Sanya auf der Insel Hainan blickt angesichts der Erholung des Tourismussektors optimistisch auf 2021

Sanya, der beliebte Ferienort an der Südspitze der Insel Hainan, hat in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 eine rasche Erholung seines Tourismussektors erlebt, nachdem China die COVID-19-Epidemie unter Kontrolle gebracht und stabilisiert hatte. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 15,412 Millionen Passagiere über den Sanya Phoenix International Airport abgefertigt. Allein zwischen dem 1. und 3. Januar dieses Jahres empfing Sanya 407.400 Touristen zum Neujahrsfest, was Einnahmen in Höhe von 964 Millionen RMB generierte und der Tourismusindustrie der Stadt einen vielversprechenden Start ins Jahr 2021 bescherte.

Sanyas Tourismussektor begann seine stetige Erholung im Mai 2020, begünstigt durch die Einrichtung der Sonderzone Hainan Free Trade Port, einer Maßnahme der chinesischen Regierung. Die Anzahl der Übernachtungen und die Gesamteinnahmen sind seit dem dritten Quartal 2020 stabil geblieben, insbesondere angesichts des einzigartigen Kalenders des letzten Jahres, in dem das Mitherbstfest und der Nationalfeiertag beide in die Goldene Woche fielen. Infolgedessen verzeichnete Sanya in diesem Zeitraum einen Anstieg der Touristenzahlen von 12,69 % gegenüber dem Vorjahr, während die Gesamteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 39,33 % stiegen.

An der Küste des Südchinesischen Meeres gelegen, mit einer riesigen Meeresfläche von etwa 6.000 Quadratkilometern, ist Sanya mit extrem klarem Meerwasser und einer herrlichen Unterwasserlandschaft gesegnet. Die Unterwassersicht ist 8 bis 16 Meter, daher ist es einer der besten Orte für alle Arten von Wasser- und Unterwassersport.

Durch das tropische Klima mit langen Sommern und warmen Wintern dient Sanya nicht nur im Winter dazu, der Kälte zu entfliehen, sondern ist das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches Reiseziel. Mit ihrer kilometerlangen Küstenlinie, Kokosnussplantagen, ikonischen Fischerhäfen, faszinierenden historischen Sehenswürdigkeiten und lokaler Kultur sowie modernen Resorts und Duty-Free-Shopping-Komplexen hat sich die Stadt schnell zu einem beliebten Ziel für Touristen nicht nur aus China, sondern aus der ganzen Welt entwickelt.

Das Sanya Tourism Promotion Board ist bestrebt, aktiv neue Reiseziele und Tourismusformen zu fördern, die auf die Vielfalt und die Ressourcen der Insel aufbauen. Es hat eine Reihe von Werbethemen entwickelt, die auf verschiedene Touristensegmente abzielen, wie z. B. das kürzlich gestartete „Wonderland Sanya“, das junge Reisende anziehen soll, um Sanyas einzigartigen Optionen und seine Dynamik in den fünf Bereichen Essen, Reisefotografie, Kultur, Outdoor-Aktivitäten und luxuriöse Übernachtungsmöglichkeiten zu erkunden.

