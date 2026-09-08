ScaleCommerce warnt: Kritische Magento-Sicherheitslücke erfordert sofortiges Handeln

Der Softwarehersteller Adobe hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke in seiner E-Commerce-Software Magento geschlossen, die weltweit mehr als 100.000 Online-Shops betrifft. Die Lücke wurde mit der höchstmöglichen Gefährdungsstufe bewertet – Angreifer können betroffene Shops übernehmen, ohne sich einloggen zu müssen. Erste Angriffe laufen bereits.

ScaleCommerce, Hosting- und Sicherheitsdienstleister für Online-Shops, ruft betroffene Unternehmen auf, umgehend zu handeln.

Was ist passiert?

In Magento, einem der weltweit verbreitetsten Shopsysteme, haben Sicherheitsforscher eine kritische Schwachstelle entdeckt. Darüber können sich Kriminelle und eingeschränkten Zugriff auf den Onlineshop verschaffen. Dies betrifft auch Kundendaten und Zahlungsinformationen. Wie sich herausstellt sind davon auch Shops mit der aktuellsten Shopversion und den neuesten Updates betroffen. Der Umfang der Lücke macht es unbedingt nötig sofort zu handeln.

Welche Konsequenzen hat das?

Gelingt ein Angriff, drohen Unternehmen:

der Diebstahl von Kunden- und Zahlungsdaten,

tagelange Ausfälle des Online-Shops,

rechtliche Konsequenzen, etwa durch Datenschutzverstöße,

ein erheblicher Vertrauens- und Reputationsschaden.

„Das ist einer der schwerwiegendsten Sicherheitsvorfälle, den wir im Online-Handel gesehen haben“, sagt Christian Hagemeyer, Geschäftsführer von ScaleCommerce. „Besonders beunruhigend ist, dass auch aktuelle, gut gepflegte Shops betroffen waren. Wer einen Magento-Shop betreibt, sollte jetzt nicht abwarten, sondern sofort das Sicherheitsupdate installieren oder sich dabei helfen lassen.“

ScaleCommerce hat bereits alle mehr als 200 eigenen Hosting-Kunden proaktiv über die Schwachstelle informiert und unterstützt beim der Behebung der Sicherheitslücke.

Was Unternehmen jetzt tun sollten

Den verfügbaren Sicherheitspatch von Adobe umgehend einspielen (lassen).

Zugangsdaten und Passwörter des Shop-Systems vorsorglich ändern.

Den eigenen Shop auf bereits erfolgte Angriffe überprüfen (lassen).

Wer unsicher ist, ob der eigene Shop gefährdet oder bereits angegriffen wurde, sollte dies unbedingt abklären. ScaleCommerce Kunden können sich gerne an den Support wenden, um Hilfe zu erhalten.

Mehr Informationen

Eine ausführliche technische Einordnung findet sich in unserem Blog-Beitrag: Kritischer Alarm: Magento- und Adobe-Commerce-Shops müssen JETZT gepatcht werden

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