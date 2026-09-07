Sachsen-Anhalt

Dass die anderen Parteien so extrem verlieren, hängt auch damit zusammen, dass man sie als abgehoben empfindet. Habitus und Sprache: Viele aus der politischen Klasse scheinen den Kontakt zu den Wählern verloren zu haben und sind zu wenig präsent. Die Welt ist kompliziert und komplex, aber die Leute wollen nicht dauernd hören, was angeblich nicht möglich ist. Dass die beispiellose Hetze einer Alice Weidel (AfD) so erfolgreich ist, erklärt das aber auch nicht. Es hängt eher mit dem langen Schatten der DDR zusammen, wo von oben verordnet wurde, wer Freund (Russland) und wer Feind (der Westen) ist. Wenn Arbeitnehmer sich aber beleidigt fühlen, weil ihnen der eigene Kanzler „Faulheit“ andichtet, sollte man sich über eine Denkzettel-Reaktion nicht wundern.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell