Rot-grüner Aufschwung

Es gibt bemerkenswerte Bewegung vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die SPD, die noch vor Wochen befürchten musste, an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern, legt mit jeder Umfrage zu. Die Grünen, die seit zweieinhalb Jahren in Umfragen abgeschlagen schienen, stabilisieren sich ebenfalls über fünf Prozent. Ob es die überparteiliche Initiative „Taktisch wählen“ war, die die demokratische Wählerschaft aufgeschreckt hat, kann niemand sagen. Frustrierend sind die jüngsten Umfragen hingegen für das BSW. Die Sahra-Wagenknecht-Partei befindet sich auf dem Weg bergab. Offensichtlich hat ihre jüngste Kehrtvolte den Eindruck hinterlassen, dass sie im Zweifel auch eine Regierung von Gnaden der AfD in den Sattel heben würde. Das kommt beim Wahlvolk nicht gut an. Eine Regierung gegen die AfD zu bilden, wird voraussichtlich nur mit Hilfe der unverändert starken Linken gelingen. Die CDU wird hier über ihren Schatten springen müssen – und zeigen, ob auch sie die Zeichen der Zeit verstanden hat.

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