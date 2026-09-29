SATO Europe bringt CL4-SXR und CL6-SXR auf den europäischen Markt

SATO Europe, ein weltweit führender Anbieter von Kennzeichnungs- und Auto-ID-Lösungen, gibt heute die Einführung des CL4-SXR und CL6-SXR in Europa bekannt, der neuen Flaggschiff-Industriedrucker für Etiketten von SATO Corporation. Die Produktreihe folgt auf die weltweite Markteinführung ab Januar 2026 und ist nun für Kunden und Geschäftspartner in ganz Europa erhältlich.

Die Drucker der nächsten Generation bieten eine höhere Druckgeschwindigkeit und -genauigkeit, fortschrittliche Sensortechnologie, eine neu gestaltete Benutzeroberfläche und KI-gestützte vorausschauende Wartung. Damit gehen sie deutlich über die Leistungsmerkmale früherer Modelle hinaus. Der CL4-SXR wurde zudem mit dem Red Dot Design Award 2026 in der Kategorie „Industrial Equipment, Machinery and Automation“ ausgezeichnet. Dies ist die dritte Red-Dot-Auszeichnung für ein SATO-Produkt nach den Auszeichnungen in den Jahren 2017 und 2020.

Als nächste Entwicklungsstufe der SATO-Industriedrucker stehen der CL4-SXR und CL6-SXR für SATO s langjähriges Engagement für Zuverlässigkeit und Innovation. Die Produktreihe wurde für Branchen entwickelt, die sich in einem raschen digitalen Wandel befinden und zunehmend mit Herausforderungen im Hinblick auf verfügbare Arbeitskräfte konfrontiert sind. Sie unterstützt Unternehmen dabei, die Arbeitsplätze der Zukunft zu gestalten. Im Einklang mit dem Konzept „Empowering the Future Workplace“ verbinden die Drucker Geschwindigkeit, Präzision, Langlebigkeit, Benutzerfreundlichkeit, vorausschauende Wartung und ein umweltbewusstes Design in einer einzigen industriellen Plattform, die für unterschiedlichste Anforderungen an die Kennzeichnung vor Ort ausgelegt ist.

Die neue Produktreihe bietet eine branchenführende Druckleistung mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Zoll pro Sekunde bei 203 dpi und 16 Zoll pro Sekunde bei 305 dpi. Ein speziell entwickelter Druckkopf und ein hochpräziser Druckmodus ermöglichen dabei eine Druckgenauigkeit von ±0,3 mmherausragende Druckqualität für Anwendungen, bei denen eine präzise Ausrichtung erforderlich ist – von Typenschildern und Kleinstetiketten in der Elektronikfertigung bis hin zu Anwendungen mit hohem Druckvolumen in der Distribution. Eine neu entwickelte Spendevorrichtung mit einem beweglichen Spendensensor gewährleistet zudem eine zuverlässige Verarbeitung dünner Etiketten, Etiketten mit stark haftenden Klebstoffen und unregelmäßig geformter Etiketten in kontinuierlichen Produktionsumgebungen.

Das größere 4,3-Zoll-Farb-Touchpanel ermöglicht eine einfache Bedienung durch jeden Anwender, unabhängig von der jeweiligen Schicht. Der CL4-SXR und CL6-SXR unterstützen zudem einen stabilen und kontinuierlichen Betrieb durch eine KI-gestützte Zustandsüberwachung. Diese erkennt potenzielle Ausfälle, bevor sie auftreten, und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.

Nachhaltigkeit ist von Grund auf in die Plattform integriert. Rund 34 Prozent der Harzkomponenten des Druckers bestehen aus recycelten Materialien. Darüber hinaus ermöglicht eine Funktion zur Vermeidung von Etikettenabfall den präzisen Druck bereits ab dem ersten Etikett und reduziert so den Materialverbrauch von Beginn an.

„Die Einführung des CL4-SXR und CL6-SXR ist für SATO mehr als nur die Vorstellung eines neuen Produkts. Sie spiegelt die wachsende Bedeutung intelligenter Auto-ID-Lösungen wider, die Unternehmen dabei unterstützen, intelligenter, schneller und vernetzter zu arbeiten. Diese Flaggschiff-Plattform unterstreicht unser Engagement für operative Exzellenz und unsere Unterstützung der digitalen Transformationsprozesse unserer Kunden“, sagt Laurent Lassus, Managing Director und Head of Europe bei SATO Europe.

Der CL4-SXR (4-Zoll-Modell) und CL6-SXR (6-Zoll-Modell) sind ab dem 29. September 2026 über das Netzwerk von SATO Europe erhältlich. Unterstützt werden sie durch ein umfassendes Netzwerk zertifizierter Geschäftspartner sowie branchenspezifische Konfigurationen für das Gesundheitswesen und die Pharmaindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Fertigung, Automobilindustrie, Elektronik, Einzelhandel sowie Transport und Logistik.

Weitere Informationen zum CL4-SXR und CL6-SXR finden Sie unter Industriedrucker | SATO.

SATO (TOKYO:6287) entwirft und produziert Hardware, Etiketten und Tags und entwickelt Software, die sich in Lösungen Dritter integrieren lässt, um automatische Identifikationslösungen bereitzustellen. Diese Lösungen optimieren Arbeitsabläufe und ermöglichen Datenerfassung und -visualisierung für eine vernetzte Welt voller Produktivität, Sicherheit, Vertrauen und Nachhaltigkeit.Indem SATO Dingen eine digitale Identität verleiht, unterstützt das Unternehmen Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Lebensmittel, Gesundheitswesen sowie Transport und Logistik dabei, reibungslos zu funktionieren.Gegründet im Jahr 1940, ist SATO in 26 Ländern vertreten und beschäftigt über 5.900 Mitarbeitende.

Im Geschäftsjahr zum 31. März 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 154.807 Millionen Yen (1,014 Milliarden US-Dollar*).

Weitere Informationen über SATO finden Sie unter www.sato-global.com

*Basierend auf einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1 EUR = 174,63 JPY