SAP verarbeitet Geschäftsvorgänge. LEGANTA erklärt ihre Bedeutung.

Unternehmen investieren seit Jahren in ERP-Systeme, Automatisierung und digitale Transformation. Dennoch bleibt ein wesentlicher Teil des Unternehmenswissens außerhalb der operativen Systeme verborgen: in Verträgen, Nachträgen, Richtlinien, E-Mails und Dokumenten.

Die Folge: SAP kennt die Transaktion, aber häufig nicht deren vertraglichen Kontext und Bedeutung.

„Unternehmen verfügen heute über enorme Mengen an Vertragswissen, können dieses jedoch nur begrenzt für operative Entscheidungen nutzen. Unser Ziel ist es, dieses Wissen dort verfügbar zu machen, wo Geschäftsvorgänge gesteuert werden“, sagt Hugo Christian Riess, Geschäftsführer der SBC Systems GmbH.

Mit der LEGANTA® Contract Intelligence Platform schließt SBC Systems genau diese Lücke. Die Lösung erweitert SAP-Landschaften um eine intelligente Wissensschicht für Verträge, Risiken und Compliance und macht vertragliches Wissen dort verfügbar, wo Entscheidungen getroffen werden.

Die Wissenslücke zwischen Prozess und Vertrag

SAP verwaltet Bestellungen, Aufträge, Rechnungen und Finanzdaten effizient. Informationen zu Kündigungsrechten, Haftungsregelungen, Preisgleitklauseln, ESG-Verpflichtungen oder Auditrechten bleiben jedoch häufig in Dokumenten verborgen.

Dadurch entstehen manuelle Prozesse, Wissenssilos und vermeidbare Risiken. Vertragsdaten werden gepflegt, Fristen überwacht und Compliance-Anforderungen recherchiert, oft mit erheblichem Aufwand.

Vom Vertrag zur Unternehmenssteuerung

LEGANTA® überführt Vertragsinhalte in steuerbare Unternehmensinformationen. Aus Vertragsklauseln werden Verpflichtungen, daraus Ereignisse, Risiken und schließlich relevante Entscheidungsgrundlagen für das Management.

Dadurch wird der Vertrag vom statischen Dokument zu einem aktiven Bestandteil der Unternehmenssteuerung. Entscheidungen können nicht nur auf Transaktionsdaten, sondern auch auf dem zugrunde liegenden Vertragskontext basieren.

Von ERP zu Corporate Intelligence

Mit der LEGANTA® OntoSphere verfolgt SBC Systems einen weitreichenden Ansatz. Geschäftsprozesse, Verträge, Risiken, Compliance-Anforderungen und externe Einflussfaktoren werden in einem gemeinsamen semantischen Modell verbunden.

Dadurch entstehen neue Möglichkeiten für KI-gestützte Entscheidungsunterstützung, Wissensgraphen, Copilot-Szenarien, Risiko-Frühwarnsysteme und eine semantische Unternehmenssteuerung.

Wenn aus Dokumenten SAP-Daten werden

In großen Konzernen liegen häufig mehrere tausend aktive Vertragsdokumente verteilt über unterschiedliche Systeme und Fachbereiche vor. Ein zentraler Baustein ist die automatisierte Analyse von Verträgen, PDFs, Scans und Anhängen. Relevante Informationen wie Vertragspartner, Laufzeiten, Kündigungsfristen, Zahlungsbedingungen, Leasingmerkmale oder Compliance-Anforderungen werden strukturiert erfasst und über standardisierte Schnittstellen in SAP-Prozesse integriert.

Für Unternehmen bedeutet dies weniger manuellen Aufwand, höhere Datenqualität, schnellere Verfügbarkeit relevanter Informationen und eine bessere Transparenz über bestehende Verpflichtungen.

Risiken früher erkennen

Viele Risiken entstehen nicht plötzlich, sondern entwickeln sich aus Vertragsklauseln, Fristen oder regulatorischen Anforderungen.

LEGANTA® Risk Intelligence unterstützt Unternehmen dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und deren mögliche Auswirkungen transparent zu machen. Die Plattform ergänzt bestehende Governance-, Risk- und Compliance-Prozesse um eine zusätzliche Informations- und Analyseebene.

SAP erhält ein Vertragsgedächtnis

Während SAP Geschäftsprozesse steuert, liefert LEGANTA® den erforderlichen Kontext. Verträge, Risiken, Compliance-Anforderungen und Unternehmensziele werden miteinander verknüpft und in einen nachvollziehbaren Zusammenhang gebracht.

Kurz gesagt:

SAP verarbeitet Transaktionen. LEGANTA® erklärt deren Bedeutung.

Integration ohne Architekturbruch

LEGANTA® kann direkt auf der SAP Business Technology Platform betrieben oder als eigenständige Plattform über die SAP Integration Suite angebunden werden.

Unternehmen können die Lösung schrittweise einführen, bestehende SAP-Investitionen schützen und neue Funktionen ohne grundlegende Veränderungen ihrer IT-Architektur nutzen.

Warum das Management hinschauen sollte

Verträge definieren Leistungen, Risiken, Fristen, Haftungen und wirtschaftliche Verpflichtungen. Sie beeinflussen nahezu jeden Geschäftsprozess und sind gleichzeitig eine der am wenigsten systematisch genutzten Informationsquellen im Unternehmen.

Die strategische Idee hinter LEGANTA® besteht darin, dieses Wissen nutzbar zu machen und mit operativen Prozessen zu verbinden. Dadurch können Transparenz, Entscheidungsqualität und die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen verbessert werden.

„Wo spare ich Geld, reduziere Risiken und beschleunige Prozesse?“

Praxisbeispiel: Tausende Verträge automatisiert für IFRS 16 auswerten

Bei einem international tätigen Technologie- und Sicherheitsunternehmen müssen tausende Verträge regelmäßig auf IFRS-16-relevante Leasingbestandteile geprüft werden. LEGANTA automatisiert diese Analyse und stellt die Ergebnisse strukturiert für SAP-Finance-Prozesse bereit.

Es entsteht eine strukturierte Informationsbasis für IFRS-16-Prozesse – automatisiert, nachvollziehbar und skalierbar. Dadurch reduziert sich der Aufwand für Vertragsanalysen erheblich, während Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Accounting und Wirtschaftsprüfung steigen.

Die nächste Stufe der Digitalisierung besteht nicht darin, mehr Daten zu sammeln. Sie besteht darin, die Bedeutung vorhandener Daten zu verstehen.

Mit der Anbindung an die SAP Business Technology Platform positioniert sich LEGANTA® an der Schnittstelle von ERP, KI und intelligenter Unternehmenssteuerung und eröffnet Unternehmen die Möglichkeit, Verträge erstmals als aktive Wissens- und Steuerungsquelle zu nutzen.

Markenhinweis: SAP, SAP BTP, SAP S/4HANA, SAP Ariba und weitere genannte SAP-Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE oder ihrer verbundenen Unternehmen. LEGANTA ist eine eingetragene Marke der SBC Systems GmbH. Alle weiteren genannten Produkt- und Unternehmensnamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.