SAP-Wissen auf Knopfdruck: Wie KI Ihre Produktdaten praktisch nutzbar macht

Für Industrieunternehmen ist ihr SAP-System die zentrale Datenquelle – die Single Source of Truth für produktrelevante Entscheidungen. Unternehmen erkennen, dass in ihren Systemen ein riesiges Potenzial verborgen liegt, das sie wertschöpfend nutzen können. Der Zugriff darauf ist allerdings häufig komplex und erfordert erhebliche Systemkenntnisse. Die KI-Lösungen von DSC Software AG eröffnen jetzt neue Wege zu diesen wertvollen Informationen im SAP-System: Sie liefern kontextbezogene Erkenntnisse in Echtzeit – sicher und skalierbar.

Einsatz von KI in der Industrie – ja, aber wie?

Kein Zweifel: Der Einsatz von KI in der Industrie ist ein Topthema und Teil der Strategie vieler Unternehmen. Doch oft werden sie durch zentrale Fragen ausgebremst: Wie lässt sich KI an das SAP-System anbinden? Wird Sicherheit vollumfänglich gewährleistet? Lassen sich SAP-Berechtigungssysteme zuverlässig berücksichtigen und Compliance-Vorgaben erfüllen?

Kein Industrieunternehmen kann heute auf den Einsatz von KI verzichten, denn sie birgt ein enormes Potenzial: Sie hebt Produktentwicklung und Fertigung auf ein neues Niveau, indem sie Zusammenhänge sichtbar macht, Daten aus dem gesamten SAP?System verbindet und in Sekunden klare, sichere Entscheidungen ermöglicht. Mitarbeitende haben die Möglichkeit, Dokumente auf einfache Weise in natürlicher Sprache zu suchen und deren Inhalte zu nutzen, statt durch komplexe Systeme zu navigieren.

Moderne KI-Funktionen sind echte Gamechanger für die Wertschöpfung, denn sie ermöglichen:

Modernes Arbeiten durch eine intuitive, dialogbasierte Nutzung

Sichtbares Wissen durch Informationen aus Dokumenten und Daten

Automatisierung wiederkehrender Aufgaben und Reduzierung von Fehlern

Smarte Entscheidungen durch das passende Kontextwissen

Intelligente Prozesse, mehr Innovationskraft

Die neuen KI?Lösungen von DSC machen den Weg frei für echte Wertschöpfung: Sie ermöglichen das Anbinden von KI-Agenten, die Daten aus dem SAP-System, z. B. Produkt und Materialdaten oder Dokumente, auslesen und kontextbezogene Antworten geben können. Das Ergebnis: Teams gewinnen einen schnellen Überblick über Produkte und Prozesse, können Ursachen analysieren und präzise entscheiden.

Basis für diese innovativen Lösungen ist eine offene, zukunftsfähige Architektur, die es Unternehmen ermöglicht, genau die KI-Werkzeuge einzusetzen, die zu ihren strategischen Zielen passen. Und das Beste: Die KI-Lösungen von DSC wurden in enger Zusammenarbeit mit Universitäten und namhaften Unternehmen entwickelt und sind schon erfolgreich im Einsatz.

Sie helfen Industrieunternehmen dabei, eine intelligente und datengetriebene Arbeitsweise im SAP-Umfeld zu entwickeln und ihre Mitarbeitenden zu entlasten – ein schlagkräftiges Argument gerade im Hinblick auf den Fachkräftemangel in der Industrie.

LINKWAY – für den sicheren Zugriff auf SAP-Daten

Mit LINKWAY bietet DSC eine sichere Verbindung zwischen KI-Agenten und SAP-Systemen, die effizientes, KI-gestütztes Arbeiten mit SAP-Daten ermöglicht.

Die Technologie ist sofort einsatzbereit und ermöglicht es Unternehmen, KI-Agenten gezielt und sicher auf SAP-Daten zugreifen zu lassen – ohne Systemänderungen, ohne Risiken und passend für jede Infrastruktur.

LINKWAY steuert Zugriffe nach Rollen und Berechtigungen, erlaubt eine kontrollierte und standardisierte Kommunikation und hält SAP-Systeme stabil, unabhängig vom eingesetzten Large Language Model | LLM.

Jede Art von KI-Agent, ob SAP ECTR AI Companion, MS Copilot oder kundenspezifische Agenten, z. B. auf SAP BTP, kann je nach SAP-Berechtigung über LINKWAY folgende Aktionen ausführen:

SAP-Dokumente und Materialien finden

Volltextsuche in Dokumenten durchführen

Semantische Suche nutzen

Mit dem SAP-System per Chat interagieren, basierend auf Retrieval-Augmented Generation | RAG

Bessere Entscheidungen und weniger Fehler

Mit LINKWAY brauchen neue Teammitglieder kein SAP-Know-How, sondern stellen einfach Fragen in natürlicher Sprache – die KI findet die passenden Informationen und führt schrittweise durch den Kontext. Teams müssen deutlich weniger Zeit mit Recherche verbringen, da die KI vorfiltert, Inhalte verdichtet und nur das bereitstellt, was wirklich zählt.

