Rockstone News – Homerun Resources betritt mit der staatlichen CEITEC die Halbleiter-Arena: Brasilien baut seine Zukunft mit Siliziumkarbid

Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) steigt technologisch eine Stufe höher. Der jüngste Schritt führt das Unternehmen in einen Bereich, der für die Zukunft der Leistungselektronik immer wichtiger wird: Siliziumkarbid-(SiC)-Substrate und -Wafer. Heute verkündete Homerun den Abschluss einer Absichtserklärung (MOU) mit CEITEC S.A., dem staatlichen brasilianischen Halbleiterunternehmen. Damit entsteht eine Brücke zwischen Homeruns Strategie auf der Materialseite und Brasiliens wachsendem Anspruch, eigene SiC-Fertigungskapazitäten aufzubauen.

Laut Pressemitteilung soll die Zusammenarbeit auf die Entwicklung, Herstellung und Qualifizierung von SiC-Substraten und -Wafern für Halbleiteranwendungen ausgerichtet sein. Ziel ist es, zum Aufbau einer möglichst vollständigen heimischen SiC-Wertschöpfungskette in Brasilien beizutragen.

Das größere Bild wird dabei immer klarer: Homerun blickt längst nicht mehr nur auf den Rohstoff im Boden, sondern auf den technologischen Weg, über den der eigene Silicansand letztlich den Zugang zur Halbleiterindustrie finden könnte.

Besonders bedeutsam ist dabei, mit wem Homerun zusammenarbeitet. CEITEC ist ein staatliches Halbleiterunternehmen mit Sitz in Porto Alegre und dem brasilianischen Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugeordnet. Das Unternehmen verfügt bereits über eigene Halbleiter-Infrastruktur und wird derzeit als wichtiger Baustein für Brasiliens Einstieg in die nächste Generation der Leistungselektronik neu positioniert.

Brasilien investiert bereits erhebliche öffentliche Mittel, um CEITEC für Wide-Bandgap-Halbleiter zu modernisieren, wobei SiC im Zentrum der Strategie steht. Ziel ist es, die heimische Halbleiterindustrie zu stärken, die Abhängigkeit von importierter Technologie zu verringern und einen größeren Teil der durch moderne Fertigung entstehenden Wertschöpfung im Land zu halten.

Für Homerun entsteht damit eine wichtige Verbindung weiter unten in der Halbleiter-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen trifft auf ein brasilianisches Umfeld, in dem SiC bereits als strategische Schlüsseltechnologie identifiziert wurde, Produktionskapazitäten ausgebaut werden und staatliche Unterstützung dabei hilft, eine Halbleiterindustrie mit zunehmender technologischer und industrieller Tiefe aufzubauen.

Die Chance für Homerun besteht somit darin, den eigenen hochreinen Quarzsand schrittweise weiterzuverarbeiten – hin zu SiC-Substraten und -Wafern und letztlich zu Anwendungen in der Halbleiterindustrie innerhalb Brasiliens…

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Die tatsächliche Entwicklung kann wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Rechtlicher Hinweis & Offenlegung von Interessenkonflikten: Dieser Bericht stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine zugelassenen Finanzberater. Anlageentscheidungen sollten stets in Absprache mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; hierin besteht ein wesentlicher Interessenkonflikt. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Sämtliche Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen wird weder eine Zusicherung noch eine Gewähr übernommen.

Übermittelt durch das IRW-Press News-Service der IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. des Research ist alleine der Ersteller der Nachricht verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.