine zusätzliche TI-Komponente und wird damit weiterhin zur konstanten Verbesserung und Erweiterung der Funktionalität eines digitalen und zukunftssicheren Gesundheitswesens einen entscheidenden Beitrag leisten.

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering): Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Know-how verweisen. RISE ermöglicht es, Partnern, solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail Kommunikation der Ärzte (KIM) sowie viele Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE auch PKV-Kunden mit der ePA Technologie aus und ist in Verhandlungen mit PKV Einkaufsgemeinschaften. RISE baut einen der leistungsstärksten eID Infrastrukturservices in Europa mit zwei Rechenzentren in Deutschland auf. Ab dem 01.01.2022 können alle E-Rezept-Transaktionen über diese Infrastruktur abgewickelt werden. Dieser TI-Service ist nachhaltig ausgestattet und steht als Hochsicherheitsrechenzentrum für Europäische Services langfristig bereit.

Über BITMARCK Als Managed Service Provider im IT-Markt der gesetzlichen Krankenversicherung treibt BITMARCK die Digitalisierung in der Branche und bei seinen Kunden mit innovativen Produkten, Lösungen und Services voran. Grundlage hierfür ist der GKV-Softwarestandard BITMARCK_21c|ng, der bei den angeschlossenen Krankenkassen im Einsatz ist. Kunden der Unternehmensgruppe sind die Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie die DAK-Gesundheit und weitere Ersatzkassen – über 30.000 Mitarbeiter und rund 25 Millionen Versicherte in der GKV profitieren von den IT-Dienstleistungen von BITMARCK, mehr als 80 Prozent der deutschen gesetzlichen Krankenkassen sind Kunden der Unternehmensgruppe. Mit rund 1.550 Mitarbeitern erzielt BITMARCK einen Jahresumsatz von 342 Millionen Euro.

Pressekontakt:

Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbH

Björn Templin

Tel: +49 30 33083320 222

E-Mail: presse@rise-world.com

Als global denkendes Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in Digitalisierungsbereichen wie Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, digitale ID, Karte zu Mobiltelefon, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik und Gov-Tech. RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt die Breitenkommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern.

Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen an: risetech@rise-world.com oder presse@rise-world.com

BITMARCK Service GmbH

Andreas Pschera

Tel: +49 201 1766-2630

E-Mail Andreas.Pschera@bitmarck.de

Original-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuell