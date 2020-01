Safe+Smart: Kunde entscheidetüber sein sicheres und flexibles Vorsorgekapital bei der R+V

Geld sicher anlegen, zugleich die Renditechancen an den

Kapitalmärkten nutzen und dabei jederzeit finanziell flexibel bleiben: Diese

Kombination ermöglicht die neue, moderne Rentenversicherung R+V-AnlageKombi

Safe+Smart. Das Highlight: Kunden können ihr Geld individuell zwischen einem

sicheren Kapital und einem Chancen-Kapital aufteilen. Und das nicht nur einmalig

bei Abschluss, sondern jederzeit kostenfrei. Auch (Teil-)Auszahlungen sind

jederzeit ohne Gebühr möglich. Es besteht zudem immer die Möglichkeit,

Zuzahlungen zu leisten. Die R+V-AnlageKombi Safe+Smart kann für einen

Einmalbeitrag ab 5.000 Euro abgeschlossen werden.

Rendite und Sicherheit: Kein Widerspruch

Rendite und Sicherheit müssen sich nicht ausschließen, im Gegenteil: Bei

Safe+Smart können Kunden ihr Geld mit beiden Aspekten flexibel verbinden – eine

attraktive Alternative im Niedrigzinsumfeld. “Safe+Smart bietet damit

größtmögliche Freiheit für alle, die flexibel Geld in ihre Vorsorge investieren

und zugleich die Sicherheit einer Rentenversicherung haben wollen”, so Claudia

Andersch, Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG. Eine solche

Anlagemöglichkeit für sicherheitsorientierte Kunden fehlte bisher am Markt.

“Konsequent vom Kunden gedacht und von der R+V gemacht – eine tolle Chance für

den Kunden und ein großes Potenzial für die R+V”, ergänzt R+V-Vertriebsvorstand

Jens Hasselbächer. Safe+Smart bietet die gewohnten Vorteile einer

Rentenversicherung, also beispielsweise lebenslange Rentenzahlungen oder ein

Kapitalwahlrecht bei Auszahlung.

Einfach und bequem

Und so funktioniert die R+V-AnlageKombi Safe+Smart: Das sichere Kapital

(mindestens 50 Prozent der ursprünglichen Anlage abzüglich Kosten) geht in einen

Deckungsstock mit attraktiven Überschüssen und kann dadurch nur mehr werden –

egal was an den Zins- und Kapitalmärkten passiert. Mit dem übrigen Geld, dem

Chancen-Kapital, profitiert der Kunde von der Wertentwicklung am Aktienmarkt. Im

Mittelpunkt stehen dabei die Aktienindizes DAX 30, EURO STOXX 50 und der MSCI

WORLD. Langjährige Kundentreue wird außerdem mit einem Laufzeitbonus auf das

sichere Kapital nach 10, 15 und 20 Jahren belohnt. Über das Online-Banking der

Volksbanken und Raiffeisenbanken oder über das Portal “Meine R+V” können Kunden

jederzeit den Stand ihrer Kapitalanlage online einsehen und die Aufteilung

zwischen sicherem Kapital und Chancen-Kapital ändern.

