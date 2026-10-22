Rock Tech startet erstes Feldprogramm für das Lithiumprojekt Victory im Nordwesten Ontarios

– Das Projekt Victory umfasst 9.875 Hektar und liegt am Trans-Canada Highway rund

– 45 km östlich von Kenora, Ontario. Bahnlinie, Stromtrassen und eine Erdgaspipeline verlaufen in unmittelbarer Nähe.

– Die Teams treiben die Exploration an den beiden bekannten Lithiumvorkommen voran und untersuchen einen 6 km langen Korridor mit möglichen Fortsetzungen der Mineralisierung. Dieser könnte Teil eines deutlich größeren lithiumführenden Systems sein.

– Rock Tech erwartet erste Ergebnisse Anfang 2027, noch vor dem ersten Bohrprogramm, das später im Jahr beginnen soll.

Rock Tech Lithium Inc. (TSXV: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) („Rock Tech“ oder das „Unternehmen“) gibt den Start seines ersten Explorationsprogramms im Projekt Victory („Victory-Projekt“ oder das „Projekt“) bekannt. Das Projekt umfasst ein 9.875 Hektar großes Gebiet im Nordwesten Ontarios.

Das erste Feldprogramm ist ein entscheidender Schritt, das möglicherweise beachtliche Ausmaß des Projekts zu erschließen. Ausgehend von zwei großen, sehr aussichtsreichen Pegmatitkörpern, die etwa sechs Kilometer voneinander entfernt liegen, soll das Programm mögliche Fortsetzungen der Mineralisierung entlang des Streichens untersuchen und klären, ob auch im dazwischenliegenden Korridor weitere Lithiummineralisierungen vorhanden sind. Die Arbeiten sollen helfen, zu bestimmen, ob beide Vorkommen Teil eines größeren lithiumführenden Systems sind. Dann bestünde das Potenzial für eine deutlich größere mineralisierte Fläche und eine bedeutende Lithiumressource.

Im Oktober arbeitet ein Team aus Geolog:innen und Feldtechniker:innen an den beiden bekannten Lithiumvorkommen des Projekts, sucht nach neuen Vorkommen und legt vorrangige Bohrziele für 2027 fest. Die Ergebnisse sollen zudem helfen einzuschätzen, ob das Projekt als zusätzliche Lithiumquelle aus Ontario für die geplante Lithium-Konversionsanlage von Rock Tech in Red Rock, Ontario (der „Red-Rock-Konverter“), infrage kommt.

Rock Tech hat sich im Juni 2026 eine Option auf den Erwerb von 100 % des Projekts gesichert. Das Projekt liegt am Trans-Canada Highway; in der Nähe verlaufen eine Bahnlinie, Stromtrassen und eine Erdgaspipeline. Es bietet damit Zugang zu wichtiger Infrastruktur, die vielen frühen Lithiumprojekten in Kanada fehlt.

„Vier Monate nach Unterzeichnung der Option sind unsere Geologen und Prospektoren bereits vor Ort in Victory“, sagt Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. „Was wir sehen, stimmt zuversichtlich: hohe Gehalte an der Oberfläche, viel unerforschtes Gelände und der Trans-Canada Highway sowie eine Bahnlinie direkt vor der Tür. Mit diesem Programm erhält Rock Tech unabhängig überprüfte Daten und bohrreife Ziele für 2027. Gleichzeitig halten wir die Vorabkosten für den Erwerb gering, denn die Optionsstruktur knüpft den Großteil der Gegenleistung an Projektergebnisse.“

„Die geologischen Merkmale von Victory und die Nähe zur Infrastruktur passen hervorragend zum integrierten Lieferkettenmodell von Rock Tech“, ergänzt Cameron Andrews, General Manager Canada bei Rock Tech. „Die beiden bekannten Lithiumvorkommen und die weitgehend unerkundeten Flächen dazwischen deuten auf ein Potenzial in erheblicher Größenordnung hin, das wir nun zu beurteilen beginnen. Das Programm ist ein erster Schritt, um Victory als zusätzliche Lithiumquelle aus Ontario für unseren geplanten Red-Rock-Konverter zu entwickeln, und ein wichtiger Teil davon, die wachsende Lithium-Lieferkette der Provinz zu stärken.“

Zwei Pegmatite an der Oberfläche – beide noch nie angebohrt

Im Victory-Projekt liegen derzeit zwei Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatite (LCT-Pegmatite): der Last-Resort-Pegmatit und der Bounty-Pegmatit. Pegmatite sind grobkörnige Gesteine, die lithiumhaltige Minerale wie Spodumen enthalten können. Beide Pegmatite treten an der Oberfläche zutage. Historische Proben ergaben Gehalte von bis zu 5,11 % Lithiumoxid (Li?O); es handelt sich um selektive Stichproben (siehe Hinweise unten). Keiner der beiden Pegmatite wurde bislang angebohrt.

Im 6 km langen Korridor dazwischen hat bislang wenig systematische Exploration stattgefunden. Er ist ein vorrangiges Gebiet für neue Entdeckungen. Neben Probenahmen und geologischer Kartierung führen die Teams eine hochauflösende Vermessung des Geländes durch. Damit kartieren sie Aufschlüsse, geologische Strukturen und Pegmatit-Trends.

Das Victory Projekt in einer integrierten Lithium-Lieferkette

Das Victory-Projekt ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Strategie von Rock Tech, in Ontario eine integrierte Lithium-Lieferkette aufzubauen, von der Mine bis zum Material in Batteriequalität. Der geplante Red-Rock-Konverter liegt in der Nähe des Georgia-Lake-Projekts von Rock Tech. Das Victory-Projekt ist rund fünf Autostunden vom geplanten Konverter entfernt und könnte dieses entstehende regionale Ökosystem mit zusätzlichem Lithium-Rohmaterial versorgen.

Der Red-Rock-Konverter soll die Entwicklung von Spodumen-Projekten Dritter in Ontario und ganz Kanada unterstützen. Er bietet ihnen eine Verarbeitungslösung vor Ort und trägt dazu bei, das Potenzial einer breiteren heimischen Lithium-Lieferkette zu erschließen. Das Victory-Projekt ist damit Teil der übergeordneten Strategie von Rock Tech: Das Unternehmen will seine Position in Ontario festigen und zugleich eine Plattform für weiteres Wachstum in Kanada und darüber hinaus aufbauen.

Qualifizierte Person und technische Hinweise

Cameron Andrews, P.Eng. (Professional Engineer), hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und freigegeben. Er ist „qualifizierte Person“ im Sinne der kanadischen Richtlinie National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Die genannten historischen Ergebnisse (bis zu 5,11 % Li?O im Last-Resort-Pegmatit und bis zu 3,48 % Li?O im Bounty-Pegmatit) stammen aus selektiven Stichproben (Grab Samples). Sie sind nicht zwingend repräsentativ für die Mineralisierung im Projekt, und das Unternehmen hat sie noch nicht vollständig verifiziert. Das Victory-Projekt ist ein Explorationsprojekt im Frühstadium, für das weder eine Mineralressourcen- noch eine Mineralreserven-Schätzung vorliegt. Es gibt keine Gewähr, dass weitere Explorationsarbeiten eine solche ergeben werden. Angaben zum Georgia-Lake-Projekt lassen nicht zwingend Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Victory-Projekt zu. Der Rohstoffbedarf von Red Rock ist ein Näherungswert, der auf einem angenommenen Konzentratgehalt von 5,75 % Li?O und einer Konversionsausbeute von rund 86 % beruht. Er stellt keine Produktionsschätzung für das Victory-Projekt dar.

Investor-Relations-Mandat

Rock Tech Lithium Inc. gibt bekannt, die Apaton Finance GmbH („Apaton“), Ellernstrasse 34, 30175 Hannover, Deutschland, mit Investor-Relations- und Marketingleistungen beauftragt zu haben. Das Mandat beginnt am 22. Oktober 2026 und hat eine angestrebte Laufzeit von rund 12 Monaten. Zu den Leistungen zählen die Erstellung und Verbreitung deutsch- und englischsprachiger Artikel über Apatons eigene Kanäle sowie über Finanznachrichtenplattformen Dritter in Deutschland und Nordamerika, die Teilnahme an Online-Veranstaltungen für Investor:innen und an Interviews sowie die laufende Markt- und Medienbeobachtung.

Das Unternehmen zahlt Apaton eine Gesamtvergütung von 80.000 € zuzüglich anfallender Steuern, in vier gleichen Quartalsraten zu je 20.000 €. Apaton erhält keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung. Apaton steht in keiner Verbindung zum Unternehmen („at arm s length“). Der Geschäftsführer von Apaton hält direkt 661.600 Stammaktien des Unternehmens sowie 230.800 Aktienkaufwarrants, von denen jeder bis zum 21. August 2029 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,90 $ berechtigt. Nach Kenntnis des Unternehmens halten weder Apaton noch andere Verantwortliche von Apaton Wertpapiere des Unternehmens. Das Mandat steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernimmt Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Im Namen des Unternehmens

Mirco Wojnarowicz

CEO

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen – für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben, Deutschland (24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario, Kanada (ca. 30.000 Tonnen Lithiumsalze p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

Für weitere Informationen:

Claudia Wedemann, Senior Director, External Affairs & Communications,

press@rocktechlithium.com, +49 2102 894 1122,

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN.

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute „forward-looking information“ under applicable securities laws and are referred to herein as „forward-looking statements“. All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as „expects“, „anticipates“, „plans“, „predicts“, „believes“, „estimates“, „intends“, „targets“, „projects“, „forecasts“, „may“, „will“, „should“, „would“, „could“ or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to the Company s planned October 2026 exploration program at the Victory Project, including the timing, scope and objectives of such program; the potential extension of the known Bounty and Last Resort pegmatite occurrences; the identification of additional spodumene-bearing pegmatite occurrences and exploration targets; the planned 2027 drilling campaign; Rock Tech s opinions, beliefs and expectations regarding the exploration potential of the Victory Project; and the Company s business strategy, development and exploration opportunities and projects.

The forward-looking information in this news release is based on several key assumptions and material factors. Such assumptions that the Company s planned exploration activities at the Victory Project will proceed as currently anticipated, that required permits, approvals and authorizations will be obtained on a timely basis, that personnel, contractors and equipment will be available as required, and that market conditions for lithium will remain favorable. Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements, including general business, economic, competitive, political and social uncertainties; the risk that planned exploration activities may be delayed, modified or not completed as expected; the risk that exploration activities may not confirm historical exploration results or geological interpretations; changes in project plans; permitting, regulatory, environmental and Indigenous consultation risks; risks relating to financing, contractor performance and availability of labour and equipment; fluctuations in lithium prices and market demand; ; and risks, uncertainties and other factors discussed in the Company s public disclosure documents available under its profile on SEDAR+. No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

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