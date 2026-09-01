Rockstone News – Wenn Silica zu Technologie wird: Homeruns hochreiner Silica-Sand findet seinen Weg in Siliziumkarbid, Photonik und den Ausbau der KI-Infrastruktur

Es beginnt mit Sand. In Santa Maria Eterna im brasilianischen Bundesstaat Bahia kontrolliert Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) eine ungewöhnlich reine Silica-/Siliziumdioxid-Ressource, die bereits die Grundlage für die geplante Solarglas-Fabrik des Unternehmens bildet. Nun wird dasselbe Material in Richtung einer völlig anderen technologischen Grenze weiterentwickelt.

In der heutigen Pressemitteilung beschreibt Homerun die Zusammenarbeit mit der University of California, Davis, um SME-Silica zu Quarzglas, Silizium und Siliziumkarbid weiterzuverarbeiten, die sich als Ausgangsmaterialien und Substrate für die Halbleiterindustrie eignen. UC Davis hat darüber hinaus ein zum Patent angemeldetes Laserreinigungsverfahren entwickelt, das mit Homeruns Material eine Reinheit von über 4N bzw. 99,99% SiO? erreicht hat – ganz ohne chemische Reinigungsmittel.

Hinter der Chemie und der komplexen Verfahrenstechnik der heutigen News steht eine viel größere strategische Idee: Wie weit kann ein außergewöhnlicher Rohstoff entlang der Wertschöpfungskette vordringen? Für Homerun reicht die Antwort weit über Solarglas hinaus.

Was als Sandkorn ungewöhnlich reinen Silica in Bahia beginnt, wird nun in Richtung einer völlig anderen technologischen Zukunft entwickelt: Quarzglas, Silizium, Siliziumkarbid, Halbleiter, Photonik und schließlich sogar Quantentechnologien.

Mit jedem Schritt entfernt sich das Material weiter von klassischen Industriemineral-Märkten und bewegt sich tiefer in einige der anspruchsvollsten Technologie-Wertschöpfungsketten der Welt.

Genau das macht die heutige Pressemitteilung so bedeutsam: Homerun erschließt nicht einfach nur einen weiteren möglichen Absatzmarkt. Das Unternehmen beginnt zu zeigen, wie eine einzige hochreine Rohstoffbasis zum Fundament mehrerer nachgelagerter Industrien werden könnte – jeweils mit höheren technischen Eintrittsbarrieren, strengeren Materialanforderungen und deutlich höherer Wertschöpfung.

Die Reise beginnt im Sand. Das Ziel ist Technologie. Und die Lücke dazwischen beginnt sich zu schließen…

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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