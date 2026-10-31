Royalties: Zwei Geschäftsmodelle, neue Wachstumsimpulse

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Gold Royalty Corp. und Uranium Royalty Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wer an der Rohstoffförderung wirtschaftlich beteiligt sein möchte, muss nicht selbst eine Mine betreiben. Royalty-Gesellschaften erwerben vertragliche Ansprüche auf einen Teil des Umsatzes oder der Produktion. Streaminggesellschaften erhalten dagegen üblicherweise Metalllieferungen und leisten neben einer Vorauszahlung häufig weitere Zahlungen je gelieferter Einheit.

Der Vorteil dieses Geschäftsmodells liegt darin, dass Personal, Energie und laufender Minenbetrieb grundsätzlich beim Betreiber verbleiben. Die Rechteinhaber tragen dennoch Risiken: Verzögerungen, Stillstände, sinkende Metallpreise oder die Zahlungsunfähigkeit eines Partners können Einnahmen beeinträchtigen.

Die Qualität des Portfolios hängt daher von Vertragsbedingungen, Produktionsstatus und Streuung über mehrere Projekte ab. Bereits produzierende Minen können kurzfristige Zahlungen ermöglichen, während Entwicklungs- und Explorationsrechte oft erst nach Jahren Erträge liefern.

Gold Royalty legt beim Halbjahresumsatz deutlich zu

Gold Royalty Corp. – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – meldete für die ersten sechs Monate 2026 einen Umsatz von 13,910 Mio. USD, nach 6,961 Mio. USD im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Zuwachs von rund 99,8 Prozent. Der operative Cashflow stieg von 3,556 Mio. auf 8,197 Mio. USD.

Die unternehmensdefinierten Goldäquivalentunzen erhöhten sich von 2.595 auf 3.677, ein Plus von rund 41,7 Prozent. Für 2026 bestätigte das Management eine Prognose von 7.500 bis 9.300 GEOs. Diese nicht standardisierte Non-IFRS-Kennzahl und ihre Prognose hängen unter anderem von Metallpreisen ab.

Uranium Royalty erweitert Portfolio durch Sweetwater

Uranium Royalty Corp. – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – vollzog am 27. Juli 2026 die Zusammenführung mit Sweetwater unter einer neu gegründeten US-Muttergesellschaft. Diese erwarb rund 92 Prozent an bestimmten Sweetwater-Gesellschaften. Damit kamen insbesondere Soda-Asche-Royalties sowie umfangreiche Oberflächen- und Mineralrechte zum bisherigen Uranportfolio hinzu.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bis 31. Juli 2026 erzielte Uranium Royalty laut Unternehmensmeldung 16,3 Mio. USD Nettogewinn. Wesentlich waren dabei Verkäufe von 593.255 Pfund Uranoxid mit 51,0 Mio. USD Umsatz.

Fazit: Gold Royalty und Uranium Royalty vor Meilensteinen

Royalty-Modelle eröffnen Zugang zu verschiedenen Rohstoffprojekten ohne eigenen Minenbetrieb. Gold Royalty setzt auf die weitere Entwicklung seiner zahlenden Assets; Uranium Royalty muss die Integration von Sweetwater und die Diversifizierung seiner Einnahmen bewältigen. Vertragsqualität und tatsächliche Produktion bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Gold Royalty: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ und Uranium Royalty: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/

Weiterführende Informationen – Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Uranreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

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Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: Gold Royalty, Halbjahresergebnisse 2026 (05.08.2026): https://www.goldroyalty.com/news/news-releases/gold-royalty-reports-record-six-month-results-with-continued-strong-cash-flow-and-earnings-growth