Von LINKWAY profitieren vor allem Fachbereiche, die regelmäßig auf SAP-Informationen zugreifen müssen sowie IT-Teams, die eine sichere, skalierbare KI-Integration realisieren wollen.

Die Einsatzmöglichkeiten wachsen mit den Anforderungen

Das Potenzial von KI im SAP-Umfeld reicht weit über einzelne Anwendungsfälle hinaus. Entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Produktidee über Entwicklung und Fertigung bis hin zu Service und Änderungsmanagement – entstehen kontinuierlich neue Möglichkeiten, Daten intelligenter zu nutzen und Prozesse zu optimieren. Bereits heute unterstützt DSC Anwendende mit praxisnahen KI-Lösungen dabei, Informationen schneller zu finden, Aufgaben effizienter zu erledigen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Gemeinsam mit Kunden entwickelt DSC außerdem laufend neue Use-Cases, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind und einen konkreten Mehrwert schaffen. So wächst die Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten stetig weiter und eröffnet Unternehmen immer neue Wege, Wissen nutzbar zu machen, Entscheidungen zu beschleunigen und ihre Innovationskraft zu steigern.

Typische Use-Cases in der Produktentwicklung

Änderungen verstehen: Änderungen, Versionen und Auswirkungen auf Bauteile oder Stücklisten schnell analysieren

Stücklisten auswerten: Komplexe BOM-Strukturen einfach abfragen, vergleichen und Zusammenhänge erkennen

Wissen wiederverwenden:Ähnliche Bauteile, Lösungen oder Projekte gezielt finden und erneut nutzen

Fehlerursachen finden:Qualitätsmeldungen, Änderungen und Dokumentationen kombiniert auswerten

Typische Use-Cases in der Fertigung

Aufträge transparent machen: Fertigungsaufträge, Status und Engpässe in Echtzeit einfach abfragen

Arbeitsanweisungen finden: Relevante Dokumente und Anweisungen schnell in natürlicher Sprache abrufen

Maschinenauslastung bzw. Overall Equipment Effectiveness | OEE erhöhen: Störungen analysieren und Stillstände reduzieren

Rüstprozesse optimieren: Informationen zu Materialien, Werkzeugen und Abläufen gezielt bereitstellen

LINKWAY als Türöffner für Zukunftsfähigkeit

Eines ist sonnenklar: Die Zukunft gehört KI-fähigen Unternehmenssystemen. Sie bilden die Basis für schnellere und kontextbasierte Entscheidungen durch schnell erkennbare, relevante Informationen und Zusammenhänge.

LINKWAY ist ein entscheidender Baustein für die Anbindung beliebiger KI-Agenten zum sofortigen Abgleich von Datenänderungen in Dokumenten und zum Abruf von Metadaten. Auch bei Sicherheit und Compliance erfüllt die Lösung höchste Ansprüche, da beim Datenzugriff die strikte Einhaltung von SAP-Berechtigungen gewährleistet wird.

Mit LINKWAY entsteht eine zukunftssichere Architektur, die SAP-Systeme und die darin liegenden Daten und Dokumente für moderne KI-Anwendungen öffnet und gleichzeitig Stabilität und Sicherheit gewährleistet.

Die Architektur hinter LINKWAY: KI-Integration mit MCP und RAG

LINKWAY lässt KI?Agenten über das Model Context Protocol | MCP direkt mit dem SAP-System kommunizieren – ohne Systemänderungen und bei voller Datenkontrolle.

Durch die Kombination mit Retrieval-Augmented Generation | RAG entstehen präzise, kontextbezogene Antworten, die auf echten SAP-Daten basieren und nicht auf generischem Trainingswissen. So wird Ihr SAP-System zur dialogfähigen Wissensquelle.

LINKWAY kann in beliebige KI-Agenten integriert werden, so auch in SAP ECTR AI Companion, Microsoft Copilot oder jeden beliebigen KI-Agenten, der MCP unterstützt.

Weitere Informationen

Mehr erfahren: https://dscsag.info/ki

YOUR COMPANION FOR INTEGRATIVE PLM

Wir bei der DSC Software AG arbeiten leidenschaftlich daran, Menschen, Prozesse und Systeme zusammenzubringen. Unser Herz schlägt für Ihre Produktdaten.

Lassen Sie sich von unserer Faszination für Integration anstecken. Innovativ, menschlich und partnerschaftlich begleiten wir Sie bei der konkreten Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategie: mit SAP als zentrale digitale Datenbasis für Ihre Geschäftsprozesse, ergänzt durch passgenaue Best-Practice-Lösungen.

Mit uns als langjährigem SAP-Partner haben Sie einen exzellent vernetzten und erfahrenen Wegbegleiter an Ihrer Seite. Über 1.100 Jahre PLM-Know-How verteilen sich auf das DSC-Team, das nur ein Ziel hat: die bestmögliche Lösung für Ihre individuellen Herausforderungen zu konzipieren. Damit Sie Ihre genialen Ideen noch schneller zu smarten Produkten machen können und zukunftsfähig bleiben.