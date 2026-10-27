SAS Viya jetzt auf der souveränen Public-Cloud-Infrastruktur von OVHcloud verfügbar

— Daten- und KI-Plattform SAS Viya jetzt als Managed Service auf OVHcloud verfügbar – gehostet vollständig in europäischen Rechenzentren und unter europäischer Rechtshoheit

— Unkomplizierter Zugang zu Technologie, die bislang vor allem Großkonzernen vorbehalten war

Heidelberg, 27. Oktober 2026 – Unternehmen in Deutschland und der EU können jetzt die Plattform SAS Viya über eine rein europäische Cloud-Infrastruktur nutzen. SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), realisiert den neuen Managed Service auf der Public-Cloud-Infrastruktur von OVHcloud, einem Global Player im Cloud-Segment und europäischer Marktführer, die sämtliche europäische Anforderungen an Datenspeicherort, Compliance und digitale Souveränität erfüllt.

Die Lösung schafft einen schnellen, sicheren und effizienten Zugang zu den leistungsfähigen Enterprise-Lösungen von SAS. Zunächst in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar, soll das Angebot auf weitere europäische Märkte ausgeweitet werden.

Die Grundlage dafür schafft die Cloud-agnostische Architektur von SAS: Die Plattform läuft auf jeder Cloud-Infrastruktur, wie zum Beispiel auch Microsoft Azure und Amazon Web Services. Der Betrieb auf der OVHcloud bedeutet Datenhaltung ausschließlich in Europa, volle Konformität mit europäischen Datenschutzstandards und Planungssicherheit gegenüber künftigen regulatorischen Anforderungen.

„SAS Viya soll in allen Cloud-Umgebungen laufen, die unsere Kunden verlangen. Dank unserer Zusammenarbeit mit OVHcloud müssen deutsche Unternehmen sich künftig nicht zwischen Leistung und Souveränität entscheiden“, sagt Ingo Macht, Country Leader SAS Germany, Switzerland and Austria.

„Wir freuen uns, dass SAS zukünftig auf unsere souveränen Cloud-Dienste setzt. Gemeinsam können wir neue Maßstäbe für die technologische Autonomie datensensibler Projekte unserer Kunden im DACH-Raum setzen“, sagt Helen Wohlfarth-Kuhn, Managing Director Corporate Germany & Poland, OVHcloud.